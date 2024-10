Aufstiegskongress 2024: Geil wars!

Innovation, Mehrwert, Motivation – das sind wohl die Schlagworte, die den Aufstiegskongress vom 11. bis 12. Oktober 2024 wohl am besten beschreiben. Rund 1.000 Mitglieder der Fitness- und Gesundheitsbranche nahmen im m:con Congress Center Rosengarten an diesem Branchenhighlight im Herbst teil. Besonders beflügelt zeigten sich die Besucherinnen und Besucher von Keynote Speaker Jonas Deichmann und seinen schier unglaublichen Geschichten getreu dem diesjährigen Kongressmotto: „Einfach MACHEN – EINFACH machen“.

Keynote Speaker begeisterte

Der 37-Jährige Extremsportler Jonas Deichmann fesselte den bis auf den letzten Stuhl besetzten Saal mit seinen schier unglaublichen Weltrekorderlebnissen: dem „Triathlon um die Welt“ und der „Challenge 120“. Mit zahlreichen Clips und Bildern nahm Jonas Deichmann die Zuschauenden mit auf seine Schwimmetappen durch die Adria, im Kampf gegen die Strömung und viele entzündete Stellen am Körper. Er vermittelte einen Eindruck davon, wie es war, halb erfroren durch den russischen Winter zu radeln und zwischenzeitig sogar mit einem Magen-Darm-Infekt zu ringen. Und letztlich erzählte er die Geschichte, wie es dazu kam, dass er von den Männern eines Drogenkartells durch die mexikanische Wüste begleitet wurde.

Nicht schlecht stauten die Zuschauerinnen und Zuschauer auch über seine „Challenge 120“. Die Idee für diesen neuen Rekord in 120 aufeinanderfolgenden Tagen 120 Triathlons zu absolvieren, kam ihm bereits auf seinem „Triathlon um die Welt“. Eine Frage stellte er sich auch hier nie: Schaffe ich das? „Man sollte viel öfter im Privaten oder im Beruf einfach mal machen und sich nicht so viel um Eventualitäten kümmern. Ob es klappt, weiß man immer erst, wenn man es gemacht hat.“

Referierende und Rahmenprogramm überzeugten

Mit verständlich aufbereitetem aktuellem Fachwissen, viel Humor und Publikumsnähe begeisterten auch die Referierenden und brachten die Zuhörenden in kurzweiligen Vorträgen auf den neuesten Stand der Wissenschaft – viel praxisorientierter Input inklusive. Beispielsweise riss Clive Salz mit seiner gewohnt humorvollen und lockeren Art die Teilnehmende in seinem Vortrag „Kundenbindung durch Trainingserfolg – was wirkt und ist umsetzbar?“ mit. Sein Credo dabei: „Block schlägt Mobiltelefon!“ Der Eröffnungsvortrag „Fitnesstypen „next level“: begreifen, handeln, erfolgreich sein“ von Prof. Dr. Sarah Kobel stieß ebenso auf sehr großes Interesse. Ein Highlight: Die Teilnehmenden erhielten nach dem Vortrag ein kostenfreies Exemplar der Studie. Auch die Gesprächsrunde mit Henrik Gockel, Janosch Marx, Miryam-Jeanine Minaty und Stephan Schulan zum Thema „Branche im Umbruch: Trends/Geschäftsmodelle der nächsten Generation“ lieferte enorm viel an Input für die Zuhörenden. Im ebenfalls vollen Saal gaben die Unternehmerinnen und Unternehmen mit viel Humor und Ehrlichkeit großzügige Einblicke in ihre Unternehmen. Die Essenz für die Zuhörenden: Macht nicht bei jedem Trend mit, sondern fragt euch, ob das Produkt oder die Dienstleistung zu euch und eurem Unternehmen passt. Und bleibt euch immer treu!

Besonders gut besucht war die Speakers Corner, in der sich die Referierenden den Fragen ihrer Zuhörerschaft stellten. Auch auf der Partner-Ausstellung konnten die Teilnehmenden sich umfassend über die Neuheiten im Markt informieren, mit den Industrievertreterinnen und -vertretern ins Gespräch kommen und wichtige Kontakte für das Geschäftsjahr 2025 knüpfen.

Am ersten Kongressabend fand traditionell auch die Kongressparty fest – ein gelungener Abschluss für einen gelungenen Tag. Hier trafen sich die Entscheider der Branche in entspannter Runde und bei einem leckeren Getränk, um zu plaudern und miteinander zu feiern.

Save the date 2025

Und weil nach dem Kongress immer vor dem Kongress ist, notieren Sie sich bereits jetzt den Termin für den Aufstiegskongress 2025 in Ihrem Kalender: 10. bis 11. Oktober. Seien Sie mit dabei, wenn es dann wieder heißt: „Herzlich willkommen zum Aufstiegskongress in Mannheim!“.

Qualifikationen im Zukunftsmarkt Prävention, Gesundheit, Fitness, Sport und Informatik

Die staatlich anerkannte private Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) qualifiziert mittlerweile mehr als 8.400 Studierende zum Bachelor of Arts in den Studiengängen Fitnesstraining, Sportökonomie, Fitnessökonomie, Ernährungsberatung, Gesundheitsmanagement sowie Sport- und Bewegungstherapie, zum Bachelor of Science Sport/Gesundheitsinformatik, zum Master of Arts in den Studiengängen Prävention und Gesundheitsmanagement, Sportökonomie oder Fitnessökonomie als auch zum Master of Business Administration Sport-/Gesundheitsmanagement. Ein Graduiertenprogramm zur Vorbereitung auf eine Promotion zum Dr. rer. med. und mehr als 100 Hochschulweiterbildungen runden das Angebot ab.

Mehr als 4.300 Unternehmen setzen auf die Studiengänge beim Testsieger „Beste private Hochschule im Bereich Gesundheit“. Alle Bachelor- und Master-Studiengänge der DHfPG sind akkreditiert und staatlich anerkannt sowie durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen.

Das spezielle duale Bachelor-Studiensystem der DHfPG verbindet eine betriebliche Tätigkeit und ein Fernstudium mit kompakten Lehrveranstaltungen, die digital und/oder an bundesweit eingerichteten Studienzentren (München, Stuttgart, Saarbrücken, Köln, Düsseldorf, Berlin, Leipzig, Frankfurt und Hamburg) sowie in Österreich (Wien) und der Schweiz (Zürich) absolviert werden können. Die Studierenden werden durch Fernlehrer, Tutoren und den E-Campus der Hochschule unterstützt. Insbesondere Unternehmen des Zukunftsmarkts profitieren von den dualen Bachelor-Studiengängen, weil die Studierenden ihre erworbenen Kompetenzen unmittelbar in die betriebliche Praxis mit einbringen und mit zunehmender Studiendauer mehr Verantwortung übernehmen können.

Die BSA-Akademie ist mit mehr als 275.000 Teilnehmern seit 1983 einer der führenden Bildungsanbieter im Zukunftsmarkt Prävention, Fitness und Gesundheit. Teilnehmer profitieren vom kombinierten Fernunterricht bestehend aus Fernlernphasen und kompakten Präsenzphasen (vor Ort oder digital). Mit Hilfe der über 90 staatlich geprüften und zugelassenen Lehrgänge in den Fachbereichen Fitness/Individualtraining, Management, Ernährung, Gesundheitsförderung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mentale Fitness/Entspannung, Fitness/Gruppentraining, Sun, Beauty & Care und Bäderbetriebe gelingt die nebenberufliche Qualifikation für eine Tätigkeit im Zukunftsmarkt. Der Einstieg in einen Fachbereich erfolgt mit einer Basisqualifikation, die modular mit Aufbaulehrgängen über Profiabschlüsse bis hin zu Fachwirtqualifikationen, wie „Fitnessfachwirt/in“ oder „Fachwirt/in für Prävention und Gesundheitsförderung“, erweitert werden kann. Diese Abschlüsse bereiten optimal auf die öffentlich-rechtlichen Fachwirtprüfungen bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) vor, die zu Berufsabschlüssen auf Meister-Niveau führen.

