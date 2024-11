XMas in the XXS Containerbox: Seemannsmissionen in Hamburg starten Weihnachtsaktion für Seeleute

Alle Jahre wieder Bescherung an der Bordwand 2024

Auch 2024 kann jeder und jede bei den Seemannsmissionen in Hamburg als Wichtel oder Weihnachtsmann auf Zeit anheuern. Ab sofort startet die diesjährige Weihnachtsaktion für Seeleute „Xmas in the XXS Containerbox.“ Dahinter verbirgt sich eine Win-Win-Aktion, sagt Jörn Hille, Leiter Bordbetreuung Seemannsmission Hamburg: „Menschen an Land macht es Spaß, Gutes zu tun und für Seeleute ein Geschenk zu packen. Seeleute freuen sich, dass jemand in dieser Zeit an sie denkt. Denn Seeleute haben ein besonderes Päckchen zu tragen, wenn sie Weihnachten nicht bei ihrer Familie sein können. Wir hoffen, dass wir dieses Jahr den Rekord von über 1.500 Päckchen packen werden.“ Ausgeliefert wurden sie an über 1.000 Containerschiffe, Schlepper, Tanker aber auch Hafenbagger.

Die Aktion: Ideal ist ein Standardschuhkarton, der in eine Präsent-Box verwandelt wird. Aber auch jede andere – verpackte – Gabe in transportabler Größe wird bei den Seemannsmissionen gesammelt, um sie an den Feiertagen an Bord der in Hamburg festgemachten Schiffe zu bringen. Buten: Weihnachtlich verpackt. Binnen:

– Kleidung, wie Socken, Mütze, Handschuhe

– Süßigkeiten

– Hygieneartikel wie Deo, Duschgel, Shampoo, Zahnpasta

– Ein möglichst englischsprachiger Weihnachtsgruß

– Weihnachtsdekoration

Auf den Schiffen herrschen strenge Sicherheitsauflagen. Daher: Keine echten Kerzen, kein Alkohol, kein Obst. Sonst darf die Phantasie die Vorfreude der Seeleute beflügeln. Nur eins ist fix: Die Box muss bis zum 23.12.2024 auf einem der drei Umschlagplätze abgegeben werden:

– Deutsche Seemannsmission Hamburg e.V./vis-à-vis vom „Michel“, Krayenkamp 5

– DUCKDALBEN international seamen´s club, Waltershof, Zellmannstraße 16

– Deutsche Seemannsmission Hamburg Altona e.V./nahe Fischmarkt, Große Elbstraße 132

– Katholische Seemannsmission Stella Maris, Ellerholzweg 1a