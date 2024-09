Der dynamikrobuste Strategieprozess: Strategiearbeit für unsichere Zeiten

Roman P. Büchler veröffentlicht sein neues Buch „Der dynamikrobuste Strategieprozess“ – ein zukunftsweisender Leitfaden für Führungskräfte, Unternehmerinnen und Unternehmer, die dynamische Strategien entwickeln wollen, um den Herausforderungen der modernen Geschäftswelt zu begegnen.

Marktbedingungen, Technologien und gesellschaftliche Erwartungen unterliegen einem stetigen Wandel, was es Unternehmen zunehmend erschwert, langfristige Stabilität zu gewährleisten. Traditionelle, starre Strategien genügen den Anforderungen der modernen Geschäftswelt nicht mehr.

„Der dynamikrobuste Strategieprozess“ erläutert, wie Organisationen durch die Entwicklung flexibler und anpassungsfähiger Strategien auf Unsicherheiten reagieren können. Das Buch bietet eine praxisnahe Anleitung, um Unternehmen zukunftssicher zu gestalten und den Herausforderungen in einem dynamischen Umfeld erfolgreich zu begegnen.

„Unsere sich ständig verändernde Umwelt zwingt Organisationen dazu, ihre Strategien kontinuierlich anpassen und neu ausrichten zu müssen. Mein Ziel ist es, Unternehmen zu helfen, dynamikrobust zu werden, also in der Lage zu sein, sowohl auf Veränderungen zu reagieren als auch die Marktverhältnisse proaktiv zu beeinflussen“, erklärt Roman Büchler, der sich seit Jahren intensiv mit den Prinzipien der Strategieentwicklung befasst.

Im Kern des Buches steht der Begriff der Dynamikrobustheit, der die Fähigkeit beschreibt, flexibel und gleichzeitig stabil auf unvorhersehbare Marktentwicklungen zu reagieren. Büchler zeigt, wie Unternehmen sich strategisch so aufstellen können, dass sie nicht nur Krisen meistern, sondern gestärkt daraus hervorgehen. „Strategien sollten nicht einfach nur umgesetzt werden. Sie müssen flexibel genug sein, um sich ständig anzupassen. Es geht darum, einen Balanceakt zwischen Stabilität und Flexibilität zu meistern“, so Büchler weiter.

Das Buch fordert die Leserinnen und Leser auf, ihre bisherigen Denk- und Arbeitsweisen zu überdenken und sich auf eine neue Art der Strategiearbeit einzulassen. Büchler betont die Bedeutung einer offenen und kontinuierlichen Reflexion und Anpassung der strategischen Ausrichtung. „Viele Organisationen halten an traditionellen Prinzipien fest, die in der heutigen dynamischen Umwelt schlicht nicht mehr zeitgemäss sind. Wir müssen uns von den althergebrachten Methoden lösen und einen dynamikrobusten Ansatz wählen“, erklärt der Experte.

Ein zentrales Anliegen des Autors ist es, dass Strategiearbeit nicht mehr als einmaliger Prozess betrachtet wird, sondern als kontinuierlicher Denkprozess, der tief in den Alltag von Organisationen integriert sein muss. „Die Zeiten, in denen man Strategien für mehrere Jahre festlegt und danach nur noch umsetzt, sind vorbei. Strategiearbeit muss immer wieder neu gedacht werden, um relevant zu bleiben“, unterstreicht Büchler.

Das Buch „Der dynamikrobuste Strategieprozess“ ist ab sofort im Handel erhältlich. Nähere Informationen zum brandneuen Buch zum Autor Roman P. Büchler selbst erhalten Sie unter: https://foran.ch/der-dynamikrobuste-strategieprozess/.

Roman P. Büchler ist Gründer, Inhaber und Geschäftsführer der FORAN GmbH in St. Gallen in der Schweiz. Nach vielen Jahren erfolgreicher Tätigkeit als Verwaltungsrat, CEO und Unternehmensberater mit den Tätigkeits-Schwerpunkten Leadership-Mentoring, Teamentwicklung, Strategieentwicklung und digitale Transformation entschloss er sich, seinen Überzeugungen zu folgen. Er gründete die FORAN, um Führungskräfte und Organisationen zu begleiten und sie auf einer höheren Wirkungsebene zu unterstützen.

Der Experte für Leadership, digitale Transformation und Organisationsberatung begleitet mit FORAN Unternehmen zwischen 500 und 1.500 Mitarbeitenden. Er ist Sparringspartner und Zukunftsstratege für Top-Führungskräfte und ganze Geschäftsleitungs-Teams auf dem Weg der dynamischen Weiterentwicklung. Er übt Mandate in den Verwaltungsräten namhafter Unternehmen aus und übernimmt regelmässig Interimsmandate in Führungsfunktionen. Damit stellt er seine innovativen und teils radikalen Thesen über erfolgreiche Führung selbst auf die Probe. Diese Verbindung zwischen innovativem Ideenreichtum und praktischer Anwendung schärft seine Sinne für das Wesentliche. Er sorgt so für neue Ansätze und kann diese neuen Strömungen schnell praktikabel anpassen.

Darüber hinaus ist er regelmässig als Dozent in Universitäten und Weiterbildungszentren tätig. Als Autor hat er bereits zahlreiche Fachartikel publiziert und zwei Bücher zu den Themen digitale Transformation und strategisches IT-Management als Co-Autor herausgegeben. Sein drittes Buch ist gerade erschienen.

