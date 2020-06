ANAXCO und Riege bauen Zusammenarbeit aus: Projektbezogene Zusammenarbeit beider Firmen bei ANAXCO-Mutterhaus Schmidt-Gevelsberg

Schwelm, 02.06.2020 – ANAXCO, spezialisiert auf Transport Management Systeme (TMS), Warehouse Management Systeme (WMS) und Business-Intelligence-Lösungen (BI) für die Logistik, und Riege Software, Entwickler und Anbieter von Scope, der Speditionssoftware für Luftfracht, Seefracht und Zoll, führen die projektorientierte Zusammenarbeit fort.

Nach dem erstmaligen gemeinsamen Einsatz von Scope und der AX Cargo Suite für die Abwicklung von Landtransporten von ANAXCO bei Streck Transport in Freiburg setzt nun auch das Mutterhaus der Schwelmer, Schmidt-Gevelsberg, auf die Speditionssoftware von Riege. Die Implementierung wird voraussichtlich Ende 2020 abgeschlossen sein. Grundlage für die Entscheidung war eine gemeinsame Evaluation der infrage kommenden IT-Lösungen mit ANAXCO. „Wir haben bereits in vorherigen Projekten gesehen, wie gut die beiden Systeme miteinander harmonieren“, erklärt Dietmar Haveloh, Key-Account-Manager bei ANAXCO. „Denn die Software von Riege ist eine sinnvolle Ergänzung zu unseren TMS- und WMS-Produkten für Landfracht. Durch die Kombination beider Lösungen sind wir in der Lage, Speditionsunternehmen mit multimodalen Transporten eine Gesamtlösung für alle Verkehrsträger einschließlich Zollabwicklung und Sanktionslistenprüfung anzubieten.“ Das Scope Zoll ATLAS Modul kann sowohl als eigenständige Zollapplikation eingesetzt werden, als auch Sendungsdaten von der AX Cargo Suite empfangen und abrechnungsrelevante Daten wie Zollabgaben, Einfuhrumsatz- und Verbrauchssteuern an AX übergeben. Die Zusammenarbeit soll gleichwohl zunächst projektbezogen bleiben.

Über die Anaxco GmbH

Als IT-Systemhaus für die Logistik-Branche im Jahr 1998 gegründet, entwickelt die Anaxco GmbH in Schwelm seit 2010 Softwarelösungen für die Logistikbranche. Die AX CargoSuite integriert für die Bereiche Warehouse Management und Management von Straßentransporten den Großteil der logistischen Aufgaben entlang der Wertschöpfungskette.

www.anaxco.de

Über Riege Software

Riege Software ist einer der führenden Anbieter cloudbasierter Softwarelösungen für die Logistik-Industrie. Gegründet 1985, zählt das inhabergeführte Unternehmen über 550 Kunden mit über 6.000 Anwendern in 43 Ländern. Neben dem Stammsitz in Deutschland unterhält Riege sechs Niederlassungen in Europa, Asien und Nordamerika.

Die Marke von Riege ist Scope, der Digitale Standard für Spedition und Zoll, der sämtliche Prozesse und Verfahren in der Logistik beschleunigt. Durch Integration externer ERP/WMS ermöglicht Scope systemübergreifende Zusammenarbeit und Netzwerkbildung in der globalen Lieferkette.

www.riege.com