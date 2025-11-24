Winter-PR und Jahresplanung 2026: Presseportale und Fachportale für mehr Reichweite nutzen

Saisonale Themen, Fachportale und kontinuierliche Veröffentlichungen stärken Sichtbarkeit von Unternehmen im Jahresendgeschäft und schaffen ein strategisches PR-Fundament für das kommende Jahr.

Die Wintersaison ist ein wichtiger Zeitpunkt für den PR-Endspurt und die PR-Planung für das kommende Jahr. Presseportale und Fachportale sind dabei ein zentraler Baustein der Online-PR, um die Reichweite zu erhöhen, neue Zielgruppen anzusprechen und Markenbotschaften strategisch zu positionieren.

Saisonale Themen erzielen hohe Reichweite im Jahresendgeschäft

Rund um den Jahreswechsel steigt das Interesse an saisonalen und fachbezogenen Themen, was Veröffentlichungen in dieser Zeit besonders reichweitenstark macht.

Themen wie Jahresrückblicke, Branchentrends, neue Projekte oder Produkt-Highlights für 2026 gehören zum Jahresende zu den am stärksten gefragten Inhalten.

Redakteure und Zielgruppen suchen in Suchmaschinen gezielt nach Informationen, die Orientierung für das kommende Jahr bieten. Unternehmen, die diese Themen strategisch nutzen, steigern ihre Sichtbarkeit und profitieren von hoher Relevanz in Suchmaschinen.

Aber auch allgemeine Winter- und Weihnachtsthemen bieten jetzt gute Aufhänger für strategische Botschaften, und das nicht nur für das B2C-Kommunikation.

Tipp: PR-Winterthemen

Fachportale stärken Branchenkompetenz und SEO

Spezialisierte Fachportale bieten die Möglichkeit, Expertise sichtbar zu machen und zielgenau fachinteressierte Leser zu erreichen. Ob IT, E-Commerce, Touristik, Wirtschaft & Finanzen, Agrar oder Lifestyle: Pressemitteilungen auf themenrelevanten Portalen ermöglichen es Unternehmen, ihr Know-how darzustellen und gleichzeitig wertvolle Backlinks für das SEO-Ranking zu generieren. Fachportale tragen damit zu einer nachhaltigen Markenpositionierung bei.

Kontinuierliche Veröffentlichungen als Erfolgsstrategie

Regelmäßige Veröffentlichungen bilden die Grundlage für eine langfristig erfolgreiche Online-PR. Ein kontinuierlicher Veröffentlichungsrhythmus – beispielsweise eine Pressemitteilung pro Monat – sorgt für dauerhafte Sichtbarkeit außerhalb saisonaler Spitzenzeiten. Unternehmen bleiben präsent, stärken ihre Reputation und schaffen eine vertrauenswürdige Informationsbasis für Medien, Investoren und potenzielle Kunden.

Strategische Themenplanung für 2026

Die Wintermonate bieten ideale Voraussetzungen, um PR-Strategien für das kommende Jahr zu planen und die Kommunikation frühzeitig auszurichten.

Schritt-für-Schritt zum Redaktionsplan für die Jahresplanung:

Schritt 1: Jahresthemen definieren: Produktzyklen, Thementage und saisonale Ereignisse, Branchenmessen – all das wird vorab eingetragen.

Schritt 2: Themen-Recherche bündeln: Alle Ideen aus Kundenkontakten, Social Media Feedback und Kommentare, Medien, Foren und Trendanalysen sammeln.

Schritt 3: Priorisierung nach Relevanz: Was ist für die Zielgruppe gerade am wichtigsten? Welche Themen sind zeitkritisch?

Schritt 4: Formate festlegen: Welche Medienformate sind für welche Themen geeignet?

Schritt 5: Zeitplanung & Verantwortlichkeiten: Deadlines, Redaktionsschlüsse, Abstimmungen, Veröffentlichungsdaten – alles schriftlich festhalten.

Schritt 6: Flexibilitätsfenster einplanen: Auch spontane Trends oder aktuelle Ereignisse sollen Platz haben.

Tipp: Der PR-Kalender 2026 bietet eine Übersicht über die aktuellen Trendthemen sowie Aktionstage für die Ideenfindung und Themenplanung.

Kombinierte PR-Pakete unterstützen Unternehmen dabei, ihre Reichweite systematisch auszubauen.

Im Rahmen der Winteraktion, bietet der Online-Presseverteiler PR-Gateway ein PR-Jahrespaket „10+2“ mit zwölf Pressemitteilungen zum Preis von zehn an. Durch die flexible Laufzeit über zwölf Monate lässt sich der PR-Plan optimal steuern.

Ergänzend dazu bieten ausgewählte Premium-Fachportale in zahlreichen Branchen Winterrabatte. Unternehmen profitieren so von zielgerichteter Sichtbarkeit in ihren Fachgebieten und stärken ihre Präsenz bei wichtigen Entscheidergruppen und Fachlesern.

Zur Winter-PR-Aktion

Starke PR-Basis für einen erfolgreichen Start ins Jahr 2026

Die Wintersaison eignet sich optimal, um neue Themen zu setzen und die Kommunikationsstrategie für 2026 vorzubereiten. Eine regelmäßige Präsenz auf Presseportalen und Fachportalen sorgt für nachhaltige Sichtbarkeit und unterstützt Unternehmen dabei, mit klaren Botschaften und einer gestärkten digitalen Präsenz ins neue Jahr zu starten.

