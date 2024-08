NinjaOne tritt dem AWS Partner Network bei

Für Unternehmen ist es jetzt einfacher denn je, das Endpunktmanagement mit der NinjaOne-Plattform zu automatisieren.

Berlin, 29. August 2024 – NinjaOne®, eine führende IT-Plattform für Endpunktmanagement®, Sicherheit und Transparenz, gibt heute bekannt, dass sie dem Amazon Web Services (AWS) Partner Network (APN) beigetreten ist, einer globalen AWS-Gemeinschaft, die Programme, Fachwissen und Tools nutzt, um Lösungen und Dienstleistungen für Kunden zu entwickeln. Der Beitritt zum APN erleichtert es AWS-Kunden mehr denn je, auf die NinjaOne-Plattform™, Schulungen, kuratierte Programme und Ressourcen zuzugreifen – wodurch IT-Teams produktiver und sicherer werden.

Unternehmen arbeiten mit mehr Endpunkten als je zuvor, und Trends wie Remote- und Hybridarbeit machen es für IT-Teams und Managed Service Providers (MSPs) komplexer und herausfordernder, diese Geräte zu verwalten und abzusichern. Laut der Enterprise Strategy Group nutzen 70 Prozent der Mitarbeiter:innen täglich vier oder mehr Endpunkte. Dennoch haben IT-Teams Schwierigkeiten, die Geräte in ihren Unternehmen zu verwalten und abzusichern – 90 Prozent geben an, dass sie nicht alle Endpunkte aktiv überwachen können, und 29 Prozent haben überhaupt keinen Endpunktmanagement-Schutz. Mehr als drei Viertel (77 Prozent) der Unternehmen haben inzwischen einen Cyberangriff erlebt, der durch einen unbekannten, nicht verwalteten oder mangelhaft gesicherten Endpunkt verursacht wurde. *

NinjaOne automatisiert die schwierigsten Aspekte der IT mit Endpunktmanagement für jedes Gerät, überall. Die Cloud-native NinjaOne-Plattform steigert die Produktivität, reduziert Risiken und senkt die Kosten für IT-Teams, indem sie die Sichtbarkeit und Kontrolle aller Geräte vereinheitlicht. Unternehmen nutzen NinjaOne und dessen umfangreiche IT- und Sicherheitsintegrationen für Patch-Management, Softwareverteilung, Remote-Zugriff und Endpunkt-Backup. Als Teil des APN unterstützt die NinjaOne-Plattform jetzt AWS-Kunden dabei, bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen.

„Das Verwalten und Sichern von Endpunkten in den heutigen hybriden und verteilten Umgebungen kann umständlich, komplex und kostspielig sein. IT-Teams und MSPs benötigen Lösungen, die alle Endpunkte skalierbar verwalten und sichern können, damit sie den Mitarbeiter:innen die Tools bieten können, die sie für ihre beste Arbeit brauchen“, sagte Joe Lohmeier, Vice President für Vertriebskanäle bei NinjaOne. „Unsere oberste Priorität ist der Erfolg unserer Kunden. Durch den Beitritt zum AWS Partner Network erleichtern wir es Unternehmen, die schwierigsten Aspekte der IT zu automatisieren, um Effizienz zu steigern, Produktivität zu verbessern und Resilienz aufzubauen.“

Weitere Informationen finden Sie unter: https://aws.amazon.com/marketplace/seller-profile?id=26aa9e0d-4d91-498b-b7e8-2a70665c646b.

*Enterprise Strategy Group, eine Abteilung von TechTarget, Forschungsbericht: Verwaltung der Endpunktanfälligkeitslücke. The Convergence of IT and Security to Reduce Exposure; Dave Gruber, Principal Analyst; Gabe Knuth, Senior Analyst; and Bill Lundell, Director of Syndicated Research; May 2023

Testen Sie NinjaOne kostenlos unter https://www.ninjaone.com/de/kostenlosetestversionformular/.

Über NinjaOne:

NinjaOne automatisiert die schwierigsten Aufgaben der IT und bietet mehr als 17.000 IT-Teams Transparenz, Sicherheit und Kontrolle über alle Endpunkte. Die NinjaOne-Plattform steigert nachweislich die Produktivität und reduziert gleichzeitig Risiken und IT-Kosten. NinjaOne ist durchgängig die Nummer 1 für seinen herausragenden Support und ist die am besten bewertete Software auf G2 in sieben Kategorien, einschließlich Endpunktmanagement, Fernüberwachung und -verwaltung sowie Patch-Management.

