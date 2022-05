Buchvorstellung: Deine mentale Genussreise

12 Schritte, um Körper Geist und Seele zu nähren

Iris Holzer ist Dipl. Mentalcoach, Dipl. Kinderernährungspädagogin und Bachblütenenergetikerin. Nach einer Totgeburt brauchte sie Zeit, Kraft und Unterstützung, um dieses Schicksal verarbeiten zu können. Mithilfe ihrer Familie und mentalen Trainings lernte sie, mit der Trauer umzugehen und sich wieder zurechtzufinden. Ich wusste ab diesem Zeitpunkt, dass ich jetzt bereit bin, Menschen zu helfen und all mein Wissen und Erfahrung weiterzugeben, sagt die Autorin über diese Zeit.

Nachdem ich selbst (vor mehr als 20 Jahren) von einer Essstörung betroffen war, mich selbst geheilt habe und ab diesem Zeitpunkt unzählige Bücher, Seminare, Workshops, Kurse und Ausbildungen absolviert habe, kann ich behaupten ein Experte in den Bereichen Ernährung, Heilung und psychisches Verhalten zu sein. Ihr Wissen und ihre Erfahrung hat Frau Holzer nun in einem Buch zusammengefasst.

Deine mentale Genussreise zeigt dir, wie das Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele funktioniert und sich gegenseitig beeinflussen. Dabei geht es nicht darum, über gesunde Ernährung zu sprechen, sondern aufzuzeigen, dass zwanghafte Diätgedanken oder eine zwanghafte Kontrolle über das eigene Essverhalten oftmals viel tiefer liegen und nicht nur einfaches Abnehmen als Ziel haben. Außerdem erkläre ich, warum es so wichtig ist, dass alle Ebenen richtig genährt werden und wie sie sich gegenseitig beeinflussen. Du bekommst von mir Schritte und Rezepte an die Hand, um Körper, Geist und Seele zu sättigen, dich wieder mehr zu spüren und wahrzunehmen, um endlich innerlich zu Glück, Zufriedenheit, Selbstliebe und deinem Wohlfühlgleichgewicht zu gelangen. Neben praktischen Übungen, die man ganz leicht in den Alltag einbauen kann, profitieren LeserInnen von schmackhaften Rezepten, die unsere gesunde und ausgewogene Ernährung stärken.

Deine mentale Genussreise, Iris Holzer

ISBN: 978-3-03877-071-8, Hardcover, 183 Seiten, 25,60€ (D), 24,90€ (AT), 26,90CHF

