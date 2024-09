Future of Tomorrow Night – Mallorca

Future of Tomorrow Night bringt Tech-Startups auf Mallorca zusammen

Ihre Ziele sind Teamwork über Kontinente hinweg, die Demokratisierung der globalen Kommunikation sowie der Roll-out nachhaltiger Lösungen zur Energieversorgung.

Revolutionäre Software- und KI-Technologien von drei visionären Startups wurden im Rahmen der Future of Tomorrow Night am Sonnabend, den 14. September 2024, auf der Showbühne im Patio des Pueblo Espaool in Palma auf Mallorca vor rund 500 geladenen Gästen vorgestellt.

Der Austragungsort, eine der größten Open-Air-Event-Locations in Mallorcas Hauptstadt, bot als Museum für historische spanische Architektur eine spannungsreiche Kulisse für die Ansprachen von drei Gründern, die mit ihren richtungsweisenden Geschäftsmodellen unsere Zukunft verändern könnten.

Die Pitches von drei Schweizer Unternehmen für ihre bahnbrechenden Innovationen wurden eröffnet mit einer inspirierenden Keynote von Unternehmer Dr. Hendrik Witt, der die transformative Kraft der Technologie und die tiefgreifenden Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz und Digitalisierung auf unser Leben näher erläuterte. Dr. Witts Erkenntnisse als erfolgreicher Unternehmer und Technologieinvestor, der zuletzt als Chief Product Officer bei TeamViewer SE verantwortlich zeichnete, schufen die Grundlage für eine spannende und zukunftsorientierte Veranstaltung. Durch den Abend führte TV-Moderatorin Jana Azizi.

Zunächst präsentierte CEO Sebastian Beetschen für sein Unternehmen Almer Technologies AG die Vision für die Datenbrille mit dem Namen „Arc 2“, die durch fortschrittliche Optik, zeitgemässes Design und intuitive Benutzeroberflächen nahtlose Augmented-Reality-Erlebnisse bietet. Almer Technologies leistet Pionierarbeit in der Entwicklung von AR-Brillen für industrielle, medizinische und technische Anwendungen, die präzisen und freihändigen Datenzugriff erfordern. Die Technologie von Almer revolutioniert, wie Fachkräfte mit digitalen Inhalten interagieren, und erweitert die Grenzen der Fernunterstützung und Produktivität.

Die smarten Brillen sind leicht und komfortabel, sie werden den Kunden in einem monatlichen Abomodell zur Verfügung gestellt, Service und Schulung inkludiert. Aktuelle Anwendungsfälle sind Remote-Schulungen sowie Remote-Fehlerbehebungen. Gibt es ein Problem in Amerika, können sich Mitarbeiter dort die Brille aufsetzen. Durch die Kamera auf der Brille sieht der Experte in Zürich genau, was der Amerikaner sieht – das spart Zeit und Kosten. In einem eindrucksvollen Praxistext führte Sebastian Beetschen den Gästen im Pueblo Espaool die Funktionen der Arc 2 live vor.

Im Anschluß stellte Mike Eissele, CTO der Vidby AG, die zukunftsweisende Plattform für Echtzeit-Sprachübersetzung und KI-gestützte Videoübersetzung vor. Die Technologie von Vidby nutzt fortschrittliche maschinelle Lernalgorithmen, um Videos schnell und präzise in mehrere Sprachen so genau zu übersetzen und zu synchronisieren, dass Original-Ton und Kontext beibehalten werden. Qualitativ hochwertige, natürlich klingende Übersetzungen sind somit gewährleistet.

Vidby setzt sich zum Ziel, die Produktion von mehrsprachigen Inhalten zu revolutionieren und zu demokratisieren, um die globale Kommunikation zu harmonisieren.

Vidby sorgte bereits 2022 für Medienpräsenz, als eine Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj simultan live in einer deutschen Nachrichtensendung mittels der KI-Software übersetzt wurde. Machbar sind heute Übersetzungen von Videomaterial in 75 Sprachen an nur einem Tag für international agierende Unternehmen, Medien oder Behörden. Zum Kundenkreis gehören Samsung, Siemens, Cisco und Kärcher sowie die Harvard University.

Den letzten Pitch des Abends übernahm Peter Braun, CEO der Phenogy AG, die intelligente Energiemanagement-Technologien für innovative Batterielösungen entwickelt und in diesem Bereich als marktführend gilt. Durch die Integration lernender Software optimiert die Plattform sowohl Energiespeicherung als auch -verteilung für Wohn-, Gewerbe- und Industriesektoren. Die Technologie von Phenogy ermöglicht die effiziente Energienutzung sowie die Balance zwischen Angebot und Nachfrage, zudem wird die Einbindung erneuerbarer Energiequellen unterstützt. Mit Fokus auf Nachhaltigkeit sind alle Lösungen darauf ausgelegt, die Netzstabilität zu verbessern, die Energiekosten zu senken und die Einführung sauberer Energie zu fördern.

„Phenogy entwickelt als Global Player sichere, zuverlässige und nachhaltige Alternativen zu bestehenden Energiespeichersystemen. Zu dem strategischen Geschäftsfeld New Energy gehören auch Applikationen für E-Mobilität oder Brennstoffzellen,“ kommentierte Peter Braun.

Es folgte eine kurze Fragerunde mit den Gründern der drei Schweizer Unternehmen, bei der namhafte Investoren wie Miguel Fernandez, Founder von ICDC – Innovative Capital Development Consultancy, Gelegenheit erhielten, sich zu äußern. Unter den geladenen Gästen sah man Schauspieler Mark Keller mit seinen Söhnen Joshua und Aaron, Immobilienunternehmer Matthias Kühn, Sportmoderator Jörg Dahlmann und Sänger Roberto Blanco mit seiner Frau Lucinda.

Die Regierung der Balearen unterstützte die Veranstaltung auch vor Ort, für das Ayuntamiento de Palma nahmen Oscar Fidalgo Bestard, Lloren Guillem Bauza de Keizer und David Diez Herreros teil. Für das Ayuntamiento de Calviá waren Antonio Tirado Bennasar und Isabel Bonet Saum im Publikum.

Die Abendveranstaltung fand ihren krönenden Abschluss mit dem spektakulären Live-Auftritt der bekannten EuroDance-Band Snap! in Originalbesetzung, die ihre grössten Hits der 1990er Jahre spielte.

__________________

HOGASEARCH – Onlinemarketing

Firmenkontakt

Hogasearch

Brigitte Brünjes

Carrer Marina Gran 30

07640 Ses Salines

004915254221453



http://www.hogasearch.de

Pressekontakt

HOGASEARCH Mallorca

Brigitte Brünjes

Carrer Marina Gran 30

07640 Ses Salines

004915254221453



http://www.hogasearch.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.