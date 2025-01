Backup-Strategien

Welche Arten von Backups gibt es eigentlich?

Es ist wieder Zeit für einen Blick in die Welt der Datenrettung und Sicherung. Heute wollen wir uns genauer anschauen, welche verschiedenen Arten von Backups es gibt und welche Vor- und Nachteile sie mit sich bringen. Also, schnall dich an und lass uns eintauchen in die faszinierende Welt der Datensicherung!

Vollbackup: Der Klassiker unter den Backups. Hierbei werden alle Daten und Dateien komplett gesichert. Einfach, effektiv, aber auch etwas zeitaufwändig. Wie dein Freund, der immer alles in der perfekten Reihenfolge machen muss.

Inkrementelles Backup: Hier werden nur die Daten gesichert, die sich seit dem letzten Vollbackup verändert haben. Ähnlich wie deine To-Do-Liste, die immer länger wird, je länger du sie vor dir herschiebst.

Differentielles Backup: Es sichert alle Daten, die sich seit dem letzten Vollbackup verändert haben. Klingt ähnlich wie das inkrementelle Backup, aber hey, manchmal muss man einfach etwas anders machen, um sich von der Masse abzuheben.

Spiegelung: Bei dieser Methode werden Daten 1:1 auf ein anderes Medium kopiert. Sozusagen ein Zwilling deiner Dateien. Du fragst dich jetzt sicher, ob sie auch den gleichen Geschmack haben. Wer weiß?

Cloud-Backup: Hier landen deine Daten sicher in der Wolke. Praktisch, wenn du mal wieder vergisst, dein Ladekabel mitzunehmen. Aber Vorsicht, nicht dass deine Daten im Regen stehen gelassen werden!

Nun, du siehst, die Welt der Backups ist bunt und vielfältig. Jede Methode hat ihre eigenen Vorteile und Nachteile, also wähle weise, um deine Daten sicher und geschützt zu wissen.

Unsere Mission – Stark für deine Daten.

Modernste Cloud-Technologie, die teure Datenverluste und IT-Ausfälle verhindert und Risiken reduziert. Einfach und zuverlässig. Für mehr Datensicherheit in deiner digitalen Welt.

