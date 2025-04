Buchführung für Anfänger: Online-Kurs ab Mai 2025

Am 14. Mai 2025 startet unser nächster Online-Kurs in Buchhaltung und Buchführung – die perfekte Gelegenheit, sich fundiertes Wissen rund um das Rechnungswesen anzueignen. In insgesamt 20 Stunden Online-Seminar, jeweils mittwochs und donnerstags, erhalten Sie einen verständlichen und praxisnahen Einstieg in die Welt der Zahlen.

Buchführung ist nicht nur für Unternehmen essenziell, sondern auch für Selbstständige, Freiberufler und alle, die betriebswirtschaftliche Abläufe besser verstehen möchten. Doch gerade für Einsteiger wirken Begriffe wie Soll und Haben, Umsatzsteuer oder Abschreibungen oft kompliziert. Der Kurs beim Institut Wupperfeld macht Buchhaltung verständlich und zeigt, wie man Buchungssätze sicher anwenden, Belege richtig erfassen und typische Fehler vermeiden kann.

Das Seminar ist als Online-Seminar (live per Videoübertragung) oder als Blended-Learning-Kurs konzipiert, kombiniert also Online-Seminar mit E-Learning. So profitiert man von einer direkten Wissensvermittlung durch erfahrene Experten und hat gleichzeitig die Möglichkeit, das Gelernte flexibel zu vertiefen.

Zusätzlich tragen ein umfangreiches Seminarmaterial wie Skript und Übungsaufgaben sowie ein sechsmonatiges Coaching dazu bei, dass man die Grundlagen der Buchführung perfekt beherrscht und in die Praxis umsetzen kann.

Nutzen Sie die Chance, Ihre Buchhaltungskenntnisse auf das nächste Level zu bringen – verständlich, praxisnah und flexibel von überall aus. Jetzt anmelden und am 14. Mai 2025 starten!

Veranstalter: Institut Wupperfeld

Jetzt Platz sichern: https://shop.iw-beratung.de/de/seminare