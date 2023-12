Winfried Wengenroth: Der Wegbereiter des modernen Online-Marketings

Vom Studenten zum gefragten Online-Marketing-Experten und erfolgreichen Unternehmer

Winfried Wengenroth ist nicht nur ein Name in der Welt des Online-Marketings, sondern ein Synonym für Erfolg und Innovation. Mit über 15 Jahren Erfahrung und einer beeindruckenden Bilanz von mehr als 1.000 erfolgreichen Projekten hat Wengenroth eine beispiellose Karriere hingelegt, die von seinem tiefgreifenden Fachwissen und seiner unermüdlichen Leidenschaft für das digitale Marketing geprägt ist.

Karriereanfang und Bildungshintergrund:

Nach seinem Betriebswirtschaftsstudium an der Fachhochschule Giessen-Friedberg sammelte Wengenroth wertvolle Erfahrungen bei renommierten Unternehmen wie Unilever, Ferrero und H.J. Heinz. Diese praktischen Einblicke bildeten das Fundament für seine späteren unternehmerischen Erfolge.

Unternehmerische Leistungen:

Als Gründer der ONMA Online Marketing GmbH, hat Wengenroth über 12 Millionen Top-Platzierungen in führenden Suchmaschinen für seine Kunden erzielt. Sein Portfolio umfasst acht erfolgreiche Unternehmen, die in verschiedenen Bereichen von Marketing über Vertrieb bis hin zum Handel reichen.

Buchpublikationen und Expertise:

Wengenroth teilt sein profundes Wissen auch durch seine Bücher. Seine fünfbändige Serie „Marketing mit Erfolg“ gilt als umfassender Leitfaden im Online Marketing, speziell für verschiedene Branchen.

Coaching und Beratung:

Mit einer Vision, Unternehmen bei der Navigation in der digitalen Welt zu unterstützen, bietet Wengenroth zielgerichtete Beratung, Coaching und Workshops. Seine Methoden sind darauf ausgerichtet, Unternehmen dabei zu helfen, die Zukunft ihres Geschäftsmodells zu verstehen und ihre Teams entsprechend zu inspirieren.

Akademische Kooperationen:

Wengenroth ist auch als Speaker, Dozent und Mentor aktiv, mit Kooperationen an renommierten Universitäten wie der Universität Hamburg, der Leibniz Universität Hannover und der Universität Göttingen.

Abschluss und Kontaktinformation:

Mit seiner beeindruckenden Karriere und seinem Beitrag zur Welt des Online-Marketings bleibt Winfried Wengenroth eine führende Autorität in seinem Fachgebiet. Für weitere Informationen oder eine persönliche Beratung können Interessierte direkt Kontakt aufnehmen.

Kontaktdaten

Winfried Wengenroth

Lister Meile 45

30161 Hannover

Deutschland

Telefon: 0511 95733291

Webseite: https://www.winfriedwengenroth.com

Mail: info@winfriedwengenroth.com

Winfried Wengenroth

