Auf in den Frühling mit Fahrradtasche Sam

Die robuste Fahrradtasche aus echtem Feuerwehreinsatzschlauch

Köln im Februar 2025 – Bald startet die Frühjahrssaison und damit steigt auch wieder die Lust sich aufs Fahrrad zu schwingen. Egal ob zur Arbeit, zur Uni, zum Sport oder zu schönen Radausflügen in die Natur, – viele holen jetzt ihr Fahrrad aus dem Winterschlaf. Aber nicht nur das Rad muss fit gemacht werden, genauso wichtig ist die Frage: Wie transportiere ich die wichtigen und empfindlichen Freizeit- und Jobutensilien sicher, sauber und dabei auf stylische und nachhaltige Art? Fahrradtasche Sam von Feuerwear kann all das und mehr: Der einzigartige Materialmix aus gebrauchtem Feuerwehrschlauch, PVC-Plane und Gewebe aus recycelten PET-Flaschen macht Sam zum äußerst robusten und zugleich absolut außergewöhnlichen Begleiter, – und das nicht nur auf dem Rad sondern auch nach dem Absteigen. Individuellen Prüfaufdrucke und Einsatzspuren aus Feuerwehreinsätzen machen Sam dabei zum unverwechselbaren Unikat.

Mit bis zu 19 Liter Volumen Platz steckt Sam so einiges ein. Mit dem individuell einstellbaren Klickfix-System wird die Tasche mit Rolltop sicher an jedem Typ Rad mit Gepäckträger befestigt. Dezent vernähte Reflektorstreifen an Front und Seiten bieten bessere Sichtbarkeit zu jeder Tages- und Nachtzeit. Kleine hilfreiche Tragegriffe sowie der verstellbare Umhängegurt kommen zum Einsatz, wenn das Rad abgestellt wird und der Weg zu Fuß weitergeht.



Für alle Einsätze gerüstet

Die besonderen Materialien machen Sam dabei nicht nur äußerst robust und nachhaltig, – durch sein Rolltop-Fach gewinnt Sam bei Bedarf gerade in der Höhe an Stauraum dazu. Der teilbare Reißverschluss ermöglicht das Öffnen der Tasche auf kompletter Breite, sodass auch große Gegenstände bequem verstaut werden können. Für schützenswerte Dinge wie iPad oder 13-Zoll-Laptop steht innen an der verstärkten Rückseite ein offenes Fach bereit. Zusätzlich ist ein geräumiges Innenfach mit Reißverschluss für Smartphone sowie Ladekabel eingenäht. Fahrradtasche Sam ist in den Schlauchfarben Rot, Weiß und Schwarz erhältlich.

Sam – Abmessungen, Zubehör, & Preis

Die Fahrradtasche Sam ist 35 cm breit, 13 cm tief und durch das variable Rolltop zwischen 39 und 55 cm hoch. Im Lieferumfang ist eine extra Schutzhülle mit dabei, die bei Starkregen oder besonders matschigen Wegen auf dem Land zusätzlichen Schutz bietet. In einer kleinen Seitentasche mit Reißverschluss ist diese verstaut und schnell griffbereit. Sam ist im Feuerwear-Online-Shop sowie im Einzelhandel für 198 Euro erhältlich.

Weitere Informationen unter: www.feuerwear.de

Über Feuerwear:

Im Jahr 2005 gegründet, führen die Brüder Robert und Martin Klüsener zusammen die Feuerwear GmbH & Co. KG. Das Label gestaltet und produziert hochwertige Taschen, Rucksäcke und ausgefallene Accessoires aus gebrauchten Feuerwehrschläuchen, die sonst als Abfall die Umwelt belasten würden. Dank unterschiedlicher Aufdrucke und Einsatzspuren ist jedes der handgefertigten Produkte ein Unikat. Das Thema Nachhaltigkeit ist von Beginn an zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie: So werden die CO 2 -Emissionen, die beim Versand und Transport der Ware entstehen, über „atmosfair“ ausgeglichen. Zudem bezieht Feuerwear Ökostrom von Greenpeace Energy – konsequent ohne Kohle und Atomkraftwerk – und sorgt für eine schonende Reinigung der Schläuche. Eine Ökobilanz in Zusammenarbeit mit TÜV Rheinland liefert seit 2012 die Grundlage für weitere Optimierungen in Sachen Nachhaltigkeit. Feuerwear-Unikate sind in zahlreichen Einzelhandelsgeschäften erhältlich, auch über Deutschlands Grenzen hinaus. Eine tagesaktuelle Übersicht aller Händler ist hier zu finden: www.feuerwear.de/im-laden-kaufen.

Weitere Informationen können unter www.feuerwear.de und www.facebook.com/feuerwear sowie www.instagram.com/feuerwear abgerufen werden.