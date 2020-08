Laden statt wechseln: Crown präsentiert seine neue V-Force® Lithium-Ionen-Technologie

Crown, eines der weltweit größten Unternehmen für Materialflusslösungen, stellt seinen Kunden im Bereich Lithium-Ionen-Technologie ab sofort die Eigenmarke V-Force® für noch leistungsfähigere Stapler zur Verfügung. Die neuen V-Force Lithium-Ionen-Energiespeichersysteme (ESS) umfassen sowohl Batterien als auch Ladegeräte und sind für das gesamte Produktportfolio an Elektrostaplern von Crown erhältlich.

Für Flottenmanager ist es von entscheidender Bedeutung, sich auf einen vertrauenswürdigen Lieferanten für Gabelstapler und deren Batterietechnologie verlassen zu können. Um seinen Kunden einen erstklassigen Alles-aus-einer-Hand-Service im Bereich der Lithium-Ionen-Technologie zu bieten, hat Crown nun eigene V-Force Batterien und Ladegeräte auf den Markt gebracht. Das gesamte System wird durch die umfassenden Service- und Support-Leistungen von Crown unterstützt. Hochqualifizierte Servicetechniker sorgen vor Ort dafür, dass Stapler, Ladegeräte und Batterien im optimalen Betriebszustand bleiben. Die Batterien und Ladegeräte der Marke V-Force sind zudem auch über ein Mietmodell bestellbar.

“V-Force Lithium-Ionen-Batterien übertreffen Blei-Säure-Batterien zum einen um ein Dreifaches in der Lebensdauer und zum anderen in der Leistung”, erklärt Horst Kirsch, Senior Manager Product Marketing bei Crown. “Beim Entladen und Laden der Batterie lassen sich bessere Wirkungsgrade sowie eine anhaltend hohe Leistung ohne Spannungsabfall erreichen. Zwischenladungen, die beliebig oft vorgenommen werden können, erhöhen die Einsatzzeit, so dass die Lithium-Ionen-Batterien über einen 24-Stunden-Zeitraum hinweg deutlich höhere Laufzeiten erreichen können. Sie bewältigen daher eine oder auch mehrere Schichten ohne Batteriewechsel.”

Damit bieten Lithium-Ionen-Systeme im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien vor allem im Mehrschichtbetrieb erhebliche Vorteile. Die Routinewartung der Batterie sowie Batteriewechsel und Wasserbefüllung entfallen. Auch separate Batterieladeräume sind nicht mehr nötig, denn der Ladevorgang ist emissionsfrei. Zusammengefasst führen sowohl die höhere Effizienz der Batterien als auch ihr geringerer Wechsel- und Service-Aufwand im Laufe der Zeit zu deutlichen Kosteneinsparungen im Unternehmen.

Crown V-Force-Batterien entsprechen den Sicherheitsnormen für Kraftfahrzeuge

Die V-Force Batterien von Crown erfüllen die hohen Anforderungen der Automobilindustrie im Hinblick auf maximale Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit und bieten somit mehr Möglichkeiten als viele andere Lithium-Ionen-Batterien auf dem Markt. Sie verfügen durch ihre redundanten Sicherheitssysteme über eine mehrstufige Sicherheitsarchitektur, zu der beispielsweise verschiedene Sicherungen sowie die Einzelzelltemperatur- und Spannungsüberwachung zählen. Die Sicherheitssysteme der Batterie helfen, Schäden durch überhöhte Temperatur, Kurzschlüsse, Überladung oder Tiefentladung zu verhindern. Zudem wenden aktive Schutzfunktionen Anwendungsfehler durch den Bediener ab.

Die ideale Wahl für Ihre Batterieladeanforderungen: Das V-Force Ladegerät von Crown

Die V-Force Hochfrequenz-Ladegeräte der V-HFB Serie von Crown bringen Leistung in das Lithium-Ionen-Energiespeichersystem. Die Performance der Crown Ladegeräte ist dank Schnellladeverfahren erstklassig: Die V-Force Ladegeräte mit Resonanzfrequenz-Technologie ermöglichen Ladegeschwindigkeiten von bis zu 1C. Dementsprechend sind Batterien mit Kapazitäten bis 400Ah bei einem konstanten Ladestrom von bis zu 400A innerhalb von 60Minuten komplett geladen. Diese Werte gehören zu den besten in der Branche. Es können Batteriespannungen von 24 bis 80 Volt geladen werden. Zudem sind die Geräte komfortabel zu bedienen. Um vollautomatisch die vorliegende Spannungsklasse zu erkennen und die Batterie ohne manuelle Voreinstellungen zu laden, kommuniziert eine CAN-Bus-Schnittstelle direkt mit dem Batterie-Managementsystem. Ein großes Touchdisplay sorgt während des gesamten Ladevorgangs für eine besonders übersichtliche Darstellung der Betriebszustände.

Crown, eines der weltweit größten Unternehmen für Materialflusslösungen, steht für prämiertes Produktdesign, fortschrittliche, durchdachte Technik und erstklassigen Kundenservice. Kern der Unternehmensphilosophie von Crown sind vertikal integrierte Verfahren für die Konstruktion, die Fertigung und den Vertrieb innovativer, vorausschauender Lösungen, die es Kunden ermöglichen, die Produktivität und Leistungsfähigkeit ihrer Betriebe zu steigern. Neben einer umfangreichen Palette an Gabelstaplern entwickelt und vertreibt Crown Automatisierungs- und Flottenmanagementtechnologien.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New Bremen im US-Bundesstaat Ohio, betreibt regionale Zentralen in Deutschland, Australien, China und Singapur und beschäftigt weltweit über 16.000 Mitarbeiter. Das Vertriebs- und Servicenetz umfasst mehr als 500 Standorte in über 80 Ländern. Mehr über Crown und die Ideen des Unternehmens zum Thema Produktivitätssteigerung erfahren Sie unter crown.com.

