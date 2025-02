Adlon Intelligent Solutions veröffentlicht Nachhaltigkeitsreport im Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK)

Ravensburg im Februar 2025 – Die Adlon Intelligent Solutions GmbH freut sich, bekannt zu geben, dass sie ihren neuesten Nachhaltigkeitsreport im Rahmen des Deutschen Nachhaltigkeitskodexes (DNK) veröffentlicht hat. Dieser Report unterstreicht das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für ökologische, soziale und ökonomische Verantwortung.

Engagement für Nachhaltigkeit

Adlon folgt seiner Vision des verantwortungsvollen Gestalters und Beraters der ITvolution. Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine strategische Vorgehensweise notwendig, um die konkreten Schritte im Gesamtkontext des Unternehmens mit einem Fundament zu versehen. In der Adlon Unternehmensstrategie ist nachhaltiges Handeln als oberstes strategisches Ziel mit der gleichen Wertigkeit wie die wirtschaftlichen Ziele verankert.

Der Nachhaltigkeitsreport zeigt die umfassenden Bemühungen der Adlon Intelligent Solutions GmbH, ihre Geschäftsprozesse nachhaltig zu gestalten und ihren ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Dazu gehören Maßnahmen zur Energieeinsparung, verantwortungsbewusstes Personalmanagement und Förderung nachhaltiger Lieferketten.

Highlights des Berichts

Gelebte Nachhaltigkeit: Adlon dokumentiert im Bericht die Bearbeitung der Nachhaltigkeitsstrategie in 7 Handlungsfeldern.

Nachhaltigkeit in Services: Bereitstellung von nachhaltig gestalteten Cloud Services in Bezug auf den Ressourcenverbrauch. Durch die Nutzung von energieschonenden Technologien können Anforderungen bspw. an eine CO2 Bilanz besser erreicht und nachweislich dokumentiert werden.

Resiliente Lieferketten: Integration und Validierung von Partnern & Lieferanten, die die Anforderungen an Nachhaltigkeit im Sinne von Adlon und deren Kunden erfüllen.

Digitale Kompetenzen: Soziale Aspekte in Bezug auf Unterstützung von Arbeitnehmern durch Einsatz von digitalen Technologien, die Zeit ersparen und Abläufe vereinfachen.

Soziale Verantwortung: Das Unternehmen engagiert sich in verschiedenen sozialen Projekten und legt großen Wert auf die Förderung von Diversität und Inklusion am Arbeitsplatz.

Über den Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK)

Der DNK bietet Unternehmen einen Rahmen zur Berichterstattung über nachhaltige Praktiken. Er hilft dabei, die Nachhaltigkeitsleistung transparent darzustellen und kontinuierliche Verbesserungen zu ermöglichen. Mit der Veröffentlichung des Reports im DNK zeigt Adlon, dass es seine Verantwortung ernst nimmt und sich aktiv für eine nachhaltige Zukunft einsetzt.

Weitere Informationen unter www.adlon.de/unternehmen

oder zum DNK-Bericht: Adlon Intelligent Solutions GmbH

Über Adlon Intelligent Solutions

Adlon erhöht die Produktivität, Flexibilität und Innovationskraft seiner Kunden durch maßgeschneiderte IT‐Lösungen. So entstehen Wettbewerbsvorteile, die Unternehmen brauchen, um in schnellen, datengetriebenen Märkten noch besser wirtschaften und nachhaltig wachsen zu können. Die Kundenstruktur der Adlon Intelligent Solutions GmbH umfasst globale Konzerne ebenso wie mittelständische Unternehmen, von Max Müller, Meckatzer, Thüga, Haas, DRK Tuttlingen, Uhlmann über Doppelmayr, Airbus bis hin zu Rolls‐Royce Power Systems. Von den Standorten in Ravensburg, Friedrichshafen und Ulm unterstützt Adlon seine Kunden bei der digitalen Transformation. Mit Beratung, Umsetzung und Betrieb in den Geschäftsbereichen Digital Workplace und Defence Intelligence.

Fakten zu Adlon

Familienunternehmen, seit 1988

60 Mitarbeiter an 3 Standorten in Deutschland: Ravensburg, Ulm, Friedrichshafen

Zertifiziert nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 27001

Managed ECO‐Partner Netzwerk

IT‐Beratungsunternehmen mit Umsetzungs‐ und Betriebskompetenz für den digitalen Arbeitsplatz

Mehr Informationen unter Adlon.de

