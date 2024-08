Wie die CAD-Simulation die moderne Produktentwicklung verändert

Moers – 29. August 2024: Die Entwicklung neuer Produkte stellt Unternehmen stets vor große Herausforderungen. Insbesondere die Testphasen eines Produktes können zu Verzögerungen führen, wenn physische Prototypen gebaut werden und die Planung aufgrund der Tests erneut angepasst werden muss.

Herausforderungen in der modernen Produktentwicklung

Die Entwicklung neuer Produkte erfordert Präzision, Schnelligkeit und Effizienz. Unternehmen stehen unter Druck, innovative Produkte schneller auf den Markt zu bringen, während sie gleichzeitig immer höhere Qualitätsstandards erfüllen müssen. In diesem dynamischen Umfeld ist die Integration von Computer-Aided Design (CAD) und Simulationssoftware ein notwendiger Ansatz, um die eigene Produktentwicklung zu beschleunigen und damit die Wettbewerbsvorteile zu sichern.

Effizienz durch nahtlose Integration

Die Verbindung von CAD und Simulation ermöglicht es Ingenieuren, Design und Funktionalität in einem durchgängigen Prozess zu entwickeln und zu testen. Diese nahtlose Verbindung reduziert den Aufwand im gesamten Produktentwicklungsprozess und minimiert das Risiko von Fehlern. Durch die direkte Kopplung von Konstruktions- und Simulationsdaten können Entwicklungszyklen verkürzt werden, indem die ersten Produktentwürfe nun unter Realbedingungen digital und nicht physisch getestet werden können.

Optimierung des Entwicklungsprozesses

Mit integrierten Simulationslösungen können Entwickler frühzeitig im Designprozess potenzielle Probleme identifizieren und beheben. Mit den direkt in der CAD-Umgebung integrierten Simulationswerkzeugen, können verschiedene Szenarien und Belastungen bereits während der Konstruktion getestet werden. Dadurch können Ingenieure sicherstellen, dass ihre Designs den realen Anforderungen standhalten.

Zukunft der Produktentwicklung

Die kontinuierliche Weiterentwicklung und Integration von CAD- und Simulationssoftware prägen bereits heute die Produktentwicklung vieler Unternehmen, die sich damit auch ihren Konkurrenzvorteil sichern. Unternehmen, die auf diese Technologien setzen, können ihre Entwicklungsprozesse nachhaltig optimieren. Die Möglichkeiten, die durch die Integration dieser Technologien entstehen, sind vielfältig und bieten Potenzial für erhebliche Verbesserungen in der Produktentwicklung.

Fazit: Die Integration von CAD und Simulation optimiert die Produktentwicklung und ist für Unternehmen in einem wettbewerbsintensiven Markt von entscheidender Bedeutung.

Mehr über CAD-integrierte Simulationslösungen lernen »

Über PTC Solutions

Die CAD Schroer GmbH ist ein autorisierter PTC-Partner und betreut mit seinem PTC-Solutions-Team seit mehreren Jahrzehnten seine Kunden in allen Belangen rund um das PTC Produkt- und Dienstleistungsspektrum. Dabei unterstützt das Team die Kunden besonders in den Bereichen Software, Entwicklung, Schulung, Service und Vertrieb.

Seit mehr als drei Jahrzehnten bietet das PTC Solutions-Team der CAD Schroer GmbH maßgeschneiderte Lösungen und Dienstleistungen für Kunden in verschiedenen Branchen an. Zu diesen gehören Maschinenbau, Industrie und Konsumgüter, Elektronik und Hightech, Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung sowie Energie- und Wasserwirtschaft.

Die Produktpalette umfasst Lösungen aus den Bereichen 3D-CAD, Konstruktion, technische Illustration, Simulation und Datenmanagement. Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen auf Creo Parametric, Creo Simulate, PTC Arbortext und Windchill, um sich effizient und flexibel zwischen allen Phasen des Produktlebenszyklus in einer integrierten 3D-Konstruktionsumgebung zu bewegen.

Darüber hinaus unterstützt das PTC-Solutions-Team der CAD Schroer GmbH seine Kunden mit Serviceleistungen wie Consulting, Entwicklung, Schulung, Wartung und technischem Support bei der Erreichung ihrer Ziele.

