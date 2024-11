Portus Data Centers erweitert unterirdisches Rechenzentrum in Luxemburg

EDH firmiert um in Portus Data Centers Luxembourg

London – 27. November 2024: Portus Data Centers („Portus“) gab heute die Umbenennung des European Data Hub (EDH), seines Colocation-Rechenzentrums in Luxemburg, in Portus Data Centers Luxembourg bekannt. Gleichzeit kann das Unternehmen die Erweiterung seines Rechenzentrums in Luxemburg um weitere 1.350 Quadratmeter White Space bekannt geben und eine gesteigerte 3,4 Megawatt (MW) IT-Leistung.

Das Portus Data Centers Luxemburg befindet sich im Herzen Luxemburgs im expandierenden Geschäftsviertel der Cloche d’Or und ist vollständig als unterirdische Anlage gebaut. Kritische IT-Infrastruktur wird hier in einer hochsicheren, nachhaltigen und extrem widerstandsfähigen Umgebung gehostet.

Das zu 100 % aus erneuerbaren Energiequellen betriebene Anlage ist vom Uptime Institute als Tier IV zertifiziert und wird gemäß den wichtigsten Industriestandards betrieben, darunter ISO 9001, ISO14001, ISO50001, ISO 27001 und EN-50600-2. Zudem ist eine redundante Konnektivität über eine Vielzahl nationaler und internationaler Betreiber sichergestellt.

„Als Teil der Portus Data Centers Unternehmensgruppe erhalten wir Zugang zu wertvollen Ressourcen, Fachwissen und Support, die es uns ermöglichen, in Innovation und Entwicklung zu investieren, unsere Position in der Branche weiter zu stärken und unsere Services und Leistungen zu verbessern“, sagte David Celis, CEO Portus Data Centers Luxembourg. „Sie sichert auch mehr Wachstumsmöglichkeiten für unsere stetig wachsende Zahl an Unternehmenskunden in der Region.“

Adriaan Oosterhoek, Chairman von Portus Data Centers, fügt hinzu: „Dies ist ein weiterer Schritt in der Umsetzung der Buy & Build-Wachstumsstrategie, die Portus Data Centers definiert hat. Wir sehen eine starke Nachfrage auf dem luxemburgischen Markt, die im Einklang mit anderen wichtigen, wachsenden regionalen Märkten für Rechenzentren in Europa steht, da immer mehr Unternehmen ihre IT- und Netzwerkinfrastruktur in hochwertige Colocation-Einrichtungen auslagern wollen.“

Über Portus Data Centers

Portus Data Centers ist eine wachsende Gruppe von sicheren und hochmodernen Datacentern an strategischen Standorten in Deutschland und angrenzenden Ländern, welche sich durch zukunftssichere Kapazitäten und exzellenten technischen Support vor Ort auszeichnet. Die Gruppe bietet regionale Colocation-Lösungen mit geringer Latenz und eine leistungsfähige Edge-Infrastruktur, die auf CDN-, Cloud- und Telekommunikationsanbieter optimiert ist, die Hochgeschwindigkeitsdienste für lokale Unternehmen, Behörden und andere Nutzer bereitstellen.

Das Portfolio der Portus-Gruppe besteht derzeit aus dem IPHH in Hamburg, Portus Data Centers Luxemburg und Portus Data Centers München.

Über Arcus

Arcus Infrastructure Partners LLP ist ein unabhängiger Fondsmanager, der sich auf langfristige Investitionen in europäische Infrastruktur konzentriert. Arcus investiert im Auftrag institutioneller Investoren über diskretionäre Fonds und spezielle Co-Investment-Vehikel und verwaltet über seine Tochtergesellschaften derzeit Investitionen mit einem Gesamtwert von über 21 Milliarden Euro. Arcus zielt auf mittelgroße und nachhaltige Infrastrukturinvestitionen ab, mit besonderem Schwerpunkt auf Unternehmen in den Bereichen Digitaltechnik, Transport, Logistik und Industrie sowie Energie. www.arcusip.com

