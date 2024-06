Wie lange halten eigentlich Implantate?

Das liegt in Ihrer Hand!

Sie haben sich für Implantate entschieden! Gratulation! Ein schönes Lächeln mit makellosen Zähnen, das ist einfach sympathisch. 10 bis 15 Jahre sollen sie halten, sagen die Implantologen, wenn sie gut gepflegt werden. Aber man kann doch keine Karies und Plaque mehr bekommen – oder? Welch ein schlimmer Irrtum.

Die Haltbarkeit liegt in Ihrer Hand

Zahnimplantate müssen mindestens genauso gründlich gepflegt werden, wie vorher die eigenen Zähne. Regelmäßige Konsultationen beim Zahnarzt wie auch zweimaliges gründliches Putzen, alles wie gehabt. Eine Handzahnbürste mit weichen Borsten, oder die spezielle Health Suite Schallzahnbürste von edel+white sind dazu optimal geeignet. Die weichen Filamente mit den langen Spitzen reinigen nicht nur die Zahnoberflächen durch die einzigartige Anordnung der Borsten, sondern massieren sehr behutsam das Zahnfleisch, sie passen auch perfekt in die Zahnzwischenräume, in denen sich Bakterien wie Karies verbergen können. Durch die Vibration des Bürstenkopfes wird ein Wasser-Zahnpasta-Gemisch kraftvoll durch die Zahnzwischenräume gespült, so dass auch der Zahnfleischsaum gut massiert wird. Unter 4 verschiedenen Einstellungen von Activ, Sensitive, Whitening bis Yoga kann ausgewählt werden. In einem gesunden Zahnfleisch werden Implantate ganz sicher lange erhalten bleiben.

Schallzahnbürste Sonic Generation Health Suite von edel+white

Mit dieser hydrodynamischen Schallzahnbürste mit den einzigartigen Bürstenköpfen haben Plaque und Verfärbungen keine Chance, denn sie kombiniert eine hohe Frequenz mit sehr hoher Amplitude, um eine kontaktlose Reinigung zu erreichen. Mit den 4 Bürstenköpfen ist alles abgedeckt, um Plaque sanft aber kraftvoll zu entfernen. Und das in nur einer Zahnbürste! Je einfacher, desto besser. Target & Focus sind ein Bürstenkopf-Duo, das Zähne, Zahnfleisch und Zahnzwischenräume schonend und nachhaltig von Bakterien, Speiseresten und Verfärbungen befreit. Das gilt auch bei Implantaten, die ja einer sehr gründlichen Reinigung bedürfen. PZN 19239488 in Apotheken und online-Shops.

Flosserpik Power Spa- Munddusche

Der über Nacht entstandenen Zungenbelag lässt sich sehr gut mit einen Zungenschaber entfernen. Die Zähne werden frisch und sauber durch eine spezielle unterstützende Zahnpasta. Den absoluten Frischekick verspricht die Flosserpik Power Spa-Munddusche von edel+white. Die 4 Aufsätze und der Hochdruck Water Flosser reinigen kraftvoll in den Zahnzwischenräumen, rund um die Zahnsäume und schon fühlt man sich richtig fit. Sie ist die Munddusche der nächsten Generation: technisch perfekt ausgereift, zeitsparend, kabellos zu benutzen, benötigt wenig Strom und Wasser, um gesunde Zähne und Zahnfleisch zu generieren. Auch bei Implantaten, Brücken und Brackets kann sie bedenkenlos eingesetzt werden. Eine richtig gründliche Reinigung leistet die Flosserpik Power Spa durch den stark pulsierenden Wasserstrahl. Der Wassertank lässt sich leicht befüllen und reicht locker für eine gründliche Reinigung. Durch die leicht angeraute Haptik kann die formschöne Flasche gut in der feuchten Hand gehalten werden – also auch unter der Dusche, denn sie ist kabellos. Sie ist in Apotheken unter der PZN 18231881 und in online-Shops erhältlich.

Easy Zahntape – gewachstes Zahnband

Unter 3 verschiedenen Sorten dieser gewachsten Zahnseide kann man auswählen: Caipirinha- oder orange Geschmack oder dem Expanding Superfloss, der sich durch die Feuchtigkeit im Mund flauschig aufbauscht und so für eine superstarke Reinigung in den Zahnzwischenräumen sorgt. Sie sind erhältlich unter den PZN 17180650, 17180644,17180638, und in online-shops.

Mit dieser gründlichen Mundhygiene haben Sie alles für ein langes Leben Ihrer Implantate getan!

