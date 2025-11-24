Celestyal startet Black Friday-Aktion – 7 Nächte Orient-Kreuzfahrt bereits ab 349 €

Münche n – Celestyal Cruises (www.celestyalcruises.de) bieten im Rahmen ihrer diesjährigen Black Friday-Aktion großzügige Rabatte auf 113 ausgewählten Kreuzfahrten, die zwischen Dezember 2025 und Oktober 2027 geplant sind.

Die Ermäßigungen gelten für Buchungen, die vom 26. November bis zum 2. Dezember 2025 getätigt werden. Während des Aktionszeitraums kann auch auf das beliebte CelestyalPay-Angebot zugegriffen werden, bei dem Gäste einen Bonus von 25 % auf alle vor der Abreise aufgeladenen Guthaben bis zu einer Summe von 250 € für zusätzliche Ausgaben an Bord erhalten.

Die Aktion beinhaltet u.a. auch das Kreuzfahrtangebot im Persischen Golf während der aktuellen Wintersaison 2025/26. So sind die Abfahrten der einwöchigen „Wüstentraum”-Reise an Bord der Celestyal Journey ab Dubai oder Doha an sämtlichen Abfahrtsterminen bereits ab 349 € zu haben.

Die Kreuzfahrten in Griechenland und im Mittelmeer umfassen 16 Abfahrten der siebentägigen Kreuzfahrt „Himmlische Adria” ab/bis Athen an Bord der Celestyal Journey (2026-2027). Die Preise, die alle Mahlzeiten, alkoholfreie Getränke, WLAN, Hafengebühren und Trinkgelder beinhalten, beginnen hier ab 549 € pro Person.

Über Celestyal Cruises

Celestyal Cruises ist eine vielfach ausgezeichnete Reederei für Kreuzfahrten zu den griechischen Inseln und ins östliche Mittelmeer. Das Unternehmen betreibt mit der Celestyal Journey und der Celestyal Discovery zwei Hochseeschiffe.