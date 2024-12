Smart gespart und jederzeit alles im Blick: Neue Geschirrspüler von Amica mit nützlicher Anzeige auf dem Boden

Innovative Ausstattung für Komfort und Effizienz ohne Apps und Displays

Mit dem neuen Einbau-Geschirrspüler EGSPV 594 300 stellt Amica ein Gerät vor, das nicht nur die Stromrechnung reduziert, sondern auch die Umwelt durch einen sparsamen Wasserverbrauch schont. Mit Energieeffizienzklasse A glänzt das Gerät mit besonders niedrigen Verbrauchswerten und punktet mit einer Vielzahl nutzerorientierter Funktionen. Besonders hervorzuheben ist die FloorIndicator Funktion, die die Restlaufzeit des jeweilig aktiven Spülprogramms oder das Programmende auf den Fußboden projiziert. Die Anzeige bringt Klarheit und Komfort in den Küchenalltag ohne zusätzliche Displays oder Apps, die für einen Überblick installiert werden und ohne die Tür zum Nachschauen öffnen zu müssen. Soll die Spülmaschine noch spät abends eingeschaltet werden, ist das dank des sehr leise arbeitenden BLDC-Motors des Geräts auch kein Problem.

Der EGSPV 594 300 bietet zudem eine Innenbeleuchtung mit drei LEDs, die einen guten Überblick über alle befüllbaren Ebenen des Geräts ermöglichen. Die Besteckschublade im oberen Teil lässt sich individuell in der Höhe verstellen, so dass der Raum im Geschirrspüler optimal ausgenutzt werden kann und auch großes Salatbesteck oder Küchenhelfer Platz finden. Die Startzeitvorwahl gestaltet den Alltag noch flexibler. Das umweltfreundliche Eco-Programm minimiert den Energie- und Wasserverbrauch, während das Türöffnungs-Feature OpenDry am Ende des Spülzyklus für eine optimale Trocknung sorgt. Mit diesen klar am Gebrauchsnutzen orientierten Funktionen sorgt der EGSPV 594 300 für höchste Effizienz und Benutzerfreundlichkeit – perfekt für alle, die Wert auf innovative Hausgerätetechnik legen.

Produktinformationen

EGSPV 594 300: Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm, EEK A, EcoBar, FloorIndicator, OpenDry, Flex Besteckschublade, Aqua Spray mit 3 Sprüharmen, Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 1.159 Euro

Erhältlich ab: Dezember 2024

Weitere Produktneuheiten

EGSPV 596 400: Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm, EEK A, OpenDry, Flex Besteckschublade, höhenverstellbarer Oberkorb, Add+, EcoBar, FloorIndicator

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 1.249 EUR

Erhältlich ab: Dezember 2024

EGSPV 584 900: Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm, EEK B, Flex Besteckschublade, OpenDry, EcoBar, BlueDot, Zonenspülen, Schlepptür, Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 979 Euro

Erhältlich ab: Dezember 2024

Das polnische Unternehmen Amica S. A. ist in seiner Heimat der größte Hersteller von Elektrogroßgeräten und gleichzeitig Marktführer. Die Gruppe blickt auf mehr als 70 Jahre Kompetenz und Erfahrung zurück. Drei Viertel seines Umsatzes tätigt das Unternehmen außerhalb Polens; den deutschen Markt betreut die Vertriebsgesellschaft Amica International GmbH im münsterländischen Ascheberg mit mehr als 100 Mitarbeiter*innen.

Insgesamt hat Amica rund 3.100 Beschäftigte und ist weltweit auf mehr als 50 Märkten aktiv. Hauptabsatzmärkte sind Deutschland, Österreich, Russland, viele osteuropäische Länder, Skandinavien, Großbritannien, Frankreich und Spanien. Neben der Hauptmarke Amica gehören die vier Tochtermarken GRAM, Hansa, CDA und FAGOR zur Gruppe. Die Marke Amica ist Vollsortimenter für den Fachhandel und steht für innovative, energieeffiziente Technik und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Zahlreiche Auszeichnungen für Produktqualität, Design und höchste Kundenzufriedenheit bei Einbaugeräten bestätigen den Anspruch der Marke.

Firmenkontakt

Amica International GmbH

Vanessa Klein

Lüdinghauser Straße 52

59387 Ascheberg

016093590434



http://www.amica-group.de

Pressekontakt

becker döring communication

Jennifer Seidel

Löwenstraße 4

63067 Offenbach

069 4305214-15



http://www.beckerdoering.com

Bildquelle: Amica