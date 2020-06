Attraktive 15,6 Zoll Einsteigermodelle: Die neue dynabook Satellite Pro C50-Serie

Schlankes und modernes Design – ohne Premiumpreis

Das kostengünstigste Modell im dynabook Portfolio

Arbeiten leicht gemacht dank einer Vielzahl an Leistungs-, Konnektivitäts- und Sicherheitsfeatures

Neuss, 09. Juni 2020 – Die Dynabook Europe GmbH kündigt heute die Markteinführung der Satellite Pro C50-Modelle an: Die Business-Notebooks richten sich vor allem an kostenbewusste Nutzer. Durch das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis ist die Satellite Pro C50-Reihe für jedes IT-Budget geeignet. Ausgestattet mit einer Vielzahl an Sicherheits- und Anschlussoptionen, bieten die Neuzugänge Anwendern die Grundlage für einen produktiven Arbeitsalltag. Die Satellite Pro C50-Reihe ist mit leistungsstarken Intel® Core™ Prozessoren, einem schnellen DDR4-RAM Speicher mit 8 GB Kapazität und SSD-Optionen ausgestattet. So halten die Notebooks selbst anspruchsvollen Aufgaben mobiler Nutzer stand. In Deutschland sind die Satellite Pro C50-Modelle voraussichtlich ab Ende Juni 2020 zu einem Preis ab 499 Euro (UVP inkl. MwSt.) erhältlich.

Komfortabel und leicht

Das elegante, dunkelblaue Chassis der Satellite Pro C50-Reihe punktet mit einem ansprechenden, zeitgemäßen Design. Dank eines Gewichts von leichten 1,76 Kilogramm* und einer kompakten Bauhöhe von lediglich 19,7 Millimetern sind die Notebooks wesentlich dünner als vergleichbare Produkte auf dem Markt. Der entspiegelte, 15,6 Zoll (39,1 cm) LCD-FHD-Bildschirm, eingefasst in einen schlanken Rahmen, ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten. Zudem lässt sich auf der ergonomischen Tastatur, inklusive numerischem Tastenfeld, schnell und komfortabel tippen. Das bislang größte ClickPad im dynabook Sortiment sorgt für zusätzlichen Bedienkomfort und eine verbesserte Produktivität. Die langen Akkulaufzeiten von bis zu 12 Stunden 30 Minuten** machen die Geräte zu perfekten Begleitern für das effiziente Arbeiten.

„Die Satellite Pro C50-Serie ist unser bisher preisattraktivstes Notebook und spiegelt unsere Mission wider, allen Unternehmen, unabhängig von ihrem IT-Budget, die perfekte Lösung anbieten zu können.“ sagte Damian Jaume, Präsident der Dynabook Europe GmbH. „Uns ist bewusst, dass der Preis in Kombination mit der Ausstattung nach wie vor die Schlüsselfaktoren für Unternehmen bei der Anschaffung neuer Geräte sind. Doch diese Kriterien alleine überzeugen in der heutigen Geschäftswelt nicht mehr. Auch das Design der mobilen Begleiter wird für die Motivation der Mitarbeiter immer wichtiger.“

Stabile Verbindungen – standortunabhängig

Ob im Büro oder unterwegs: Die neue Notebook-Serie bietet eine Vielzahl an Schnittstellen und Konnektivitätsoptionen. Dazu gehören ein USB-Typ-C™ Port, der über eine Lade-, Verbindungs- und Anzeigefunktion verfügt. Zum Anschluss weiterer Peripheriegeräte oder zur Bild- und Datenübertragung bringen die Geräte einen vollwertigen HDMI-Anschluss, zwei USB 3.0-Slots und ein MicroSD-Kartenleser mit. Die Wi-Fi 802.11 ac und Bluetooth 4.2 Module sorgen für schnelle Verbindungs- und Download-Geschwindigkeiten, während ein Gigabit-LAN-Port den Echtzeit-Zugriff auf Netzwerkressourcen im Büro zulässt. Eine HD-Webcam, ein integriertes, Cortana-kompatibles Mikrofon und Stereolautsprecher bieten satten Sound sowie gestochen scharfe Bilder und ermöglichen Videoanrufe in hoher Qualität.

Rundum geschützt

Branchenübergreifend ist IT-Sicherheit das zentrale Thema. Die Satellite Pro C50-Serie bietet alle wichtigen Sicherheitsvorkehrungen, um Mitarbeiter- und Geschäftsdaten zu schützen. Das firmwarebasierte Trusted Platform Module (TPM) 2.0 des Notebooks garantiert die Verschlüsselung von sensiblen Daten, um das Risiko einer Manipulation durch Unbefugte zu minimieren. Die Passwortfunktion, für Benutzer oder Administratoren, kann unerwünschte Zugriffe verhindern. Zum Schutz vor physischem Diebstahl verfügen die Geräte optional über einen Kensington-Steckplatz.

Weitere Informationen zur Satellite Pro C50-Reihe von dynabook erhalten Sie hier.

* Modellabhängig

** Gemessen mit MobileMark™ 2014 mit Windows 10. Mobile Mark ist ein Trademark der Business Applications Performance.

Alle anderen hier erwähnten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Änderungen von Produktspezifikationen und Konfigurationen sowie Verfügbarkeit vorbehalten. Abweichungen des Produktdesigns und der Produktmerkmale sowie Abweichungen von den dargestellten Farben sind möglich. Irrtum vorbehalten.

Über Dynabook Inc.

Seit mehr als 30 Jahren setzen die Notebooks und Technologien von Toshiba den Standard für Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit. Jetzt mehrheitlich im Besitz des Sharp Konzerns, führt die Dynabook Inc. diese Tradition fort und bietet ihren Kunden und Partnern die Mehrwerte und Services, die sie zur Erreichung ihrer Ziele benötigen.

