Weilburg: Heimat shoppen und Wundertüten

Rund 40 WWW-Mitglieder sind auch in diesem Jahr dabei / Regionale Anbieter sind wichtig / Reich gefüllte Wundertüten und Aktionen locken / Tolle Gewinne inklusive /

„Heimatnah einzukaufen kann nicht nur bequem sein, gleichzeitig tut man etwas für sein direktes Umfeld“, sagt Wolfgang Eck, Vorsitzender der Wirtschafts-Werbung-Weilburg (WWW). Es ginge nicht nur um Nahversorgung, auch um Arbeits- und Ausbildungsplätze vor Ort, ganz abgesehen davon, dass die heimische Wirtschaft auch der größte Unterstützer der Vereine ist. Mit der Aktion „Heimat shoppen“ machen die IHK Limburg und einige Gewerbevereine in der Region auf die vielfältigen Möglichkeiten aufmerksam. Lokale Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister in und um Weilburg machen am 8. und 9. September 2023 mit. „Außerdem kann man nicht nur gucken und genießen, sondern in Weilburg auch bis zu 100 Euro und andere tolle Preise gewinnen“, so Eck.

Das beliebte „Heimat shoppen“ findet in diesem Jahr zum fünften Mal in zahlreichen Geschäften der Wirtschafts-Werbung-Weilburg statt, das auf eine deutschlandweite Aktion der Industrie- und Handelskammern zurückgeht. Einige Geschäfte bieten eigene Aktionen in ihren Verkaufsräumen an.

Wundertüten: für fünf Euro kaufen und überraschen lassen – ein 50 Euro-Gutschein der WWW und viele kleine und große Geschenke oder wertvolle Gutscheine zahlreicher WWW-Mitgliedsunternehmen verstecken sich in den Heimat-shoppen-Wundertüten. In diesem Jahr können Heimatshopper diese speziell gepackten Tüten seit dem 30. August kaufen. Manche der Gutscheine sind nur an den beiden Heimat-shoppen-Tagen gültig, andere über einen längeren Zeitraum. Die Anzahl der Wundertüten ist limitiert.

Wie gewinne ich:

Indem ich eine Wundertüte kaufe und/oder die Teilnahmekarte ausfülle und abgebe, die an diesen beiden Tagen in den Geschäften ausliegt. Hier gibt es die Chance auf den Hauptgewinn in Höhe von 100 Euro in Form von WWW-Gutscheinen und mehr.

Die Wundertüten können für fünf Euro in den folgenden Unternehmen erworben werden:

– Residenz-Buchhandlung (Langgasse 31-33)

– Haus 38 (Langgasse 38)

– Intersport Groß (Keilswingert 12)

Von den folgenden Unternehmen befinden sich Produkte, Geschenke und/oder Gutscheine in den Tüten:

– Kleiner Lorbass

– Restaurant Aroma

– Haus 38

– Horne – Mode, die Spaß macht

– Heinemann Optik & Akustik

– Copy & Print

– Residenz-Buchhandlung

– Brillenmode Delasauce

– Eiscafe am Schloss

– Friseursalon HaarSchön

– Das Frisurenstudio

– Foto Löffler

– Tommy’s

– Weilburger ReiseCenter

– Femme Fashion & Lifestyle

– Hotel am Bahnhof

– Landgasthof bei Kleins

– Apotheke am Landtor

– Blumenhaus Hündt

– Intersport Gros

– Obi-Markt

– PM-Lounge

– Radsport Wern

– Bäckerei Kremer (Weilburg-Odersbach)

– Kiebitz-Markt-Zanger (Vilmar)

Außerdem werden auch in diesem Jahr wieder Gewinnspielflyer ausliegen. Im Lostopf befinden sich attraktive Preise. Der Hauptgewinn umfasst einen 100 Euro-Gutschein der WWW.

Folgende Aktionen werden unter anderem an den Heimat-shoppen-Tagen angeboten: Kleiner Lorbass – Glücksrad, Residenz-

Buchhandlung – Blind Date mit einem Buch, Horne – Modefrühstück an beiden Tagen ab 10 Uhr, Femme Fashion & Lifestyle – Sektfrühstück. Weitere Informationen unter https://www.wirtschafts-werbung-weilburg.de/heimatshoppen.html

Heimat shoppen – Warum eigentlich?

Sechs gute Gründe:

Mit den Aktionstagen „Heimat shoppen“ möchten Werbegemeinschaften, Händler, Dienstleister und Gastronomen mit zahlreichen Aktionen darauf aufmerksam machen, dass Kunden durch ihren Einkauf vor Ort ihr eigenes Lebensumfeld selbst mitgestalten:

1. „Heimat shoppen“ bedeutet einkaufen bei Nachbarn und Freunden

Gute Beratung und Service steigern die Kundenzufriedenheit. Wer kann Sie besser beraten als jemand, der weiß, was Sie wünschen, weil er Sie persönlich kennt, weil er dort lebt, wo Sie leben.

2. „Heimat shoppen“ unterstützt Veranstaltungen, Vereine und Initiativen

Vereinsleben braucht lokale Geschäfte, denn die Organisatoren von Veranstaltungen und Gemeindefesten erhalten oft finanzielle Unterstützung von lokalen Unternehmen. Das bedeutet: Mit jedem Einkauf und jedem Gaststättenbesuch vor Ort unterstützen Sie gleichzeitig auch Brauchtum und Bürgerengagement in Ihrer Heimat.

3. „Heimat shoppen“ sichert Arbeit und Ausbildung

Gemeinsam sind Geschäfte und Gastronomiebetriebe einer der größten Arbeitgeber vor Ort und einer der größten Berufsausbilder. Mit jedem Einkauf tragen Sie dazu bei, dass es auch so bleibt und jungen Menschen eine wirtschaftliche Perspektive in der Heimat geboten wird. So bleibt Ihre Gemeinde jung und lebendig.

4. „Heimat shoppen“ macht Ihre Gemeinde lebenswert

Nicht nur Gebäude und Geschichte machen einen Ort besonders. Auch die Vielfalt der Einkaufsmöglichkeiten und die Besonderheiten der Gastronomie prägen Ihre Gemeinde. Je mehr Sie diese Angebote nutzen, desto attraktiver und lebendiger wird Ihre Stadt.

5. „Heimat shoppen“ reduziert die Umweltbelastung

Je weiter Sie für Ihren Einkauf fahren, desto mehr belasten Sie die Umwelt – und Ihren Geldbeutel. Ein Einkauf vor Ort bedeutet weniger Energieverbrauch, weniger Staus und mehr Zeit und Geld für andere schöne Dinge.

6. „Heimat shoppen“ stärkt Ihre Gemeinde

Jeder Euro, den Sie innerhalb der Gemeindegrenzen ausgeben, nutzt Ihrer Heimat, denn Einzelhändler und Gastronomen zahlen Gewerbesteuer. Diese Steuer ist die wichtigste Einnahmequelle der Kommunen. Somit stärken Sie mit jedem Einkauf oder Restaurantbesuch die wirtschaftliche Grundlage Ihres Ortes.

Die Wirtschafts-Werbung-Weilburg (WWW) ist ein Zusammenschluss der Händler, Handwerker, Gastronomen, Dienstleister und Industrieunternehmen der Region. Die WWW will die Attraktivität der Stadt Weilburg an der Lahn als Einkaufsstadt erhöhen und damit die Zufriedenheit der Kunden steigern sowie neue Kunden gewinnen. Vorhandene Kaufkraft soll in der Region bleiben, um Arbeitsplätze zu sichern und unsere Region für die Menschen attraktiv zu machen. Sowohl die Kunden als auch die Unternehmen sollen von den Aktivitäten profitieren.

Mit über 150 Mitgliedern gibt die WWW der Wirtschaft Weilburgs eine Stimme und organisiert im guten Einvernehmen mit der Stadt und anderen Initiativen viele Events und Aktionen. Die WWW ist Interessenvertreter der Region „Weilburg an der Lahn“ und ist für alle an der Region Interessierten offen.

