Der Übergang zu einem umweltfreundlichen Wirtschaftsmodell steht auf der Agenda, unbeeindruckt von Turbulenzen der Tagespolitik. Die nachhaltige Modernisierung der Industrie bietet erfolgversprechende Perspektiven, ist aber auch mit Unsicherheit verbunden. „Eine unserer Umfragen hat großen Gesprächsbedarf zur Zukunft der Bio-Ökonomie gezeigt“, sagt Oliver Kutsch, der Geschäftsführer von Ceresana: „Für den Schutz von Biodiversität und Klima sind praktikable Lösungen gefragt.“ Das Marktforschungsunternehmen organisiert jetzt deshalb eine Serie von Online-Events mit dem Obertitel „Future of Bio“. Zum Auftakt geht es am 26. Juni 2025 um die Bio-Ökonomie allgemein. Im Herbst sind weitere Events zum Wandel der Kunststoff- und der Verpackungsbranche in Vorbereitung.

Chancen und Risiken der Bio-Ökonomie

„Future of BioEconomy“, das erste Event der neuen Reihe, bringt relevante Akteure zusammen, die aktiv die Zukunft der Bio-Ökonomie mitgestalten – aus Start-Ups ebenso wie aus Großunternehmen, Investment- und Finanzbranche, Wissenschaft und Forschung, Fachmedien, Politik oder Verwaltung. Sie erwartet einen ganzen Tag lang ein spannendes Programm: Keynotes von Fachleuten geben Information und Inspiration zu Trends, Innovationen und Zukunftsmärkten. Die Speaker spiegeln die ganze Bandbreite der Branche wider – von jungen Start-ups bis hin zu etablierten Großunternehmen wie Wax Solutions GmbH, Stahl Holdings, Northern Technologies International Corporation und Invest-NL. In Panels diskutieren interessierte Stakeholder aus den unterschiedlichsten Bereichen zu Chancen und Herausforderungen. Dazwischen gibt es viele Networking-Möglichkeiten: Kontakte knüpfen und Geschäftsbeziehungen stärken.

Forum für Ideen und Impulse

Wie lassen sich ökologische Verantwortung und wirtschaftlicher Erfolg vereinen? Ceresana unterstützt die dynamisch wachsende Kreislaufwirtschaft schon seit mehr als einem Jahrzehnt mit Marktanalysen zu biobasierten Produkten und biologisch abbaubaren Materialien. Der Ceresana-Marktreport zu Biokunststoffen ist bereits in achter Auflage erhältlich. In diesem Frühjahr erscheinen neue Ausgaben der Marktstudien „Biobasierte Farben und Lacke“ und „Biobasierte Klebstoffe“. Mit der neuen digitalen Veranstaltungsreihe „Future of Bio“ schafft Ceresana jetzt eine Plattform für Experten und Fachleute, um Wissen auszutauschen, Synergien zu nutzen und gemeinsam die Zukunft der Bio-Ökonomie voranzutreiben.

Das englischsprachige Online-Event „Future of BioEconomy“ am 26. Juni 2025 ist kostenlos. Weitere Informationen und Anmeldung unter: https://ceresana.com/events/future-of-bioeconomy

Die Registrierung auf der Eventplattform ist bereits möglich unter: https://ceresana.lineupr.com/future-of-bioeconomy

