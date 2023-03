Mit XR das Messe-Erlebnis neu erfinden

Moers – 23. März 2023: Messen bieten Unternehmen die Gelegenheit, potenzielle Kunden persönlich zu treffen und ihre Sichtbarkeit auf dem Markt zu erhöhen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es für jeden Aussteller wichtig, kreative Ideen für seinen Messestand zu entwickeln.

Ein Messestand braucht kreative Ideen

Während wir in eine neue Ära der digitalen Innovation eintreten, sind Messen nach wie vor eine unverzichtbare Plattform für Unternehmen, die ihre Produkte, Dienstleistungen und Marktneuheiten innovativ und wettbewerbsstark präsentieren wollen. Um sicherzustellen, dass das Erlebnis für die Besucher ansprechend oder gar aufregend bleibt, ist es wichtig, dass die Aussteller kreative und unterschiedliche Wege finden, um mehr Menschen anzuziehen. Hier kommen auch innovative XR-Technologien und Konzepte zum Einsatz, die aktuell ein Publikumsmagnet sind. XR steht dabei für die Extended Reality und ist ein Sammelbegriff für alle Technologien, die es Benutzern ermöglichen, digitale Inhalte realistischer zu erleben. Der Begriff vereinigt sowohl die virtuelle Realität (VR) als auch die erweiterte Realität (AR).

XR-Technologien inspirieren und begeistern

Messen werden immer wettbewerbsintensiver und für die Aussteller ist es unerlässlich, sich von ihrer Konkurrenz abzuheben. Eine besondere Idee für einen Messestand ist die Nutzung der XR-Technologien, die zahlreiche Möglichkeiten mit sich bringen, die Besucher anzulocken und zu begeistern. XR ist ein innovativer Weg des Erlebens und bietet viele Möglichkeiten die Produkte auf eine ganz innovative Weise zu präsentieren. Diese Technologien werden noch nicht durchgehend verwendet und sind daher perfekt dafür geeignet, sich von der Konkurrenz abzuheben. Denn innovative Technologien führen zu mehr Aufmerksamkeit und damit auch zu mehr Besuchern sowie Leads.

Die Vorteile von XR auf dem Messestand

Der Einsatz von XR-Technologie auf Messen und Events bietet viele Vorteile. Durch den Einsatz von XR können Unternehmen ein unvergessliches Erlebnis für ihre Kunden schaffen, das sie von der Konkurrenz abhebt. Dabei können einzelne Bereiche in der Virtual Reality als Eyecatcher genutzt aber auch komplette VR-Erlebnisse geschaffen werden. Dagegen ermöglicht AR eine erweiterte Präsentation der Produkte und schafft auch auf Wunsch den Blick in deren Inneres. Kurzum ermöglichen moderne XR-Technologien das gemeinsame Eintauchen in virtuelle Umgebungen und schaffen damit ein gemeinschaftliches Erlebnis für den Messebesucher.

i4 Solutions Team von CAD Schroer hilft bei der Konzeptionierung und Umsetzung

Um herauszufinden, welche XR-Technologien am besten zum Unternehmen passen, empfiehlt es sich, das i4 Solutions Team von CAD Schroer zu kontaktieren. Sie werden gemeinsam mit dem Kunden das passende XR-Konzept für den Messestand erstellen und alle benötigten Technologien liefern. Auch bei der Schulung der Mitarbeiter im Umgang mit den neuen Geräten und Applikationen werden sie begleitend zur Seite stehen. Blickt man weiter in die Zukunft, so wird XR sicherlich zu einem festen Bestandteil unseres Lebens werden und das nicht nur auf dem Messestand.

Über CAD Schroer

CAD Schroer ist ein global agierender Entwickler und Anbieter von Digitalisierungs- und Engineering-Softwarelösungen. Seit über 30 Jahren betreut CAD Schroer Kunden aus den Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus, der Automobil- und Zulieferindustrie sowie die öffentlichen Versorgungsunternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft. Mit mehreren Außenstellen und Tochterunternehmen in Europa und in den USA präsentiert sich das Unternehmen heute stärker und zeitgemäßer denn je.

Die Produktpalette von CAD Schroer umfasst Lösungen aus dem Bereich Konstruktion, Anlagenbau, Fabrikplanung und Datenmanagement. Unternehmen in der ganzen Welt vertrauen auf M4 DRAFTING, M4 PLANT, M4 ISO und M4 P&ID FX, um sich effizient und flexibel in einer integrierten Konstruktionsumgebung zwischen allen Phasen der Produkt- oder Anlagenentwicklung zu bewegen.

Im Produktportfolio von CAD Schroer befinden sich zudem Lösungen, wie i4 AUGMENTED REVIEW, i4 AUGMENTED CATALOG und i4 VIRTUAL REVIEW, mit denen sich CAD-Daten direkt in die erweiterte (AR) oder virtuelle (VR) Realität transferieren lassen. Zusätzlich erarbeitet CAD Schroer gemeinsam mit seinen Kunden individuelle AR/VR- oder IoT- (Internet of Things) Lösungen.

Darüber hinaus werden Kunden durch Serviceleistungen wie Consulting, Schulung, Wartung und technischen Support bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützt. Dies und eine individuelle Kundenpflege sorgen für höhere Wettbewerbsfähigkeit, geringere Kosten und für bessere Qualität.

CAD Schroer ist zusätzlich ein autorisierter PTC-Partner in den Bereichen Entwicklung, Schulung, Service und Vertrieb. Durch seine kompetenten und erfahrenen Mitarbeiter bietet der Software-Entwickler einen hohen Mehrwert für die komplette Bandbreite an Lösungen und Dienstleistungen im PTC-Produktumfeld.

Kontakt

CAD Schroer GmbH

Fritz-Peters-Straße 11

47447 Moers

Website: www.cad-schroer.de

Email: marketing@cad-schroer.de

