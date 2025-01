Carnival Cruise Line präsentiert neue Asien-Pazifik-Kreuzfahrten – Exotische Reiseziele und erstmalige Hafenanläufe

München – Carnival Cruise Line (www.carnivalcruiseline.de) hat für 2026 eine attraktive Erweiterung ihres Asien-Pazifik-Angebots angekündigt. Ab dem kommenden Jahr werden die Carnival Luminosa und die Carnival Adventure vier neue Kreuzfahrten im asiatisch-pazifischen Raum durchführen. Die Reisen bieten den Gästen die Möglichkeit, sieben Häfen zu entdecken, die Carnival Cruise Line zum ersten Mal ansteuert.

Dabei startet die Carnival Luminosa am 9. Oktober 2026 zu einer 14-tägigen Kreuzfahrt von Tokio nach Singapur. Die Route führt die Passagiere zu neu hinzugefügten Zielen wie Hongkong, Osaka (Kyoto) und Fukuoka (Hakata) in Japan, Seogwipo (Jeju) in Südkorea sowie Keelung (Taipeh) in Taiwan. Auch Phu My (Hafen bei Ho-Chi-Minh-Stadt) in Vietnam wird erstmals angelaufen.

Eine weitere 14-tägige Reise beginnt am 30. November 2026 in Singapur mit Ziel Brisbane und führt die Gäste zu exotischen Destinationen in Australien, darunter Bali, Darwin, Cairns und Airlie Beach.

Die Carnival Adventure bietet im Jahr 2027 zwei besonders reizvolle Routen an. Eine 14-tägige Kreuzfahrt von Sydney nach Singapur (ab 27. Januar) umfasst Stationen wie Airlie Beach und Darwin in Australien sowie Bali und Lombok in Indonesien. Eine zweite, neuntägige Südostasien-Kreuzfahrt startet am 27. Februar ebenfalls ab Singapur. Diese Reise führt zu den zum ersten Mal besuchten Häfen Koh Samui und Laem Chabang (Bangkok) in Thailand sowie Sihanoukville in Kambodscha und Phu My in Vietnam.

Die neuen Routen gehören zu den exotischsten und vielfältigsten Angeboten in der asiatisch-pazifischen Region. Reservierungen der Reisen auf der Carnival Luminosa können bereits auf www.carnivalcruiseline.de erfolgen. Die Fahrten auf der Adventure, die derzeit von P&O Australia kommend in die Carnival-Flotte integriert wird, stehen demnächst ebenfalls zur Online-Buchung bereit.

Weitere Informationen und Buchung auf www.carnivalcruiseline.de sowie in den Reisebüros.

