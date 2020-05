BluJay und Uber Freight optimieren gemeinsam den globalen Versand

Zu den Erstanwendern der API-Integration gehören Lebensmittelhersteller und Anbieter stark nachgefragter Produkte

BluJay Solutions, ein führender Anbieter für globale Supply-Chain-Software und -Dienstleistungen, und Uber Freight kooperieren künftig im Rahmen einer strategischen Partnerschaft. Ziel der erweiterten Kooperation ist es, Unternehmen beim Aufbau stabiler globaler Lieferketten zu unterstützen.

Angesichts des globalen Wandels und der besonders volatilen Nachfrage ist ein Echtzeit-Einblick in die Marktpreise unerlässlich. Lieferketten-Verantwortliche müssen in der Lage sein, aktuelle Marktentwicklungen zu erkennen, um schnell Entscheidungen treffen und sich entsprechend anpassen zu können. Durch die direkte Integration in das Transportmanagement von BluJay via API können Verlader ab sofort auf die Echtzeit-Preisfindungs- und Ausschreibungsfunktionen von Uber Freight zugreifen.

„Es ist wichtiger denn je, dass Lieferketten flexibel und dynamisch sind, um mit dem sich ständig ändernden Marktgeschehen Schritt zu halten“, so Laurent Hautefeuille, Leiter der Geschäftsentwicklung bei Uber Freight. „Zusammen mit BluJay stellen wir ab sofort noch mehr Unternehmen eine hochentwickelte Lösung für den Frachtbereich zur Verfügung, die eine bessere Planung und Kontrolle der Logistik-Operationen ermöglicht.“

„Bei BluJay wollen wir unseren Kunden helfen, operative Exzellenz zu erreichen. Dafür stellen wir ihnen die Werkzeuge zur Verfügung, die sie benötigen, um schnelle und fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen“, erklärt Bryant Smith, Global Product Manager bei BluJay Solutions. „Mit dem transparenten Marktplatz von Uber Freight können unsere TMS-Kunden leicht auf ein neues Kapazitätsangebot mit Echtzeit-Transparenz zugreifen, sodass sie auf Wochen im Voraus planen und zusätzlich kurzfristige Marktverschiebungen berücksichtigen können. Diese Integration und die hohe Reaktionsfähigkeit, die den Verladern dadurch ermöglicht wird, hilft Kunden angesichts der besonderen aktuellen Herausforderungen ebenso wie bei der Bewältigung herkömmlicher Marktschwankungen.“ Uber Freight wird direkt in die BluJay-Plattform integriert und unterstützt so den sofortigen Abruf von Angeboten, Buchungen und Carrier-Matching.

Nutzer profitieren von Netzwerkeffekten

Durch die Integration profitieren Unternehmen, die BluJays Transportmanagement-Anwendung nutzen, von Uber Freights Netzwerk aus über 50.000 Spediteuren sowie einem umfassenden Preisüberblick. Das Angebot ist derzeit in Nordamerika und in Kürze auch in Europa verfügbar. Die API-basierte Integration für Verlader kann innerhalb weniger Stunden aktiviert werden, sodass durchgängige Lieferkettentransparenz unverzüglich gewährleistet ist.

Lebensmittelhersteller und Anbieter von Verpackungslösungen, die bei der Bereitstellung extrem nachgefragter Produkte während der Corona-Pandemie einen sprunghaften Anstieg ihres Absatzvolumens erleben, ziehen als erste Anwender einen großen Nutzen aus der Partnerschaft. „Für viele BluJay-Kunden ist es jetzt wichtiger denn je, dass ihre Produkte pünktlich in die Lebensmittelregale kommen“, kommentiert Bill Madden, Vice President of Managed Transportation Services (MTS) bei BluJay. „Durch die Integration der Uber Freight API unterstützen wir unsere Kunden erfolgreich bei der Abwicklung ihrer Aufträge. So konnten wir bei einem Verlader aus dem Lebensmittelbereich innerhalb nur eines Arbeitstages sowohl die Plattform aufsetzen als auch die erste Ladungsausschreibung tätigen. Wir verzeichnen sowohl bei den direkt von uns betreuten Kunden als auch bei den TMS-Nutzern eine sehr hohe Akzeptanz der neuen API. Ziel ist und bleibt es, Entscheidungen möglichst schnell zu treffen und die Lieferketten ohne Unterbrechung am Laufen zu halten.“

Pro Jahr werden Frachtbewegungen im Umfang von rund 15,6 Milliarden Euro über BluJays Transportation Management Plattform abgewickelt. 2,8 Milliarden entfallen dabei auf die Aufträge, die im Rahmen von Logistics as a Sevice (LaaS) direkt von BluJays MTS-Team für die Verlader bearbeitet werden.

Der Beginn der Partnerschaft fällt bei Uber Freight in ein Wachstumsjahr. Das Unternehmen hat bereits die Zusammenarbeit mit anderen globalen Cloud-Service-Anbietern angekündigt und mit Niederlassungen in San Francisco, Chicago und Amsterdam expandiert, um Tausende von Versendern auf der ganzen Welt zu unterstützen.

