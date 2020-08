“wellnuss” bringt gesunden Genuss ins Sortiment von brilliant promotion®

Hamburg, 11. August 2020:

Eine bunte, gesunde Nussmischung statt Standard-Keksteller im Konferenzraum – aus dieser Idee entstand “wellnuss Premium Snacks”, neuester Partner im Onlineshop des Hamburger Werbeartikelhändlers brilliant promotion® ( www.brilliant-promotion.com). Das Produktsortiment von wellnuss umfasst über 70 Artikel. Hierunter fallen nicht nur Nussmischungen mit diversen Geschmacksrichtungen und in teils ausgefallenen Verpackungen, sondern auch Gewürzvariationen und Eispulver. Jede Artikelverpackung kann über brilliant promotion® mit eigenem Logo und Sprüchen für Werbezwecke oder als Präsent individuell gestaltet werden.

“Dann mach es doch einfach!” – Fünf Worte führen zur Gründung von wellnuss

Die Premium Snacks von wellnuss ergänzen das vielfältige Sortiment des Hamburger Werbeartikelhändler brilliant promotion® um besonders hochwertige Nuss- und Gewürzmischungen mit diversen Geschmacks- und Verpackungsvarianten. Die Idee zu wellnuss entstand 2010 am Meetingtisch. “wellnuss Premium Snacks entstand aus meiner Überzeugung, dass der Konferenztisch nicht das Hoheitsgebiet der Standard-Keksmischung sein sollte und der kleine Hunger zwischendurch hochwertiger gestillt werden kann als mit Schokolade aus der Schreibtischschublade.”, so Achim Stephan, Gründer der wellnuss Premium Snacks GmbH. “Dann mach es doch einfach!” – auf diese auffordernden Worte seiner Freundin hin entwickelte Stephan zusammen mit einer Ernährungsberaterin und Freunden die unterschiedlichen Snack-Mischungen.

Großer Fokus auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung

Das Produktsortiment, welches seit Anfang August von brilliant promotion® über seinen Webshop ( www.brilliant-promotion.com) vertrieben wird, umfasst über 70 Artikel von der klassischen Nussmischung in verschiedenen Geschmacksrichtungen über Eispulver bis hin zum Gewürz-Adventskalender. Bei der Herstellung der Snacks sowie deren Verpackung setzt wellnuss einen großen Fokus auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Die Lebensmittel werden nach dem wellnuss Reinheitsgebot – keine Farbstoffe, keine Konservierungsstoffe, keine künstlichen Aromen, keine Gentechnik – ausgewählt. Die Verpackungen bestehen aus FSC-zertifizierten Kartonagen mit Recycling-Banderolen, aus langlebigen Birkenholzboxen oder Baumwollsäckchen. Des Weiteren unterstützt wellnuss Lebenshilfe Werkstätten, indem diese die Druck- und Konfektionierungsarbeiten übernehmen.

Die Hochwertigkeit der Lebensmittel sowie der soziale Gedanke des Unternehmens haben Said Ghalamkarizadeh, Geschäftsführer von brilliant promotion®, direkt überzeugt. “Der Fokus auf Nachhaltigkeit ist uns bei der Auswahl unserer neuen Vertriebspartner wichtig. Wir freuen uns, unseren Kunden die Premium Snacks von wellnuss als Werbeartikel oder auch als besondere Präsent-Ware anbieten zu können.”, freut sich Ghalamkarizadeh über die Möglichkeit, die Produkte von wellnuss über seinem Onlineshop www.brilliant-promotion.com zu vertreiben. Das Unternehmen brilliant promotion® wurde vor 12 Jahren von Ghalamkarizadeh selbst gegründet und ist seitdem im ständigen Wachstum des Sortiments, um den Kunden eine möglichst breite Vielfalt an Werbeartikeln zu bieten.

Über brilliant promotion®:

brilliant promotion® ( www.brilliant-promotion.com) ist eine Marke der SAID Marketing & Vertriebsservices GmbH. Seit 2008 steht das Unternehmen seinen Kunden aus den verschiedensten Branchen mit Begeisterung, Einsatzfreude und Know-how rund um Werbeartikel und -geschenke zur Verfügung. Neben der Marke brilliant promotion® gehört die Marke brilliant badges® ( www.brilliant-badges.de) ebenfalls zum Unternehmen. Dieser Geschäftsbereich ist einer der führenden Anbieter für Namensschilder in Europa.

