10.000ste „Zuhause sicher“-Plakette vergeben

Münster/Warendorf. Am 30.06.2021 wurde die 10.000ste Präventionsplakette des Netzwerkes „Zuhause sicher“ im Kreis Warendorf vergeben. Zu diesem besonderen Ereignis in der 16-jährigen Erfolgsgeschichte des gemeinnützigen Netzwerkes „Zuhause sicher“ lässt es sich Landrat Dr. Olaf Gericke nicht nehmen, diese Plakette als Chef der örtlichen Polizeibehörde persönlich zu überreichen.

„Ich freue mich sehr, diese Plakette übergeben zu dürfen. Während des Lockdowns hat sich gezeigt: Anwesenheit schützt vor Wohnungseinbruch. Jetzt, wo wir uns langsam über mehr Freiheiten freuen oder in den Urlaub fahren, steigt leider auch die Gefahr der Wohnungseinbrüche. Durch die Arbeit von Netzwerk ‚Zuhause sicher‘ und Polizei profitieren Haus- und Wohnungsbesitzer, denen die Sicherheit ihrer vier Wände am Herzen liegt“, so Dr. Gericke. „Familie Fichtner ist den Empfehlungen, Türen und Fenster technisch aufzurüsten, nachgekommen und fährt mit dem guten Gefühl, das Haus besser geschützt zu wissen, in den Sommerurlaub. Das freut mich ganz besonders.“

Im April 2005 nahm „Zuhause sicher“ seinen Anfang. Lokal gestartet etablierte sich der gemeinnützige Verein als bundesweite Plattform für ein gemeinsames Engagement von Polizei, Kommunen, Handwerk, Industrie und Versicherungswirtschaft. Unter der Schirmherrschaft des Innenministeriums NRW setzen sich die gesellschaftlichen Akteure für Einbruchschutz und Brandschutz in Privatwohnungen ein. Heute kann „Zuhause sicher“ auf zahlreiche Auszeichnungen, auf mehr als 500 Partnerschaften und nun 10.000 vergebene Präventionsplaketten blicken.

Die Jubiläumsplakette wird Familie Fichtner aus Everswinkel verliehen. „Die polizeiliche Beratung hat uns sehr geholfen zu verstehen, was gegen Einbrüche wirklich hilft – sowohl durch Sicherheitstechnik als auch durch richtiges Verhalten. Mit der Arbeit des Fachbetriebs sind wir super zufrieden. Und die Plakette bestätigt uns noch einmal. Wir fühlen uns sicher zuhause“, lacht Petra Fichtner. Darüber hinaus kann sie sich über einen Nachlass in der Hausratversicherung freuen, die die am Netzwerk „Zuhause sicher“ beteiligten Versicherer Plaketteninhabern gewähren.

Familie Fichtner erhält die Präventionsplakette als Auszeichnung für ihr Engagement um ihre Sicherheit zuhause. Damit haben sie folgende Kriterien erfüllt:

(1) mechanische Sicherheitstechnik an allen gefährdeten Gebäudeöffnungen gemäß der polizeilichen Empfehlungspraxis

(2) Rauchmelder gemäß Bauordnung

(3) Telefon, ggf. Handy, für den Notfall am Bett

(4) gut sichtbare Hausnummer, um in einem Notfall von Rettungskräften schnellstmöglich gefunden zu werden

Familie Fichtner hat bei der Umsetzung der polizeilichen Empfehlungen mit der Tischlerei Martin Hülsmann zusammengearbeitet. Der Meisterbetrieb ist Gründungsmitglied der Schutzgemeinschaft Warendorf im Netzwerk „Zuhause sicher“ und als Facherrichter für mechanischen Einbruchschutz auf dem polizeilichen Adressennachweis verzeichnet. „Seit 2006 beteiligen wir uns am Netzwerk ‚Zuhause sicher‘. Wir schätzen die gewerkeübergreifende Zusammenarbeit und den fachlichen Austausch mit der Polizei sehr“, legt Martin Hülsmann dar.

Auch Heinz Gressel, langjähriger Vorstandsvorsitzender des Netzwerks „Zuhause sicher“, blickt mit Stolz auf das Erreichte zurück: „Seit der Gründung des Netzwerkes „Zuhause sicher“ und besonders in der Hochphase der Wohnungseinbrüche, wurde hervorragende Arbeit geleistet“, bilanziert er. „Durch das Engagement jedes einzelnen Partners im Netzwerk ‚Zuhause sicher‘ konnten hunderttausende Bürger für das Thema ‚Einbruchschutz‘ sensibilisiert und durch gezielte Maßnahmen sie und ihr Eigentum besser geschützt werden. Diesen Weg wollen wir auch weiterhin erfolgreich und engagiert beschreiten.“

Foto Plakettenübergabe, v. l. n. r.: Janine Yeboah (Direktionsleiterin K, Polizei Warendorf), Heinz Gressel (Vorstandsvorsitzender Netzwerk Zuhause sicher e. V.), Martin Hülsmann (ausführender Handwerksbetrieb), Olaf Fichtner, Petra Fichtner, Dr. Olaf Gericke (Landrat Kreis Warendorf), Carsten Soszynski (technischer Fachberater Polizei Warendorf)

Foto: Netzwerk Zuhause sicher e. V.