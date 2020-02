KABO-PLASTIC 2020 auf der Messe Kunststoff-Produkte-Aktuell (KPA) in Ulm

Kunststoffspritzgussspezialist stellt auf der Ulmer Fachmesse für Kunststoffverarbeitung aus

Seit der Gründung vor über 50 Jahren ist die KABO-PLASTIC GmbH aus Hartheim-Feldkirch Spezialist für die Fertigung von Kunststoffspritzgussteilen für Anwendungen und Märkte jeder Art. Zum Portfolio des Experten gehört die Herstellung einfacher Serienbauteile, ebenso wie die Entwicklung und Fertigung von sehr individuellen Hightech-Teilen. Zum Kundenstamm des Unternehmens gehören internationale Kunden aus diversen Branchen wie der Medizin- und Elektrotechnik, der Automobilindustrie, dem Maschinenbau, aber auch der Luftfahrt. KABO-PLASTIC setzt zur Fertigung der Kunststoffspritzgussteile zahlreiche verschiedene Spritzgießtechniken ein, um seinen Kunden eine sehr flexible Fertigung und große Bandbreite an unterschiedlichen Kunststoffspritzgussteilen bieten zu können. Unter den rund 150 Ausstellern der KPA präsentiert sich das Unternehmen vom 10. bis zum 11. März 2020 im Messezentrum Ulm in Halle 6 am Stand C15. Interessenten sind eingeladen, das Unternehmen und seine Leistungen dort kennenzulernen.

KABO-PLASTIC: Unternehmen mit Innovationsgeist

Der Kunststoffspritzgussspezialist bietet das komplette Spektrum der kunststoffverarbeitenden Industrie und präsentiert auf der KPA – Deutschlands erster B2B-Fachmesse nur für Kunststoffprodukte – insbesondere Konstrukteuren, technischen Einkäufern, Designern und Entscheidungsträgern einen Überblick über Neuprodukte und Dienstleistungen aus dem Bereich der Kunststoffspritzgussteile. KABO-PLASTIC fertigt Kunststoffteile aus fast allen Thermoplasten und legt dabei Wert auf Innovation und Fortschritt, um Kunden größtmögliche Qualität und Flexibilität bieten zu können. Zusätzlich findet die Digital-Prototyping-Software Moldflow® bei der Entwicklung der Kunststoffspritzgussteile Einsatz, um Fehler innerhalb einer Produktion zu vermeiden und gewünschte Teile schnell auf dem Markt ausspielen zu können.

Nähere Informationen erhalten Interessenten am Messestand auf der KPA Ulm oder auf der Website des Unternehmens.

Seit mehr als 50 Jahren bietet die KABO-PLASTIC GmbH Kunststoffspritzguss und Kunststoffwaren für die Automobilindustrie und weiterverarbeitende Betriebe an. Das Unternehmen fertigt individuelle Kunststoffspritzgussteile, Kunststoffformteile und Kunststoffpräzisionsteile. KABO-PLASTIC ist nach ISO 9001 und ISO/TS 16949 zertifiziert. Die Herstellung der Kunststoffformteile kann durch Kunststoffspritzgießen und Komponenten-Spritzguss erfolgen.

