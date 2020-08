Ab 28. August zeigt der NDR neue Folgen der Garten-Docs

Ab dem 28 August laufen drei neue Folgen der beliebten Sendung Garten-Docs, jeweils freitags um 21.15 Uhr im NDR.

Fur Millionen Bundesbürger gibt es nichts Schöneres, als im Garten zu wühlen. Ob lässige Wildnis, abgezirkeltes Gemusebeet oder bunte Balkon-Oase – wo was wächst, da blüht der Mensch auf. Doch was tun, wenn der Hinterhof die Hölle ist, der Rasen lauter kahle Stellen hat und der Beton blühen soll? Einsatz für die Garten-Docs: Mit Hilfe von Profi-Gärtner Peter Rasch und seinem Experten-Team ist hoffentlich bald alles im grünen Bereich. Ab dem 28 August laufen drei neue Folgen der beliebten Sendung, jeweils freitags um 21.15 Uhr im NDR.

Das Buch zur TV-Sendung: “Garten-Docs” von Profigärtner Peter Rasch, seit 27. März 2020 erhältlich.

Was gibt es Schöneres, als im Garten oder auf dem Balkon zu wuhlen, zu pflanzen, zu gießen und zu ernten? Rund 35 Millionen Deutsche lieben es, sich in ihrer Freizeit mit der Gartenarbeit zu beschäftigen, und so auch die Garten-Docs.

+++ Alles im grünen Bereich mit den Garten-Docs +++

Doch was tun bei fiesen Schädlingen, wenn der Rasen komplett vermoost oder die Tomaten vor sich hinkummern? Hier hilft der Profigärtner Peter Rasch mit seinem Expertenteam in der NDR-Sendung “Garten-Docs” weiter. Bei Garten-Problemen berät er kompetent und stets mit Blick auf Machbarkeit, Spaß und Kosten die Freizeitgärtner. Ihm zur Seite stehen Frank Wonglorz, Experte für Tomatenzucht, Obstbäume und Überwinterung von Exoten, sowie Garten- und Landschaftsbauer Steffen Behrendt, Experte für Gartengestaltung und Teichbau.

+++ Garten-Docs: Gartentipps zum Nachlesen +++

Der Gartenprofi Peter Rasch hat auf alle grünen Fragen eine Antwort und wenn nicht, findet er sie mit seinem Expertenteam. Diese wertvollen Tipps gibt es nun im Buch zur Sendung “Garten-Docs. Alles im grünen Bereich – Geniale Antworten auf die wichtigsten Gartenfragen”. Im Buch werden die Problemfälle der Sendung und Zuschauerfragen behandelt, ergänzt durch fundiertes Grundlagenwissen für Hobbygärtner, einer Schubkarre voller kreativer Ideen und zahlreicher anschaulicher Farbfotos. “Garten-Docs” ist seit dem 27. März 2020 online und im Buchhandel erhältlich.

+++ Der TV-Gartenexperte Peter Rasch +++

Peter Rasch, Spezialist für Zierpflanzen, Gemüse und ökologisches Gärtnern, ist Gärtner in der fünften Generation. Mit 23 Jahren gründete er seine eigene Gärtnerei bei Schwerin. Den TV-Zuschauern ist Peter Rasch bekannt durch die Gartentipps im “Nordmagazin” vom NDR Fernsehen, die er seit 2010 präsentiert. Zudem ist er der Gartenexperte beim TV-Wettbewerb “Der schönste Kleingarten des Nordens” und seit 2019 sind er und sein Team die Gesichter der Sendung “Garten-Docs”.

+++ Die Fakten zum Buch +++

Titel: Garten-Docs. Alles im grünen Bereich

Verlag: ZS Verlag GmbH

Autor: Peter Rasch & Team

Preis: 19,99 EUR [D]

Umfang: 144 Seiten

Cover: Hardcover

ISBN: 978-3-96584-033-1

Erscheinungsdatum: 27. März 2020

Weitere Informationen: https://www.zsverlag.de/buecher/garten-docs

+++ Rezensionsexemplar anfordern +++

Für Buchvorstellungen und -besprechungen, für Interviews, Talkshow-Einladungen und vergleichbare öffentliche Zwecke können wir Rezensionsexemplare zur Verfügung stellen. Kontaktieren Sie uns dafür gerne per E-Mail unter dialog@pr4you.de oder per Telefon unter +49 (0)30 43 73 43 43.

Über den ZS Verlag GmbH

Der ZS Verlag gehört in den Bereichen Kochen und Gesundheit zu den führenden Verlagen Deutschlands. In den Verlagsräumen in München-Schwabing arbeiten rund 20 Mitarbeiter aus Verlagsleitung, Redaktion, Grafik, Marketing, PR sowie Vertrieb an den Büchern von der Idee bis zum Verkauf. Seit der Gründung 1984 kann der Verlag auf eine lange Reihe von Bestsellern und Titeln zurückblicken, die wegweisend für die Branche waren. Meilensteine waren dabei das legendäre und bestverkaufte Buch “Kochen – die neue große Schule” mit dem roten Löffel und die “Erfindung” der TV-Kochbücher. Tradition, Innovation, Inspiration und Kreativität sind auch nach dreißig Jahren die Triebfedern, hochwertige, schöne Produkte zu kreieren, welche die Leser inspirieren, motivieren und informieren.

Als Lizenz erscheinen im ZS Verlag die Bücher der Marken Dr. Oetker Verlag und Gault&Millau. Darüber hinaus erscheinen die Bücher der Marke Phaidon sowie die Titel des Labels Moewig in der Regie des ZS Verlags. In der ZS-Familie ist der PREGO Cookbookstore im Eataly-Flagshipstore in der Münchner Schrannenhalle ein fester Bestandteil. PREGO ist die erste Kochbuchhandlung Münchens.

Der ZS Verlag gehört zur Unternehmensgruppe der Edel SE & Co. KGaA in Ham-burg.

Weitere Informationen: https://www.zsverlag.de

Firmenkontakt

ZS Verlag GmbH

Stephan Strauß

Kaiserstraße 14b

80801 München

+49 (0) 89 5482515 288

strauss@zsverlag.de

https://www.zsverlag.de

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

dialog@pr4you.de

http://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.