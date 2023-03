Wenn Feuer auf Beton trifft, verschmelzen Widersprüche zu einer Einheit

Außergewöhnliche Kaminlandschaft

Beton als Werkstoff ist ein klares Statement. Beton ist der Grundstein für eine konsequente Formensprache. In der modernen Raumgestaltung wird mit diesem Werkstoff ein avantgardistisches Ambiente geschaffen.

Der LIVERA Panorama in der Verkleidung „ArtBeton pure“ aus dem Hause Drooff Kaminöfen verkörpert mit seinem zurückhaltenden Gestaltungskonzept genau diesen Anspruch. Er ist ein feuriges Möbelstück für moderne Wohnraumkonzepte, dessen kühle Eleganz mit den lodernden Flammen zu einer wohlig warmen Atmosphäre verschmilzt. Die über Eck gezogene, nahtfreie Sichtscheibe bietet dabei gleich von zwei Seiten einen sensationellen Blick auf das prasselnde Feuer.

Modular aufgebaut, fügt er sich perfekt in das individuelle Wohnambiente ein. Der Kaminofen als Herzstück wird in zwei Höhen angeboten und besticht mit einer extra großen Sichtscheibe im TV-Format. Doch damit nicht genug: Der Kaminofen lässt sich mit einem Regalsystem aus hochwertigem Echtbeton und schwarzen Glaskeramikflächen erweitern. Mit offenen oder geschlossenen Regalen wird aus dem Solitär eine außergewöhnliche Kaminofenlandschaft mit viel Raum für Holzscheite und Bücher. Der sogenannte ArtBeton pure weist leichte Oberflächen- und Farbstrukturen auf und unterstreicht den individuellen Charakter jedes einzelnen Kaminofens und Regals.

Neue Gestaltungsideen? Farbe drauf!

Ändert sich der Einrichtungsstil oder soll Farbe ins Spiel kommen, können die Betonelemente einfach mit hochwertigen Mineralfarben aus dem Fachhandel gestrichen werden. Ob schwarz oder weiß, bunt oder pastellfarben, als farbiger Blickfang oder Ton in Ton mit der Wandfarbe – alles ist möglich. Fazit: Der LIVERA Panorama in ArtBeton pure ist ein einzigartiges Möbelstück. Mit seinen zahlreichen Extras und Gestaltungsmöglichkeiten ist er die ideale Lösung für Individualisten.

Der Ofen und das Regalsystem sowie weitere Kaminöfen mit Betonverkleidungen unter www.drooff-kaminofen.de

Die Drooff Kaminöfen GmbH & Co. KG ist einer der führenden deutschen Hersteller moderner Feuerstätten, deren Geräte sich durch eine besonders gut funktionierende Technik, hohe Qualität und ein zeitgemäßes Design auszeichnen. Das seit mehr als zehn Jahren am Markt etablierte Unternehmen aus Brilon vertreibt seine Kaminöfen ausschließlich über ein Netz von ausgesuchten, qualifizierten Fachhändlern, die sich dem Qualitätsgedanken in ähnlicher Weise verpflichtet fühlen. Der Fachhandel übernimmt dabei auch die fachgerechte Installation der Geräte, um einen sicheren und umweltschonenden Heizbetrieb zu gewährleisten. Adressen können direkt bei Drooff erfragt werden.

Die vom Inhaber Uwe Drooff ins Leben gerufene Baumpflanz-Aktion „Wälder brauchen Bäume“ unterstützt die Wiederaufforstungs-Maßnahmen seiner Heimatstadt, die nach den Sturmschäden, die der Jahrhundert-Orkan „Kyrill“ verursacht hat, notwendig wurden. Damit verbunden ist das Versprechen, für jeden verkauften Kaminofen von Drooff einen neuen Baum zu pflanzen.

Kontakt

Drooff Kaminöfen GmbH & Co. KG

Jacqueline Frigger

Keffelker Straße 40

59929 Brilon

+49 (0)2961 96 68 17



http://www.drooff-kaminofen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.