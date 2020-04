Weiterbildung mit Testo Webinaren.

Aktuelles Programm für den Mai 2020.

Titisee-Neustadt, 27.04.2020 – “Persönlich wie immer. Digitaler denn je.” Getreu diesem Leitsatz bietet der Messtechnik-Experte Testo eine ganze Reihe an kostenlosen Webinaren an – für alle, die sich momentan etwas Zeit für Weiterbildung einrichten können. Verschiedenste Anwendungen, Themen und der Umgang mit Testo-Messtechnik inklusive fachlichem Austausch und Beantwortung von Fragen werden in diesem räumlich unabhängigen Format geboten.

Ab Anfang Mai stehen diese Webinar-Themen auf der Agenda:

Mittwoch, 06.05.2020 | Digitales Qualitätsmanagement in der Lebensmittelbranche. Herausforderungen und Lösungen für Restaurants und Supermärkte. | 15:00 bis 15:45 Uhr

Donnerstag, 07.05.2020 | Normgerechte Luftvolumenstrom-Messung nach DIN EN 12599 an RLT-Anlagen durchführen | 09:00 bis 09:45 Uhr

Donnerstag, 07.05.2020 | Gebrauchsfähigkeitsprüfung gemäß DVGW TRGI 2018 mit dem testo 324 durchführen | 11:00 bis 11:45 Uhr

Donnerstag, 07.05.2020 | Elektrothermografie Know-how für Instandhalter – Anlagen instandhalten, Schäden vorbeugen Gefahren erkennen | 13:00 bis 13:45 Uhr

Freitag, 08.05.2020 | Gebäudethermografie – Wärmebildkameras in und an Gebäuden richtig einsetzen | 09:00 bis 09:45 Uhr

Freitag, 08.05.2020 | Feuchte – die unterschätzte Größe | 11:45 bis 12:00 Uhr

Freitag, 08.05.2020 | Thermische Behaglichkeit am Arbeitsplatz objektiv bewerten nach ISO 7730 | 13:00 bis 13:45 Uhr

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung sind hier erhältlich: https://www.testo.com/de-DE/services/testo-webinare

Weitere Termine und Themen folgen Mitte Mai, weshalb sich ein regelmäßiger Blick in das Webinar-Programm von Testo lohnt.

Testo ist ein Hersteller von portablen und stationären Messinstrumenten für Klima, Umwelt, Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie sowie Emissionskontrolle.

Celsiusstr. 8

79822 Titisee-Neustadt

07653 681 700

vertrieb@testo.de

http://www.testo.com/de-DE

