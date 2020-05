Ventus Cloud AG expandiert

Die Ventus Cloud AG ist Anfang Mai nach Tuggen bei Zürich gezogen. Der bisherige Standort war für das 2019 gegründete Unternehmen zu klein geworden. Das neue Firmengebäude bietet nun genügend Platz für die weitere Expansion. Wegen der großen Nachfrage nach seinen Cloud-Infrastrukturprodukten will Ventus-Geschäftsführer Paul Hauser die Zahl seiner Mitarbeiter bis Jahresende von 30 auf rund 60 Personen verdoppeln.

„Von unserem neuen Firmenstandort aus können wir den Schweizer Markt noch besser bedienen und unsere Kunden und Partner in der DACH-Region schneller erreichen“, sagt Hauser. Dazu zählen beispielsweise der Schweizer Energieversorger St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke (SAK), der österreichische IT-Dienstleister eww ITandTEL und die auf Business Automation spezialisierte Firma HONICO Systems aus Hamburg.

Mehr Cloudmigration für Schweizer Industrieunternehmen

In der Schweiz will Hauser insbesondere seinen Migrationsservice für Industrieunternehmen ausbauen. Bei dieser Dienstleistung migrieren die qualifizierten DevOps Engineers von Ventus Cloud vorhandene Systeme ihrer Kunden unterbrechungsfrei und ohne Datenverluste in die Cloud. Die Cloud-Infrastrukturen werden den Kunden von Ventus selbst zur Verfügung gestellt, mit Servern in Europa. Weil die Ventus-Administratoren und Entwickler Kubernetes zertifiziert sind, können sie Cluster und Container automatisch verknüpfen und die Einführungszeit neuer Produkte erheblich verkürzen.

Über die Ventus Cloud AG

Ventus ist ein europäischer Cloudanbieter mit Hauptsitz in der Schweiz, der für Industrieunternehmen skalierbare, flexible Cloud-Infrastrukturprodukte entwickelt. Dazu zählen z.B. Cloud Server, Cloud Block Storage, Private Cloud Network, Kubernetes, Cloud Firewall, IaaS und Paas. Das Unternehmen beschäftigt 30 Mitarbeiter und bietet seinen Kunden einen 24/7 Support an.

Schwerpunkte im Geschäftsmodell:

• CPU Computing

• Cloud SSD Storage

• Kubernetes

• GPU Computing

• DevOps Service im Bereich Docker, Kubernetes, AI/ML, Service Mesh und Microservice

