Zeit ist Geld – und guter Service zahlt sich aus

Erwin Arens gibt Aufschluss über die Vorteile einer Service-Pauschale in der Versicherungsbranche.

Berater innerhalb der Versicherungsbranche erhalten im “alten System” noch immer in der Regel Geld, wenn sie Neukunden generieren. “Und deshalb ist das System nach wie vor darauf ausgerichtet, möglichst viele Kunden gleichzeitig zu betreuen. Und jeder kann sich ausmalen, wie viel Zeit am Ende für jeden einzelnen der Kunden übrigbleibt – so gut wie keine”, erläutert Erwin Arens. Dabei gebe es einzelne Serviceleistungen, die im Grunde genommen gar nicht bezahlt werden, die der Versicherungsexperte reihenhaft aufzählt: “Vor- und Aufbereitungen der Kundenunterlagen, Fahrten zum Kunden, die Nachbearbeitung und Recherche hinsichtlich herausfordernder Fragen. All diese Dinge macht der Berater quasi umsonst.”

Ein Berater erhalte dann die Möglichkeit, sich die nötige Zeit für seine Kunden zu nehmen und ihnen einen Rundum-Service zu bieten, wenn er pauschal bezahlt wird. Demnach werde der Kunde wieder näher fokussiert und kann sicher sein, dass sein Berater sich die Zeit nimmt. “Und diese Zeit braucht er auch, um die gesamte Versicherungs-, Finanz- und Notfallplanung aufzustellen”, akzentuiert Erwin Arens.

Dank der Service-Pauschale solle es zukünftig zunehmend zielführende Jahresgespräche geben. Demnach können Berater ihren Kunden die entsprechenden Konzepte vorstellen und sich bei der Finanzanalyse stets auf die DIN 77230-Norm berufen. “Es stellt sich heraus an welchen Stellen Handlungsbedarf besteht und zeigt, was sich in den letzten Jahren verändert hat und die Notfallplanung wird hinterfragt”, erläutert der Ratgeber. Die Service-Pauschale kann zudem je nach Kunde individuell gestaltet werden.

“Kunden wird dadurch das gute Gefühl vermittelt, sich mit ihren Fragen jederzeit an die Berater wenden zu können”, ergänzt Erwin Arens und fügt abschließend hinzu: “Und, dass sich dieser auch die nötige Zeit nimmt. Außerdem wird er aufgrund der Service-Pauschale stets nach den besten Angeboten suchen.” Der Berater rät zukünftig ganz klar, von gewissen Angeboten Abstand zu nehmen – vor allem dann, wenn sie für die Kunden nicht zielführend sind. Denn auf die Provision ist er dann nicht länger angewiesen.

Mehr Informationen und Kontakt zu Erwin Arens – Rundum sicher fühlen – gibt es hier: www.erwinarens.de

Die eigene Familie abzusichern, ist oftmals mit Herausforderungen verbunden. Die Vielfalt der Angebote, hartnäckige Gerüchte und Fragen, die nicht beantwortet werden, verunsichern Familien häufig. Gerade, wenn man sich in der Absicherungsbranche nicht gut auskennt ist es zeit- und kraftaufwendig, sich immer wieder neu damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Erwin Arens weiß um die Herausforderungen der Familien und steht Ihnen mit Rat und Tat, mit Expertise und Empathie zur Seite, um das Beste für Sie herauszuholen.

Mit Überblick, Ordnung, Struktur und Durchblick sorgt Erwin Arens dafür, dass Familien alles an die Hand bekommen, was sie für ihre Absicherung brauchen. Sein Ziel ist es, dass Familien sich nicht nur gut abgesichert fühlen, sondern es auch sind.

