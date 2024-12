Bio-Lebensmittel schnell und nachhaltig ausliefern: everstox gewinnt Allos als Neukunden

Die Münchner Logistikexperten optimieren die E-Commerce-Logistik der renommierten Allos Hof-Manufaktur

München, 9. Dezember 2024 – everstox, Entwickler und Betreiber der gleichnamigen Logistics-as-a-Service (LaaS) Plattform, freut sich über einen neuen Kunden aus dem Food-Bereich: die Allos Hof-Manufaktur. Die international agierenden Münchner Technologie- und Logistikexperten bieten Allos effiziente Logistikprozesse und die Optimierung des Kundenerlebnisses im stark wachsenden Online-Lebensmittelmarkt. Um die Lagerung und Distribution der Bio-Produkte kümmert sich Cella, der im niedersächsischen Meppen ansässige Warehouse-Partner von everstox.

Die Allos Hof-Manufaktur produziert und vertreibt seit nunmehr 50 Jahren hochwertige pflanzliche Bio-Lebensmittel und Getränke und ist – als Teil der Ecotone-Gruppe – der größte Bio-Lebensmittelhersteller in Europa. Allos gilt als Vorreiter für biologische, vegetarische und vegane, gesunde und fair gehandelte Lebensmittel, die das renommierte Unternehmen unter fünf Marken anbietet. Mit der Einführung moderner Logistiklösungen will die Manufaktur ihre führende Rolle im Online-Lebensmittelhandel weiter ausbauen und die Shops der Marken Little Lunch, Cupper sowie die hauseigenen B2B-Online Stores durch die everstox-Software optimieren.

Digitale Logistik sorgt für maximale Effizienz und Kundenzufriedenheit

Das Ziel ist die vollautomatisierte, digitale Steuerung sämtlicher Logistikprozesse – von der Bestandsverwaltung bis hin zur Retourenabwicklung. Die nahtlose Integration in die bestehenden SAP- und Magento-Lösungen sowie in das Warenwirtschaftssystem von Allos erfüllt die everstox-Software mit Bravour. „Um den gestiegenen Erwartungen der Konsumenten an eine erstklassige und schnelle Belieferung gerecht zu werden, haben wir unsere Logistikstrategie inklusive Daten- und Softwaremanagement umfassend modernisiert. Unser Ziel ist es, die Qualität und Effizienz unserer Lieferungen kontinuierlich zu verbessern und so ein herausragendes Bestellerlebnis zu gewährleisten, das sich durch höchste Zuverlässigkeit und Transparenz auszeichnet“, erklärt Michael Peters, Head of E-Commerce bei Allos Hof-Manufaktur.

Auch Thomas Roselius, Head of Supply Chain bei Allos, zeigt sich optimistisch: „Mit dieser Neuausrichtung sind wir bestens gerüstet, sowohl gegenwärtige als auch zukünftige Herausforderungen des modernen Lebensmittelhandels erfolgreich zu meistern.“

Nachhaltigkeit als verbindende Geschäftsstrategie

Neben der nahtlosen Kombination aus leistungsstarker Logistik-Software von everstox mit der langjährigen Warehouse-Expertise von Cella überzeugte die Allos Hof-Manufaktur zudem das starke Engagement für Nachhaltigkeit der neuen Partner. So entspricht Cellas Lager dem KfW-55-Standard und wird über eine hauseigene Photovoltaikanlage mit Energie versorgt. „Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Das beidseitige Engagement für ökologische und sozialverträgliche Geschäftspraktiken verbindet uns sowohl mit everstox als auch mit der Allos Hof-Manufaktur“, betont Louis Knebelkamp, Head of Business Development bei Cella.

Und Johannes Tress, Mitgründer und Co-Geschäftsführer von everstox, betont: „Es ist etwas ganz Besonderes, mit einem Kunden zusammenzuarbeiten, dessen Produkte man selbst schätzt und mit dem man gemeinsame Werte teilt. Wir freuen uns darauf, die Allos Hof-Manufaktur auf ihrem Weg des Online-Wachstums zu begleiten und gleichzeitig unsere starke Position im Bereich der Lebensmittellogistik weiter auszubauen.“

everstox ist eine führende Technologieplattform für innovative Logistiklösungen. Der gleichnamige Entwickler und Betreiber der Plattform mit Firmensitz in München, verbindet mit seiner Lösung Marken, Händler und E-Commerce-Unternehmen mit einem europaweiten Netzwerk unabhängiger Logistikdienstleister aus den Bereichen Lagerung, Fulfillment und Versand und ermöglicht seinen Kunden damit europaweit transparente, agile, skalierbare und nachhaltige Logistiklösungen.

Die cloud-basierte SaaS-Plattform everstox digitalisiert und automatisiert dabei Logistikprozesse, bietet Echtzeit-Transparenz über Lagerbestände und Lieferungen und integriert sich nahtlos in bestehende IT-Systeme wie ERP- oder E-Commerce-Plattformen. Mit seinem modularen Ansatz unterstützt everstox Unternehmen dabei, effizienter zu wachsen, in neue Märkte zu expandieren und gleichzeitig Lieferzeiten zu optimieren. Weitere Informationen gibt es unter: www.everstox.com

