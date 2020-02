Wohnen wie im Ferienhaus

Maritimer Einrichtungsstil 2020: Mit Naturholzmöbeln und hellen Farben bringt massivum Urlaubsgefühle nach Hause

Leipzig, im Februar 2020 – Der nächste Urlaub ist weit weg und das Wetter hierzulande trüb und nass? Mit dem richtigen Wohn-Mix kein Problem, denn mit einem maritimen Ambiente zieht der Sommer dauerhaft in der Wohnung ein. massivum hat den Look ansprechend aufgefrischt: Statt klassischem Blau-Weiß-Rot wirkt der Stil besonders entspannt mit hellen, natürlichen Farben wie Beige und Naturweiß. Gemütliche Sofas aus Geflecht mit Stoffpolstern, Aufbewahrungsmöbel aus rustikalem Holz kombiniert mit weißen Flächen, dazu eine außergewöhnliche Treibholzlampe und ein, zwei Dekoartikel – fertig ist ein behaglicher Wohnstil, der an Sonne, Meer und Strand erinnert. In seinem Inspirationsbereich zeigt massivum, wie einfach sich dieser Look in der ganzen Wohnung umsetzen lässt.

Urlaubsstimmung im ganzen Haus

Möbel aus Geflecht wie Rattan oder Wasserhyazinthe sind Garanten für natürliche Leichtigkeit im Wohnzimmer. Die Sofas und Sessel der Serie Namsos werden aus Kubu-Geflecht hergestellt, dessen edles Grau in Kombination mit den cremefarbenen Polstern ein relaxtes Strandgefühl nach Hause bringt. Namsos ist als Zwei- oder Dreisitzer erhältlich, sowie in zwei Sessel-Varianten und als Hocker.

Ideale Kombipartner für den neuen maritimen Look sind Möbel, bei denen rustikal verarbeitetes Holz mit weißen Flächen kombiniert wird, wie beispielsweise die Serien Tanzania und Russel. Tanzania ist aus ansprechend gemasertem Akazien- und Mangoholz gefertigt, wobei Lamellentüren Leichtigkeit ins Spiel bringen. Mit feinen Details wie metallenen Apothekerschrankgriffen zaubert Russel einen französischen Touch in die Wohnung. Die Schubladen können bei dieser Serie beidseitig verwendet werden, entweder mit der weißen Seite passend zum Korpus oder kontrastreich mit grau-brauner Front passend zur Deckplatte. Beide Serien bieten eine Fülle an Möbeln für die verschiedensten Wohnbereiche, vom Flur bis hin zum Wohn-Essbereich.

Frische Brise für Badezimmer

Auch als Badmöbelsets sind Tanzania und Russel erhältlich. Klare, moderne Formen bringt dagegen die Serie Del Mare aus edlem Teakholz ins Bad. Zu Waschtischen in verschiedenen Varianten, die auch mit passenden Marmorbecken angeboten werden, können Spiegel, Hochschränke, Handtuchhalter und ein Wäschekorb ergänzt werden.

Treibholzlampen setzen den Look ins maritime Licht

Wenn Treibholz, Wurzeln, Geäst und Baumstämme für Lampen verwendet werden, entstehen besondere Unikate, die das Urlaubs- Wohngefühl perfekt unterstreichen. Im Materialmix mit einem Lampenschirm aus hellem Leinen werden beispielsweise Tischleuchten wie River Verti, Carlene oder Figuvine zu lässigen Wohn-Accessoires, die Erinnerungen an erholsame Strand-Spaziergänge wachrufen.

Mit Möbeln aus Naturmaterialien und Treibholzlampen erhalten so alle Räume ein frisches maritimes Flair. Liebevoll ausgewählte Deko-Objekte mit Meeresmotiven unterstreichen den Stil wirkungsvoll.

Auf der Inspirationsseite Maritimes Wohnen hat massivum Einrichtungstipps zusammengestellt:

https://www.massivum.de/wohnstile/landhaus/maritim

Über massivum

massivum steht für kreative und individuelle Einrichtungsideen, Echtholzmöbel und Wohnaccessoires. Seit 2003 bietet das Unternehmen aus Leipzig mit rund 70 Mitarbeitern Qualität und Service rund um massive Wohnkultur und originelle Einrichtungsideen. massivum betreibt derzeit einen umfangreichen Onlineshop in Deutschland (www.massivum.de) und einen Flagshipstore in Leipzig. Hier finden Kunden geschmackvolle Möbel aus natürlichen Produkten wie Echtholz, Geflecht und Leder, ergänzt um ausgewählte Stoffe und recycelte Materialien. Wie stilvoll Möbel aus Massivholz sein können, beweist massivum seit vielen Jahren: Hölzer wie Palisander, Akazie, Eiche, Pinie und Ulme kommen hier zum Beispiel geölt, gekälkt, lackiert oder im Used-Look zum Einsatz. Edler Kolonialstil, gemütlicher Landhaus-Chic, skandinavische Frische, angesagter Industrial-Style und lebendige Exotik ‒ massivum steht für Stil in allen Einrichtungs- und Wohnbereichen: im Wohnzimmer, Esszimmer und Schlafzimmer, im Bad, Flur, Büro oder Kinderzimmer. Tolle Polstermöbel und eine Vielzahl von Unikaten runden das Sortiment und den einzigartigen und unverwechselbaren Charakter der massivum Wohnwelten ab.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.massivum.de

