Sichler Haushaltsgeräte 3in1-WLAN-Luftkühler VT-560.app

Kühlt an heißen Tagen angenehm und schnell

– 3 Modi für Wind nach Wunsch

– Kühlt die angesaugte Luft um bis zu 5 °C

– Befeuchtet die Luft für ein angenehmes Raumklima

– Oszillation für optimale Luftverteilung im Raum

– Verbesserte Luftqualität dank Staubfilter

– Einfache Bedienung per App

Den Körper an heißen Sommertagen auf Knopfdruck erfrischen! Auf der Haut wirkt die kühle, feuchte Luft wie eine frische Meeresbrise und ist im Gegensatz zu eiskalter Klimaanlagen-Luft völlig unbedenklich!

Kühles Lüftchen nach Wunsch: Aus 3 Geschwindigkeits-Stufen wählt man die persönliche optimale Einstellung. Mit dem Schlaf- oder Natur-Modus lassen sich natürliche Böen mit automatisch wechselndem starkem und schwachem Luftstrom genießen.

Durch die Einstellung der horizontalen Luftlamellen kann man die Windrichtung bestimmen. Zusätzlich lässt sich der Ventilator automatisch schwenken. So kommt die kühle Brise genau dort an, wo man sie braucht.

Schafft auch ein angenehmes Raumklima: Der Turmventilator von Sichler Haushaltsgeräte befeuchtet die Luft in den Räumen. Und der auswechselbare Staubfilter entfernt Schmutz-Partikel aus der Luft.

Einfache Steuerung per App und Sprache: Die Einstellungen lassen sich bequem mit der kostenlosen App “Elesion” auf dem Mobilgerät vornehmen. Und auf Wunsch sogar per Sprachbefehl über Siri, Alexa und Google Assistant!

– Turmventilator mit zuschaltbarer Luftkühlung über Wasser-Verdunstung

– Ideal für Räume bis 15 m²

– Je 3 Geschwindigkeitsstufen und Wind-Modi: normal sowie Schlaf und Natur (automatisch wechselnde – Luftgeschwindigkeit)

– Oszillation zuschaltbar: Schwenkbereich von 45°

– Angenehme Kühl-Leistung: kühlt die angesaugte Luft um bis zu 5 °C herunter

– LED-Display zeigt aktuelle Raum-Temperatur an

– Verdunstungsvolumen: bis zu 322 ml/Std.

– Herausnehmbarer Wassertank mit 2 Liter Fassungsvermögen und Füllstands-Anzeige

– Ausschalt-Timer: 1 – 8 Stunden (in 1-Stunden-Schritten einstellbar)

– Staub-Filter: filtert Schmutz- und Staub-Partikel aus der Luft

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App “Elesion” für iOS und Android: zum Steuern per Smartphone und Tablet-PC

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Geräte per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen – Lautsprechern per Sprachbefehl steuern

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind per iPhone und iPad konfigurierbar

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig

– Einfache Bedienung auch direkt am Gerät per 6 Touch-Tasten

– Luftstrom: bis zu 808 m³/Std.

– Maximale Luftgeschwindigkeit: 2,73 m/Sek.

– Lautstärke: 59,4 dB

– Leistungsaufnahme: 60 Watt, im Stand-by: 0,38 Watt

– Stromversorgung Turmventilator: 230 Volt (Eurostecker)

– Maße: ca. 16 x 108 x 19 cm, Bodenplatte (Ø): 30 cm, Gewicht: 4,4 kg

– Turmventilator VT-560.app inklusive 2 Kühlakkus und deutscher Anleitung

Preis: 169,95 EUR

Bestell-Nr. NX-3946-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX3946-3103.shtml

