Größtes Zentrum für kollaborierende Roboter weltweit entsteht in Dänemark

Die dänischen Robotikunternehmen Mobile Industrial Robots und Universal Robots investieren 36 Millionen Dollar in die Entwicklung und Produktion von Robotern

Standort des neuen Cobot-Zentrums ist die Stadt Odense, das Herz des schnell wachsenden dänischen Robotik-Clusters. Mobile Industrial Robots (MiR) und Universal Robots (UR), die beiden Flaggschiffe der florierenden dänischen Roboterindustrie, werden sich 32.000 m² Fläche teilen.

Odense, Dänemark, 12. Februar 2020: Mit finanzieller Unterstützung ihrer gemeinsamen US-Muttergesellschaft Teradyne haben Mobile Industrial Robots (MiR) und Universal Robots (UR) ein 50.000 m² großes Baugrundstück in Odense erworben. Dort investieren sie 36 Millionen Dollar in den Bau eines großen Cobot-Zentrums in der ´Cobot-Hauptstadt´ der Welt. Kollaborierende Roboter – oder Cobots – sind heute das am schnellsten wachsende Segment der industriellen Automatisierung. Sie können ohne Schutzumhausung Seite an Seite mit dem Menschen zusammenarbeiten, entlasten diese von monotonen Aufgaben und verbessern die Produktivität.

Teradyne möchte mit dem neuen Cobot-Zentrum die bedeutenden Führungspositionen, die MiR und UR weltweit aufgebaut haben, weiter stärken.

„MiR und UR sind weltweit führend in der Revolution der kollaborierenden Roboter, die Automatisierungslösungen für Unternehmen jeder Größe verfügbar macht. Teradyne investiert weiterhin intensiv in die Entwicklung neuer Produkte, Lösungen und Vertriebskanäle, und die neue Einrichtung ist ein wichtiger Teil unserer Wachstumsstrategie“, sagt Mark Jagiela, Präsident und CEO von Teradyne. „Wir haben in Dänemark etwas ganz Besonderes gefunden. Die Kombination aus innovativem Industriedesign und dem praktischem Geschäftssinn der Dänen ist perfekt für diesen aufstrebenden Industriezweig. Die Fähigkeit, Roboter anwenderfreundlich mit dem Menschen zusammenarbeiten zu lassen, haben wir in diesem Ausmaß nirgendwo sonst auf der Welt entdeckt, und wir freuen uns sehr darauf, unsere Ressourcen in Odense weiter auszubauen.“

Die Muttergesellschaft von MiR und UR unterstützt nicht zum ersten Mal die Entwicklung von Robotern in Dänemark finanziell. Bis heute hat Teradyne mehr als eine halbe Milliarde USD in die beiden jungen, schnell wachsenden dänischen Roboterunternehmen investiert.

Weiteres Beschäftigungswachstum erwartet

Die Baustelle befindet sich im Industriegebiet von Odense in der Nähe des derzeitigen Hauptsitzes von UR, das ebenfalls Teil des neuen Cobot-Zentrum werden soll. Die beiden Unternehmen werden als getrennte Einheiten weitergeführt. Ziel ist es, ein attraktives Umfeld für potentielle neue Mitarbeiter zu schaffen, und so das von beiden Unternehmen erwartete weitere Wachstum in den kommenden Jahren zu erleichtern.

„Dänemark hat einen bedeutenden Vorsprung auf dem globalen Markt für Cobots. Es ist daher äußerst sinnvoll, hier in Odense ambitioniert in den Bau des größten Cobot-Zentrums der Welt zu investieren“, sagt Thomas Visti, CEO von Mobile Industrial Robots. „Mit einem starken, professionellen Umfeld und einer hervorragenden Einrichtung können wir Talente aus der ganzen Welt anziehen.“ MiR hat im vergangenen Jahr 100 neue Mitarbeiter, UR in den vergangenen zwei Jahren 280 neue Mitarbeiter eingestellt. Heute beschäftigen die beiden Unternehmen 160 beziehungsweise 450 Mitarbeiter in Dänemark. UR beschäftigt weltweit fast 700 Mitarbeiter, während die Belegschaft von MiR insgesamt rund 220 Mitarbeiter weltweit zählt.

Einzigartige Basis an Talenten in Dänemark

Jürgen von Hollen, Präsident von Universal Robots, sieht ein enormes Potenzial im Markt für Cobots. „Laut ABI Research wird dieser Markt bis 2030 auf einen Gesamtwert von fast 12 Milliarden Dollar anwachsen. Dank der Nachfrage nach dänischen Cobots wachsen wir bereits jetzt aus unseren derzeitigen Büros in Odense heraus, sowohl bei UR als auch bei MiR“, sagt der UR-Präsident. „Odense bietet ein starkes Ökosystem an Talenten und wir freuen uns über die Möglichkeit, langfristig in das einzigartige Umfeld für Robotik zu investieren, das wir hier in den letzten 10 Jahren aufgebaut haben.“

Dänisches Robotik-Cluster auf Erfolgskurs

Die dänische Roboterindustrie boomt derzeit: Die jährliche Umfrage des Branchenverbandes Odense Robotics aus dem Jahr 2019 zeigt, dass aktuell 8.500 Menschen für dänische Roboterunternehmen arbeiten, davon 3.900 in und um Odense, der drittgrößten Stadt Dänemarks. Wenn die Branche den Wachstumsprognosen folgt, wird die dänische Roboterindustrie nach Angaben des dänischen Analysehauses Damvad im Jahr 2025 bereits 25.000 Mitarbeiter beschäftigen.

Doch nicht nur die Zahl der Beschäftigten wächst. Die Gesamteinnahmen der dänischen Robotikunternehmen stiegen 2018 um 18 Prozent und erreichten 995 Millionen Dollar, wobei die Exporte um 26 Prozent zunahmen. Diese Zahlen sind insofern von besonderer Bedeutung, als es in Dänemark noch vor 15 Jahren keine nennenswerte Robotikindustrie gab.

Über Mobile Industrial Robots:

Mobile Industrial Robots (MiR) hat seinen Hauptsitz in Odense, Dänemark, wo das Unternehmen 2013 von erfahrenen Köpfen aus der dänischen Roboterindustrie gegründet wurde. MiR entwickelt und vertreibt autonome, kollaborierende mobile Roboter für den interbetrieblichen Transport in der Industrie und im Gesundheitssektor. Der Pionier im Bereich mobiler Robotik hat innerhalb kurzer Zeit ein globales Vertriebsnetz mit Händlern in mehr als 40 Ländern und regionalen Niederlassungen in Frankfurt, San Diego, Singapur, Barcelona, Shanghai und New York aufgebaut. Seit der Gründung verzeichnet MiR ein steiles Wachstum, allein von 2015 auf 2016 um 500 Prozent sowie von 2016 auf 2017 und 2017 auf 2018 um jeweils 300 Prozent. Heute ist das Unternehmen Marktführer im Bereich autonomer mobiler Roboter. MiR wurde im April 2018 von der amerikanischen Firma Teradyne, führendem Anbieter automatisierter Testgeräte, übernommen. 2015 übernahm Teradyne auch die dänische Firma Universal Robots.

MiR beliefert sowohl mittelgroße Unternehmen als auch große, multinationale Industriekonzerne mit seinen kollaborierenden, mobilen und sicheren Robotern. Die Roboter von MiR werden zum innerbetrieblichen Transport eingesetzt, der dadurch schnell, einfach und kosteneffektiv abgewickelt wird. Mitarbeiter können so wieder für hochwertigere Tätigkeiten freigestellt werden. Hunderte von Fertigungsunternehmen in aller Welt verlassen sich bereits auf die innovativen Roboter von MiR. Aber auch zahlreiche Krankenhäuser und Pflegeheime gehören zu den Nutzern der dänischen Logistik-Cobots.

Über Teradyne

Teradyne (NASDAQ:TER) bringt hochwertige Innovationen wie intelligente Devices, lebensrettende medizinische Geräte und Datenspeichersysteme schneller auf den Markt. Seine fortschrittlichen Testlösungen für Halbleiter, elektronische Systeme, drahtlose Geräte und mehr stellen sicher, dass die Produkte so funktionieren, wie sie entworfen wurden. Das Angebot im Bereich Industrieautomation umfasst kollaborierende und mobile Roboter, die Unternehmen jeder Größe helfen, ihre Produktivität zu verbessern und Kosten zu senken. Im Jahr 2019 erzielte Teradyne einen Umsatz von 2,3 Milliarden US-Dollar und beschäftigt heute weltweit 5.400 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter teradyne.com. Teradyne® ist eine eingetragene Marke von Teradyne, Inc. in den USA und anderen Ländern.

Universal Robots wurde 2005 gegründet, um Robotertechnologie durch die Entwicklung leichter, benutzerfreundlicher sowie preisgünstiger und flexibler Industrieroboter, die ein sicheres Arbeiten ermöglichen, allen zugänglich zu machen. Seit der erste Roboter 2008 auf den Markt kam, hat das Unternehmen ein beträchtliches Wachstum erfahren und verkauft seine benutzerfreundlichen Roboterarme mittlerweile weltweit. Universal Robots, dem Unternehmen Teradyne Inc. zugehörig, hat seinen Unternehmenssitz im dänischen Odense und verfügt zudem über regionale Niederlassungen in den USA, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, der Tschechischen Republik, Polen, der Türkei, China, Indien, Singapur, Japan, Südkorea, Taiwan und Mexico. Universal Robots erzielte 2018 einen Umsatz von rund 234 Millionen USD. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.universal-robots.com/de oder auf unserem Blog https://blog.universal-robots.com/de

