Carnivals Spaß-Destination auf den Bahamas öffnet im Sommer 2025 – Weitere Einzelheiten zu Celebration Key veröffentlicht

München – Die US-amerikanische Kreuzfahrtreederei Carnival Cruise Line (www.carnivalcruiseline.de) will die Tore zu ihrer neuen privaten Fun Destination im karibischen Meer im Juli des kommenden Sommers für Gäste öffnen. Gleichwohl steht Celebration Key im Süden der Insel Grand Bahama schon heute auf den künftigen Routenplänen von 18 Carnival-Schiffen, die ab Juli 2025 von neun US-Häfen aus die Inselattraktion ansteuern und bereits gebucht werden können.

Was Passagiere dort alles erwartet, präsentiert das Unternehmen nun in einem Video (https://celebrationkey.carnival.com/#feature-video). Darin zeigt sich Celebration Key als begeisternder Freizeitpark inmitten der natürlichen Schönheit der Bahamas. Aufgeteilt in fünf verschiedene Bereiche (Portals) werden dort endlose Möglichkeiten zur Entspannung und Erholung offeriert.

Während „The Welcome Portal“ den Gästen als erste Anlaufstelle umfassende Informationen über die breite Angebotspalette vermittelt, beginnt der Spaß für junge und junggebliebene Passagiere im „Family-Friendly Portal“: Schwimmen in der größten Süßwasserlagune der Karibik, aufregende Fahrten durch Wasserrutschen, relaxen am Strand oder Aktivitäten auf verschiedenen Sportplätzen.

„The Adult-Friendly Portal“ ist für Erachsene gedacht, die den Tag in der Süßwasserlagune oder am Strand verbringen und dabei einen Cocktail an der Swim-up-Bar genießen möchten. Wer Wert auf Privatsphäre legt, wählt eine Strandkabine, Villa oder schwimmende Cabana. Verschiedene gastronomische Einrichtungen, die u.a. auch lokale Spezialitäten anbieten, runden das Spektrum ab.

„The Privat Club Portal“ bietet ein Premium-Erlebnis für jene, die einen entspannten und luxuriösen Tag im Paradies verbringen wollen. Ein Rückzugsort nur für Erwachsene mit einem atemberaubenden Infinity-Pool, einem eigenen Strandabschnitt sowie privatem Zugang zu gehobenen gastronomischen Angeboten. „The Retail Portal“ präsentiert schließlich lokales bahamaisches Kunsthandwerk sowie verschiedene Duty-Free-Läden.

Weitere Informationen und Buchung auf www.carnivalcruiseline.de sowie im Reisebüro.

Ansprechpartner für Medien:

INEX Communications – Rolf Nieländer – Tel.: +49-6187-900-780

E-Mail: info@inexcom.de;

Über Carnival Cruise Line

Seit Gründung im Jahr 1972 ist Carnival Cruise Line stetig gewachsen und befördert heute jedes Jahr Millionen von Gästen. Diese haben die Wahl zwischen zwei- bis 31-tägigen Reisen auf 27 Schiffen (inkl. der Carnival Jubilee – Premiere Dezember 2023 – und der Carnival Firenze – Premiere April 2024), die von jeder Küste der USA aus starten. Obwohl Carnival Cruise Line vor allem für Karibik-Kreuzfahrten bekannt ist, gehören auch andere exotische und faszinierende Ziele wie Mexiko, Alaska, die Bahamas, Europa und Hawaii zum Portfolio. Darüber hinaus verfügt Carnival Cruise Line Australia über zwei Schiffe und bietet Kreuzfahrten ab Sydney und Brisbane nach Neuseeland und zu den Pazifikinseln an.