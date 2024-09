10.000 nachhaltige Müllsäcke für den World Cleanup Day

Mit dem Gesamtvolumen könnten 1,2 Millionen Liter Müll aus der Natur verschwinden – das entspricht der Menge von zweieinhalb Schwimmbecken.

Hamburg, 19. September 2024 – RE:CIRCLE, eine Marke der SUND Group, ist stolzer Partner des UN World Cleanup Day 2024. Am 20. September 2024 werden weltweit Millionen von Menschen zusammenkommen, um gemeinsam gegen Umweltverschmutzung zu kämpfen. RE:CIRCLE unterstützt diese globale Initiative mit der Bereitstellung von 10.000 nachhaltigen 120 Liter Müllsäcken, die zu 100 % aus recycelten Materialien bestehen. Mit diesem Gesamtvolumen von 1,2 Millionen Litern Müll könnten deutschlandweite Cleanups so viel aus der Natur entfernen, wie zweieinhalb 25-Meter-Schwimmbecken fassen.* Darüber hinaus setzt RE:CIRCLE auf gezielte Aktionen, die das Bewusstsein für Müllsammeln und Recycling schärfen. Die SUND Group setzt zudem ein starkes Zeichen im Hamburger Stadtpark und organisiert einen der über 30 Cleanups in Hamburg, bei dem Mitarbeitende aktiv zur Sauberkeit des Parks beitragen.

Ein starkes Zeichen für Umwelt und Gesellschaft

Roberta Metsola, Präsidentin des Europäischen Parlaments, übernimmt erneut die Schirmherrschaft für den World Cleanup Day und unterstreicht damit die Bedeutung dieser weltweiten Bewegung. Der World Cleanup Day, der nun offiziell im Kalender der Vereinten Nationen vermerkt ist, mobilisiert jährlich Millionen von Menschen in über 190 Ländern, darunter 2023 allein 19 Millionen Teilnehmende. Auch in Deutschland beteiligten sich mehr als 400.000 Menschen, um gemeinsam für eine saubere und plastikfreie Umwelt einzutreten.

„Der World Cleanup Day ist eine gemeinnützige Initiative, die uns allen die Möglichkeit bietet, aktiv zum Schutz unserer Umwelt beizutragen. Die Partnerschaft mit RE:CIRCLE ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Unternehmen, Vereine und Bürger gemeinsam Großes bewirken können. In ganz Deutschland gibt es zahlreiche Cleanups, die jede helfende Hand gebrauchen können. Ich lade alle dazu ein, sich zu beteiligen oder sogar eigene Aktionen anzumelden“, sagt Holger Holland, Initiator des World Cleanup Day in Deutschland. Alle Details dazu, wie einfach es ist, sich zu beteiligen oder eigene Cleanups anzumelden, sind auf der Website des World Cleanup Day zu finden. Dort wird Schritt für Schritt erklärt, wie jede*r einen Beitrag leisten kann – sei es durch die Teilnahme an bestehenden Aktionen oder durch das Initiieren eigener Projekte.

Aktionen vor Ort und auf Social Media

Das RE:CIRCLE-Team wird in Hamburg verschiedene Aktionen durchführen, um das Bewusstsein für Recycling und Umweltschutz sowohl vor Ort als auch über Social Media zu stärken. Ziel dieser Aktivitäten ist es, das Engagement für eine nachhaltige Zukunft zu fördern und das Thema Müllsammeln in den Fokus zu rücken.

RE:CIRCLE: Nachhaltigkeit und Innovation im Fokus

„Als Wegbereiter für umweltschonende Einwegprodukte und clevere Haushaltshelfer treiben wir die Entwicklung richtig voran. Unser Ziel ist unsere Vision 2030. Bis dahin wollen wir 100% unserer Produkte aus Recycling oder nachwachsenden Rohstoffen fertigen,“ sagt Karen Queitsch, Geschäftsführerin Nachhaltigkeit und Innovation bei der SUND Group. „Daher wollen wir jedes Jahr mindestens ein innovatives, nachhaltiges Produkt auf den Markt zu bringen, das einen positiven Beitrag für Menschen, Umwelt und Gesellschaft leistet.“

Globales Engagement für eine nachhaltige Zukunft

„Unsere Teilnahme am World Cleanup Day zeigt, wie Unternehmen aktiv zur Förderung globaler Nachhaltigkeitsziele beitragen können,“ sagt Sören Dede, Co-Geschäftsführer der SUND Group. „Wir setzen auf Fortschritt und Verantwortung, um den Weg in eine nachhaltige Zukunft zu ebnen.“

* Ein durchschnittliches 25-Meter-Schwimmbecken (25 m lang, 10 m breit und 2 m tief) hat ein Volumen von etwa 500 Kubikmetern. Das entspricht 500.000 Litern. Mit 1.200 Kubikmetern (1,2 Millionen Litern) könnten also etwa zweieinhalb solcher Schwimmbecken gefüllt werden

Über RE:CIRCLE:

RE:CIRCLE, eine Marke der SUND Group, widmet sich der Herstellung von Haushaltsprodukten aus nachhaltigen Materialien. Das Produktportfolio umfasst Müllsäcke, Müllbeutel, Waschmittel-Blätter und Schwammtücher, die alle darauf ausgelegt sind, den Kreislauf der Wiederverwertung zu unterstützen und den Umweltschutz zu fördern. RE:CIRCLE steht für Innovation, Qualität und Transparenz in der Produktion nachhaltiger Lösungen für den Alltag. Weitere Informationen finden Sie unter www.recircle.info

Über den World Cleanup Day:

Der World Cleanup Day ist ein Projekt der Bürgerbewegung „Let’s Do It World!“, die 2008 in Estland entstanden ist, als 50.000 Menschen an einem Tag gemeinsam das gesamte Land von illegal entsorgtem Müll befreiten. 2023 beteiligten sich 19 Millionen Menschen weltweit am UN World Cleanup Day und setzten durch ihre Cleanups ein starkes Zeichen für eine saubere, gesunde und plastik-müllfreie Umwelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.worldcleanupday.de

Über SUND Group:

Die SUND Group wurde im Jahr 2000 als Zusammenschluss der Unternehmen DEISS, FIPP und BINGOLD gegründet und ist Hersteller von Abfallbeuteln und Haushaltshelfern aus Recyclingmaterial. DEISS begann 1931 als Jutesackfabrik, stieg 1971 auf Müllsäcke um und ist damit heute einer der führenden Anbieter in Deutschland und Österreich. FIPP, seit 1986 Teil der SUND Group, startete 1962 mit wachsbeschichtetem Brotpapier, produziert seit den 1980er Jahren Haushaltsfolien und ist heute für Eigenmarken verschiedener Einzelhandelsketten verantwortlich. BINGOLD gehört seit 2010 zur SUND Group und setzt seinen Schwerpunkt auf Ein- und Mehrweghandschuhe. Der jüngste Zuwachs, SUND Digital, widmet sich dem E-Commerce. Einweg. Weiter gedacht: www.sund-group.com

