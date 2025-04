Dein Motiv könnte der nächste Gewinner sein!

Der BEST 18/1 Award steht wieder vor der Tür. Unter dem Motto „Ihr habt die Kreativität. Wir die Bühne.“ sucht Deutschlands beliebtester Plakatwettbewerb der Außenwerbung zum 19. Mal das beste und innovativste Plakatmotiv. Der erste Platz wird mit 10.000 Euro cash als Kreativprämie und einer deutschlandweiten Außenwerbekampagne im Mediawert von 1,6 Millionen Euro (analoge und digitale Werbeträger inkl. Druck und Klebung) dotiert.

Leider steht in diesem Jahr der digitale Mediawert in Höhe von 1 Million Euro von Inovisco Mobile Media GmbH nicht zur Verfügung.

Doch es gibt eine erfreuliche Alternative:

Drei Riesenposter der Firma Pool One Giant Media GmbH werden

an erstklassigen Standorten ausgehängt – ein echtes Highlight für die Sieger*innen!

Im vergangenen Jahr gewann der „BND“(Bundesnachrichtendienst) mit seiner provokanten Headline „Wir suchen Terroristen“ und im Frühjahr 2025 folgte die deutschlandweite Kampagne.

Wie schon im letzten Jahr muss jede Einreichung einen Motiv vorschlag für die folgenden drei Formate enthalten:

Großfläche: 18/1 Format

Litfaßsäule: 8/1 Format

City Light Poster: 4/1 Format

Das Motiv muss eine Dienstleistung oder ein Produkt bewerben.

Der Gestaltung sind keine Grenzen gesetzt. Kreativität, Innovation, aber auch Emotionen sind gefragt.

Seit dem 01.04.2025 können Plakatmotive unter www.best18-1.de eingereicht werden.

Einsendeschluss ist der 16.05.2025.

Teilnehmen können Unternehmen, Agenturen und freie Kreative, die ein neu gestaltetes, ein bereits plakatiertes oder ein noch nie veröffentlichtes Plakatmotiv einreichen möchten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Eine Vorjury ermittelt im Juni aus allen Einsendungen die TOP10.

Bei der Preisverleihung am 11.09.2025 wird das Gewinnermotiv per Live-Voting ermittelt und im Anschluss folgt die Aftershow-Party in der HALLE Tor 2.

Ihr BEST 18/1 Award-Team

Ansprechpartnerin: Stefanie Kraus

Girlitzweg 30

50829 Köln

fon +49 221 94982921

fax +49 221 94982970

kraus@asswerbe.de