Ballermann Ranch – 1. Kinder-Botschafterin der geretteten Tiere ernannt

Frieda (3) aus Twistringen (Niedersachsen) wird Kinder-Botschafterin der geretteten Tiere von Gut Aiderbichls Ballermann Ranch

Ballermann: Wenn keine Partys möglich sind, dann eben mehr Tierschutz!

Die kleine Frieda (3), die in ihrem Kindergarten und bei ihren Spielkamerden von den Erlebnissen mit den Tieren auf Niedersachsen Gut Aiderbichl, der Ballermann®Ranch, voller Freunde erzählt, wurde 1. Kinder-Botschafterin der geretteten Tiere.

“Unser größter Fans ist auch der Kleinste”, freut sich Andre Engelhardt von der Gut Aiderbichl BALLERMANN®RANCH über das tolle Engagement der kleinen Tierfreundin Frieda.

Zur Philosophie des von Michael Aufhauser gegründeten größten Gnadenhofverbund Europas “GUT AIDERBICHL” (30 Höfe, 6 Länder, über 6.000 gerettete Tiere, 300 Mitarbeiter) gehört: “Wir lieben alle Tiere”. Ein Grundsatz, der von der kleinen Frieda aus Twistringen täglich gelebt wird. So rettet Frieda neben verletzten Vögeln auch Regenwürmer und Kaulquappen. “Wir sind beeindruckt, wieviel Tierliebe in einem noch so kleinen Mädchen vorhanden ist”, freuen sich Annette u. Andre Engelhardt, die 2019 ihre Original Ballermann®Ranch an die Tierretter verschenkt und seither als ehrenamtliche Gutsleiter fungieren. Und deshalb hat Frieda die Auszeichnung zur “1. Kinderbotschafterin der geretteten Tiere” mehr als verdient.

Die Ballermann®Ranch im niedersächsischen Blockwinkel ist sowohl die Heimat geretteter Tiere als auch das deutsche Hauptquartier des deutschen liebster Partymarke Ballermann. Wenn wir schon corona-bedingt keine Ballermann-Partys feiern dürfen, helfen wir eben verstärkt Tieren”, so Ballermann-Markenbegründer Andre Engelhardt. So kann Schlechtes auch viel Gutes hervorbringen.

Siehe auch Beitrag: Kreiszeitung, Red. Bassum/Twistringen: https://www.kreiszeitung.de/lokales/diepholz/twistringen-ort47316/eine-echte-aiderbichlerin-90012710.html

