Motto Aufstiegskongress 2024: Einfach MACHEN – EINFACH machen!

Mit Ideen und Unternehmertum zu mehr Branchenwachstum

Was ist das Ziel des Aufstiegskongresses? Aktuelle wissenschaftliche Inhalte so aufzubereiten, dass daraus einfach zu adaptierende Lösungen für die erfolgreiche Umsetzung in der Praxis entstehen. Denn der langfristige Erfolg der Unternehmen und letztlich das Wachstum in der gesamten Branche basiert darauf, das wichtige und komplexe Thema „Fitness und Gesundheit“ der breiten Masse durch einfach anzuwendende Lösungen zugänglich zu machen. Dies ist aber nur dann möglich, wenn Unternehmer den Mut haben, Bestehendes infrage zu stellen und weiterzuentwickeln sowie Ideen umzusetzen und Neues auszuprobieren. Damit können sie die Zukunft der Branche aktiv mitgestalten und heute die „Weichen“ für den Erfolg von morgen stellen.

Einfach MACHEN!

Mit dem Begriff „Unternehmer“ verbinden wir große Tatkraft und eine „Einfach mal machen“-Einstellung! Denn wer erfolgreich sein möchte, muss seinen Betrieb sowie Angebote, Leistungen und Aktionen stetig anpassen und verbessern, Ideen einfach mal umsetzen und gleichzeitig immer wieder agil und flexibel auf die sich verändernden Marktsituationen reagieren. Der Grund dafür: Es kann sich nur dann etwas Positives entwickeln, wenn man etwas unternimmt, selbst wenn man dafür auch mal Umwege gehen muss. Meist reichen sogar bereits einfache Maßnahmen, um neue Möglichkeiten und Chancen zu erhalten – die es dann auch mutig zu ergreifen und wirtschaftlich sinnvoll umzusetzen gilt. Durch Veränderungsbereitschaft und Optimismus gestalten Unternehmer ihre Zukunft selbst und sehen die enorme Chance darin, etwas Neues zu wagen – etwas einfach mal zu MACHEN.

EINFACH machen!

Mühelos umsetzbar, verständlich aufbereitet, nachvollziehbar strukturiert – diese Attribute schaffen die Grundlage für ein erfolgreiches Unternehmen. Das bedeutet, komplexe Sachverhalte müssen so strukturiert werden, dass sie praktikable Lösungen und Angebote bieten – dann können sie von Interessenten, Kunden, Mitarbeitern und nicht zuletzt auch Investoren und Banken umfassend begriffen und vor allem auch mitgetragen werden. Für die Kundenbetreuung heißt das: leicht verständliches, zielgruppenorientiertes Marketing, barrierearme Einstiegsmöglichkeiten zur leichten Integration von Neukunden und letztlich deren langfristige Betreuung, Motivation und Begeisterung. Eine entscheidende Rolle in dieser Kunde-Unternehmen-Beziehung spielen die Mitarbeitenden. Sie können auf individuelle Bedürfnisse eingehen, echte Lösungen für Probleme anbieten und diese gemeinsam mit den Kunden umsetzen. Das funktioniert aber nur dann, wenn es ihnen EINFACH gemacht wird, sich gern für das Unternehmen zu engagieren. Und schließlich muss der Unternehmer selbst seinen Betrieb so EINFACH strukturieren, dass er ihn im Griff hat und dieser so weiterwachsen kann.

Qualifikationen im Zukunftsmarkt Prävention, Gesundheit, Fitness, Sport und Informatik

Die staatlich anerkannte private Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) qualifiziert mittlerweile mehr als 8.400 Studierende zum „Bachelor of Arts“ in den Studiengängen Fitnesstraining, Sportökonomie, Fitnessökonomie, Ernährungsberatung, Gesundheitsmanagement sowie Sport- und Bewegungstherapie, zum „Bachelor of Science“ Sport/Gesundheitsinformatik, zum „Master of Arts“ in den Studiengängen Prävention und Gesundheitsmanagement, Sportökonomie oder Fitnessökonomie als auch zum „Master of Business Administration“ Sport-/Gesundheitsmanagement. Ein Graduiertenprogramm zur Vorbereitung auf eine Promotion zum Dr. rer. med. und mehr als 100 Hochschulweiterbildungen runden das Angebot ab.

Mehr als 4.300 Unternehmen setzen auf die Studiengänge beim Testsieger „Beste private Hochschule im Bereich Gesundheit“. Alle Bachelor- und Master-Studiengänge der DHfPG sind akkreditiert und staatlich anerkannt sowie durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen.

Das spezielle duale Bachelor-Studiensystem der DHfPG verbindet eine betriebliche Tätigkeit und ein Fernstudium mit kompakten Lehrveranstaltungen, die digital und/oder an bundesweit eingerichteten Studienzentren (München, Stuttgart, Saarbrücken, Köln, Düsseldorf, Berlin, Leipzig, Frankfurt und Hamburg) sowie in Österreich (Wien) und der Schweiz (Zürich) absolviert werden können. Die Studierenden werden durch Fernlehrer, Tutoren und den E-Campus der Hochschule unterstützt. Insbesondere Unternehmen des Zukunftsmarkts profitieren von den dualen Bachelor-Studiengängen, weil die Studierenden ihre erworbenen Kompetenzen unmittelbar in die betriebliche Praxis mit einbringen und mit zunehmender Studiendauer mehr Verantwortung übernehmen können.

Die BSA-Akademie ist mit mehr als 275.000 Teilnehmern seit 1983 einer der führenden Bildungsanbieter im Zukunftsmarkt Prävention, Fitness und Gesundheit. Teilnehmer profitieren vom kombinierten Fernunterricht bestehend aus Fernlernphasen und kompakten Präsenzphasen (vor Ort oder digital). Mit Hilfe der über 80 staatlich geprüften und zugelassenen Lehrgänge in den Fachbereichen Fitness/Individualtraining, Management, Ernährung, Gesundheitsförderung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mentale Fitness/Entspannung, Fitness/Gruppentraining, Sun, Beauty & Care und Bäderbetriebe gelingt die nebenberufliche Qualifikation für eine Tätigkeit im Zukunftsmarkt. Der Einstieg in einen Fachbereich erfolgt mit einer Basisqualifikation, die modular mit Aufbaulehrgängen über Profiabschlüsse bis hin zu Fachwirtqualifikationen, wie „Fitnessfachwirt/in“ oder „Fachwirt/in für Prävention und Gesundheitsförderung“, erweitert werden kann. Diese Abschlüsse bereiten optimal auf die öffentlich-rechtlichen Fachwirtprüfungen bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) vor, die zu Berufsabschlüssen auf Meister-Niveau führen.

