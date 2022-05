Weltweit einheitliche Markenstrategie: Neuer Webauftritt der DQS ist online

Frankfurt am Main, 10.05.2022 – Die DQS (Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen) ist mit ihrem neuen Webauftritt online gegangen. Der Relaunch der Homepage steht ganz im Zeichen der neuen, weltweit einheitlichen Markenstrategie: Unter dem Claim „Simply leveraging Quality“ positioniert sich die DQS als internationaler Thought Leader, der seinen Kunden durch Audits und Zertifizierungen von Prozessen und Managementsystemen einen sinnvollen Mehrwert und eine nahtlose Customer Experience bietet.

„In einer zunehmend komplexen und dynamischen Welt tun sich Menschen und Unternehmen immer schwerer, Halt und Sinn zu finden. Als Zertifizierungsgesellschaft können wir dazu beitragen, Vertrauen, Sicherheit und Orientierung zu schaffen“, erklärt Ingo M. Rübenach, Managing Director der DQS Holding GmbH. „Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, haben wir uns entschieden, unseren Markenauftritt zu analysieren und an die Anforderungen einer digitalen Business-Welt anzupassen. Das Ergebnis ist unsere neue, über alle rund 60 Länder hinweg einheitliche Markenstrategie, die sich erstmals im Web-Auftritt niederschlägt, unser Handeln aber auf Jahre hinaus prägen wird.“

Die Marke DQS: anspruchsvoll, kompetent, dynamisch

In der agilen und unsicheren Welt von heute verlieren Menschen und Unternehmen zunehmend an Übersicht und Orientierung: Online sorgen hochgradig professionelle, oft staatlich geförderte Akteure mit gezielten Desinformationskampagnen und täuschend echten Deep Fakes für Verwirrung. Und auch abseits des Computers machen sich immer mehr Kriminelle die steigende Komplexität zunutze, um sich mit gefälschten Produkten, Fake News oder raffiniertem Social Engineering zu bereichern.

Vertrauen als wertvollste Währung

Im Online- und Offline-Business wird Vertrauen damit zur wertvollsten Währung, und ein bewährter Weg, um sich das Vertrauen von Kunden und Partnern zu verdienen, ist die Auditierung und Zertifizierung der eigenen Abläufe durch vertrauenswürdige Dritte. Hierfür positioniert sich die DQS als kompetenter und erfahrener Partner, der die Prozesse seiner Kunden versteht, mit praktikablen Impulsen zu ihrem Erfolg beiträgt und mit Audits und Zertifizierungen auf vielen Ebenen greifbaren Mehrwert generiert:

– Zertifikate sind für Unternehmen ein belastbares Fundament, um Glaubwürdigkeit zu gewinnen und vertrauensvolle Kundenbeziehungen aufzubauen – und helfen umgekehrt den Kunden und Verbrauchern, Anbieter, Produkte und Dienstleistungen in einer dynamischen Welt schnell und zuverlässig zu bewerten.

– Zertifikate sind in immer mehr Branchen und Segmenten die Voraussetzung für einen erfolgreichen Marktzugang: So ist die Zertifizierung nach IATF 16949 für Zulieferer in der Automobilindustrie unabdingbar, ähnlich wie die ISO 13485-Zertifizierung für die Hersteller von Medizinprodukten.

– Zertifizierungen sind ein wertvolles Qualitäts- und Differenzierungsmerkmal im Markt, etwa wenn Unternehmen mit dem Nachweis eines Umweltmanagements nach ISO 14001 den hohen Stellenwert der Nachhaltigkeit dokumentieren – in Zeiten des Klimawandels für viele Kunden zurecht ein schwerwiegendes Argument.

– Mit ihrer Offenheit für Neues ermöglicht es die DQS Unternehmen, ihre Prozesse im Sinne der Kunden zu verbessern und mit innovativen Lösungen die Weichen für eine einfache, reibungslose Zertifizierung und eine hochwertige Customer-Experience zu stellen.

Website für den Wissensvorsprung in über 30 Sprachen

„Der Relaunch des Webauftritts ist für uns ein wichtiger Meilenstein: Ab sofort präsentieren wir uns auf unserer Homepage als nachhaltige und moderne Marke, die ebenso für Qualität in der Dienstleistung wie für Innovation und smarte digitale Lösungsansätze steht“, erklärt DQS-Manager Rübenach. „Und auch mit Blick auf die rasant voranschreitende Globalisierung unseres Geschäfts repräsentiert der Relaunch für uns einen wichtigen Schritt nach vorn: Ab sofort bieten wir Besuchern auf der ganzen Welt das gleiche breite Informationsangebot und die gleiche hohe Usability in mehr als 30 Sprachen. So untermauern wir unseren Anspruch, für Kunden auf der ganzen Welt ein verlässlicher Partner zu sein, wenn es gilt, Managementsysteme und Prozesse kontinuierlich zu verbessern.“

Mehr Informationen finden Leser unter www.dqsglobal.com.

DQS: Simply leveraging Quality.

„Bei allem was wir tun, stellen wir bei jedem Projekt höchste Ansprüche an Qualität und Kompetenz. Damit wird unser Handeln zum Benchmark für unsere Industrie, aber auch zu unserer eigenen Maxime, die wir jeden Tag aufs Neue aufstellen.“

DQS setzt für ihre Kunden höchste Maßstäbe an Expertise, Erfahrung und Qualität. Die Kernkompetenzen von DQS liegen in der Durchführung von Zertifizierungsaudits und Assessments. Damit gehört DQS, geführt aus Frankfurt am Main, mit einem jährlichen Umsatz von 136 Mio. EUR (in 2020) zu den führenden Anbietern weltweit, mit dem Anspruch, jederzeit neue Maßstäbe an Verlässlichkeit, Qualität und Kundenorientierung zu setzen.

Über 2.500 top-qualifizierte und erfahrene Auditoren führen jährlich über 125.000 maßgeschneiderte Audits in mehr als 60 Ländern nach über 200 anerkannten Normen und Standards durch.

Die DQS wurde vor über 35 Jahren von der Deutschen Gesellschaft für Qualität (DGQ), dem Deutschen Institut für Normung (DIN) und weiteren deutschen Industrieverbänden mit dem Anspruch ins Leben gerufen, Zertifizierungen und Audits für Unternehmen weltweit auf höchstem Niveau durchzuführen. Mit ihrer Gründung war die DQS der erste unabhängige Zertifizierungsdienstleister in Deutschland. In 2008 brachte das U.S. Unternehmen Underwriters Laboratories als weiterer Gesellschafter sein internationales Management System Zertifizierungsgeschäft in die Gruppe ein und verhalf somit dem Unternehmen zu einem großen Schritt in Richtung globaler Präsenz.

