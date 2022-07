biolitec: Komplizierte Hämorrhoiden 3. und 4. Grades erfolgreich mit Lasertherapie LHP behandeln

Exzellente Behandlungsergebnisse der LHP-Lasertherapie der biolitec auch bei komplizierten Hämorrhoiden – Aktueller Therapiebericht zeigt keine Komplikationen sowie Rezidive nach 19 Monaten – Deutlich verbesserte allgemeine Lebensqualität

Jena, 14. Juli 2022 – Die gewebeschonende und schließmuskelerhaltende Lasertherapie LHP (LaserHaemorrhoidoPlastie) der biolitec zur Entfernung bzw. Reduzierung von vergrößerten Hämorrhoiden erzielt auch bei komplizierten Hämorrhoiden sehr gute Behandlungsergebnisse. Mehrere Studien der letzten Jahre belegen bereits die Eignung als alternative Behandlungsoption der Lasertherapie im Vergleich zu herkömmlichen Behandlungsmethoden. Eine Studie aus Juli 2021 belegt nun auch die Eignung der LHP-Lasertherapie der biolitec bei Hämorrhoiden 3. und 4. Grades.*

Aktuell wird dies dokumentiert von den Behandlungsergebnissen, die Dr. Claus Blumberg und Dr. Nicole Stehn vom Enddarmzentrum Lübeck auf dem ACPGBI Annual Meeting in Edinburgh vom 3. bis 6. Juli 2022 vorstellten.

Das Ärzte-Team behandelte eine Patientengruppe von 73 Patienten zwischen 17 und 79 Jahren (50 Männer, 23 Frauen) mit thrombosierten Hämorrhoiden 3. Grades mit dem Diodenlaser LEONARDO DUAL 45 der biolitec mit 1470 nm und 8 Watt. Alle Patienten hatten vorher eine konservative Therapie erhalten. Die Daten wurden perioperativ bis zu 6 Wochen und in der Nachbeobachtung bis zu 19 Monaten erhoben.

Die durchschnittliche Behandlungszeit lag bei unter 7 Minuten. Durchschnittlich wurden mehr als 3 Hämorrhoidenknoten behandelt. Das durchschnittliche nachoperative Schmerzempfinden lag am ersten Tag bei 2,3/10 VAS und am zweiten Tag 1,58/10 VAS. Die Langzeitsymptomrelevanz lag bei 100% sowie die Patientenzufriedenheit bei 93,4%. Es traten bei keinem Patienten Komplikationen auf und nach 19 Monaten wurden keine Rezidive festgestellt.

Die Vorteile der Lasertherapie LHP bei vergrößerten Hämorrhoiden gehen sogar weit über die medizinisch erzielten exzellenten Behandlungsergebnisse hinaus: Nach Befragungen von 50 Patienten 6 Wochen vor und 6 Wochen nach der Operation nach dem standardisiertem SF-8 Fragebogen gaben alle Patienten eine deutliche Verbesserung ihrer Lebensqualität zu Protokoll. Neben der signifikanten Reduzierung des Schmerzempfindens – von 3,29 (leicht) auf 1,44 (keine) – verbesserte sich das mentale Wohlbefinden der Patienten erheblich (von 3,22 auf 1,56). Auch die Einschätzung, wieder besser am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können, verbesserte sich von 2,38 auf 1,62 – wie auch in allen weiteren abgefragten Kategorien wie beispielsweise körperliche Fitness und Vitalität.

Damit ist evident, dass die LHP-Lasertherapie auch bei komplizierten Hämorrhoiden nicht nur das medizinische Problem löst, sondern allgemein die Lebensqualität sowie das mentale und emotionale Empfinden der Patienten nachhaltig verbessert.

Die biolitec wird auf dem 10. Symposium Junge Chirurgen in Mitteldeutschland vom 15. – 16. Juli 2022 im Hotel am Schlosspark in Lichtenwalde mit einem Stand vertreten sein

* Majumder, K. R. et al: „LASER Haemorrhoidoplasty versus Stapler Haemorrhoidopexy: A Prospective Comparative Study“, in: Mymensingh Medical Journal 2021,30(3):780-788. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34226468/.

