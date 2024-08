Osabus ist seit 2013 in der Fahrzeugvermietung tätig

Oskars Lusis gründete OsaBus mit 70 Euro, einem Auto und Computer. Heute ist die Marke OsaBus weltweit bekannt, mit einer Niederlassung in München.

Wie der OsaBus-Gründer O. Lusis erklärt, wollte er schon immer ein Unternehmen gründen, wusste aber anfangs nicht, in welchem Bereich. „Ich hatte das Internet, einen Computer, ein Auto und 70 Euro für die Gründungsgebühren. Mit meinem Studium im internationalen Tourismus begann ich, Transfers für Touristen anzubieten. Mit der steigenden Nachfrage kamen Subunternehmer hinzu, da ich keine eigene Busflotte hatte. Das Geschäft wuchs allmählich,“ sagt O. Lusis. Im Jahr 2019 eröffnete er eine OsaBus-Niederlassung in München. Heute ist OsaBus auch für die Busvermietung in Hamburg bekannt.

Das Unternehmen entwickelt sich weiter und investiert kontinuierlich in neue Fahrzeuge, um seine Flotte zu erweitern. Zu den neuesten Ergänzungen gehören zwei hochmoderne SETRA S 517 HD Reisebusse, die jeweils 56 Passagiere aufnehmen können und speziell darauf ausgelegt sind, größeren Gruppen außergewöhnlichen Komfort und Effizienz zu bieten. Für kleinere Gruppen hat OsaBus zwei Mercedes Sprinter mit 19 Sitzplätzen eingeführt, die eine perfekte Lösung für intimere Reiseerlebnisse bieten.

Der Erfolgsfaktor des Unternehmers ist Mut. „Wir gehen Risiken ein – ich würde sagen, ich nehme viel mehr Risiken auf mich als andere“, sagte Oskars Lusis, CEO von OsaBus. „Viele Dinge sind gar nicht so schwer zu erreichen – man muss einfach anfangen und vorwärtsgehen. Die meisten Menschen halten an, weil sie Angst vor dem Unbekannten haben.“

Die Busvermietung mit Fahrer in Hamburg ist der ideale Service für Kunden, die ein stressfreies Reiseerlebnis bevorzugen. Sie können sich zurücklehnen und entspannen, während ein professioneller Fahrer die belebten Straßen der Stadt navigiert. Die Fahrer des Unternehmens sind nicht nur erfahren und kompetent, sondern auch bestens vertraut mit den Verkehrsmustern und Routen in Hamburg, was eine effiziente und pünktliche Reise durch die Stadt gewährleistet. Die Hamburger Flotte umfasst eine Vielzahl von Fahrzeugen, die auf die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind, darunter Reisebusse, Minibusse, Vans und Autos. Diese vielfältige Flotte stellt sicher, dass OsaBus die einzigartigen Anforderungen verschiedener Gruppen erfüllen kann, sei es für einen großen Betriebsausflug, eine Schulfahrt oder einen Familienurlaub.

OsaBus setzt weiterhin den Standard für zuverlässige Transportlösungen in ganz Europa. Mit der Einführung dieser neuen Fahrzeuge ist das Unternehmen gut positioniert, um die wachsende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Busvermietungen mit Fahrer in Hamburg zu erfüllen. Für weitere Informationen zur Busvermietung in Hamburg mit Fahrer von OsaBus besuchen Sie deren Website oder kontaktieren Sie das Kundenserviceteam.

OsaBus ist ein Unternehmen in Europa, das sich auf die Vermietung von Charterbussen spezialisiert hat und sich für erstklassige Transportlösungen auf dem gesamten Kontinent einsetzt. Mit einer vielfältigen Flotte und einem Engagement für Exzellenz bietet OsaBus ein nahtloses und komfortables Reiseerlebnis für Einzelpersonen und Gruppen jeder Größe.

