AGRAVIS Raiffeisen AG erhält GoGreen-Zertifikat für Klimaschutz

Global denken, lokal handeln – so das Ziel der GoGreen Initative der Deutschen Post. Seit Oktober 2016 ist die AGRAVIS Raiffeisen AG offizieller Partner der GoGreen Regional und unterstützt damit die klimafreundliche Zustellung von Briefsendungen mit Elektrofahrzeugen in Deutschland.

Die AGRAVIS hat im Jahr 2019 insgesamt 10,20 Tonnen CO2e durch klimaneutrale GoGreen-Produkte und -Services ausgeglichen und damit einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Für dieses nachhaltige Engagement erhielt das Unternehmen nun ein Zertifikat von der Deutschen Post – coronabedingt anstelle der persönlichen Übergabe per Post.

Im Rahmen von GoGreen werden die Treibhausgasemissionen, die beim Versand von Briefen entstehen, nach internationalen Standards ermittelt und bilanziert. Durch das Carbon-Management der Deutschen Post werden die Emissionen gemäß den Grundsätzen des Kyoto-Protokolls neutralisiert – zum Beispiel in geprüften Klimaschutzprojekten in Lesotho oder Kambodscha. Der Ausgleich der Treibhausgasemissionen wird von einer unabhängigen Prüfgesellschaft verifiziert.

Weitere Infos zur Nachhaltigkeit bei AGRAVIS

