ZAGG feiert den Valentinstag mit exklusivem Angebot

Shannon, Irland im Januar 2024 – ZAGG, der weltweit führende Anbieter von Zubehör und Technologien für den mobilen Lebensstil, kündigte heute eine besondere Aktion zum Valentinstag an. Vom 01. bis 15. Februar erhalten Kunden, die 99 € oder mehr auf ZAGG.com ausgeben, ein Wireless Charging Hub gratis zu der Bestellung dazu.

Diese zeitlich begrenzte Valentinstags Aktion ermöglicht es Kunden, beim Kauf von Zubehör für mobile Geräte gleichzeitig ein praktisches und stilvolles Geschenk zu erhalten – für einen geliebten Menschen oder für sich selbst. Das Wireless Charging Hub lädt alle Qi-fähigen Geräte kabellos mit bis zu 10 W Schnellladeleistung. Zusätzlich können über drei USB-Anschlüsse weitere Geräte mit bis zu 20 W gleichzeitig geladen werden.

Qualifizierte Einkäufe für das kostenlose Wireless Charging Hub während des Aktionszeitraums sind Einkäufe im Wert von 99 € oder mehr auf ZAGG.com. Egal, ob es sich um ein Geschenk für einen geliebten Menschen oder um eine Freude für sich selbst handelt, diese Aktion verleiht einen zusätzlichen Hauch von Liebe zum Valentinstag.

Details zur Valentinstags-Aktion:

Aktionszeitraum: Vom 1. bis 15. Februar

Qualifizierender Einkauf: 99€ oder mehr

Geschenk: Kostenloses Wireless Charging Hub, solange der Vorrat reicht

Weitere Informationen über die Valentinstags-Aktion finden Sie unter https://eu.zagg.com/ .

Über ZAGG

Als weltweiter Marktführer und Innovator für Bildschirmschutz, Schutzhüllen, Tablet-Tastaturen und Energieverwaltungslösungen für mobile Geräte bietet ZAGG unter den Marken ZAGG und mophie, 360-Grad-Schutz sowie tragbares und kabelloses Laden an. Das Unternehmen verfügt über ein preisgekröntes Produktportfolio, das unter den Marken ZAGG® und mophie® erhältlich ist. Mit mehr als 250 Millionen geschützten Geräten ist ZAGG-Mobilzubehör weltweit erhältlich und kann bei führenden Einzelhändlern gefunden werden. ZAGG hat seinen Sitz in Utah und unterhält Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Irland und China.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter https://www.zagg.com/de_eu/ und folgen Sie uns auf Facebook, X und Instagram.

