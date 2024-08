Carnival Legend bestreitet 2026 das Europa-Programm der US-Reederei

München – Carnival Cruise Line (www.carnivalcruiseline.de) hat Teile ihres Programms für die Saison 2026/2027 veröffentlicht, darunter auch Kreuzfahrten in Europa.

So wird die US-Reederei im Sommer des übernächsten Jahres die Carnival Legend in die Alte Welt schicken. In diesem Zusammenhang bietet das Unternehmen erstmalig eine elftägige Sonnenfinsternis-Fahrt mit Stopps in Spanien, Portugal und Frankreich an. Start ist am 9. August 2026 im englischen Dover. Weitere Ziele der Reise sind u.a. Le Havre, St. Peter Port auf Guernsey, das spanische Vigo sowie Lissabon.

Passagiere dieser Kreuzfahrt werden einen erstklassigen Blick auf das am 12. August stattfindende Himmelsspektakel haben, befindet sich die Carnival Legend dann auf offener See.

Die Europa-Saison 2026 der Carnival Legend ist zu diesem Zeitpunkt schon in vollem Gange, fällt der Startschuss doch bereits am 24. Mai in Miami, von wo aus das Schiff im Rahmen einer 14-tägigen Transatlantikreise zunächst Dover ansteuert.

Die britische Hafenstadt ist anschließend Ausgangspunkt von insgesamt neun unterschiedlich langen Kreuzfahrten mit Zielen in Nordeuropa, Großbritannien, Deutschland sowie im Mittelmeerraum. Von Civitavecchia (Rom) aus geht es zudem sechsmal auf neun- und zwölftägige Fahrten zu Destinationen in Italien, Griechenland, Kroatien und der Türkei.

Ihren Europa-Abschied bestreitet die Carnival Legend dann ab dem 1. November 2026 im Rahmen einer zweiwöchigen Transatlantik-Cruise von Civitavecchia nach Tampa (Florida) mit Stationen in Cartagena und Malaga (Spanien), Gibraltar sowie auf Bermuda.

Buchbar sind die Europa-Kreuzfahrten von Carnival Cruise Line auf www.carnivalcruiseline.de sowie in den Reisebüros.

