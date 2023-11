Weihnachten und Silvester 2023 im BollAnts Spa im Park

In diesem Jahr wird die Weihnachtszeit im preisgekrönten BollAnts Spa im Park in Bad Sobernheim besonders magisch und zu einem echten Geheimtipp.

München/Bad Sobernheim – Es gehört schon beinahe zum guten Ton, die Weihnachtszeit in einem Atemzug mit „Stress und Hektik“ zu denken – und zu verbringen. Adventszeit, Einkäufe, Geschenke, Organisation, Besuche… viel Zeit und Raum für den eigentlichen Zauber der Weihnachtszeit bleibt kaum. Damit dass in diesem Jahr anders wird, legt das preisgekrönte BollAnts Spa im Park jetzt unwiderstehliche Vorschläge für eine ganz besondere weihnachtliche Auszeit für Geist und Körper vor. Und besinnt sich dabei auch auf die Magie eines besonderen Ortes ganz in der Nähe – den berühmten Disibodenberg bei Bad Sobernheim.

Im BollAnts Spa im Park lädt die Winterzeit zum besinnlichen Träumen und Entspannen ein. Auch im Advent ist der weite klare Blick über die sanften Hügel und Weinberge des Nahelands bezaubernd und man ist ganz nah an einem magischen Ort: dem „Disibodenberg“ mit seiner jahrhundertealten, mystischen Kraft. Schon Kelten und Römer nutzten diesen Ort zu kultischer Verehrung und auch die Vorfahren von Familie Bolland-Anton kannten die Energie, die dem berühmten Disibodenberg zugeschrieben wird. Hier lag das Zisterzienserkloster, in das einst die heilkundige Hildegard von Bingen als Novizin eintrat. Heute liegen die Klosterruinen in einem romantischen Park – immer noch ein Ort der Kraft und Besinnung und ein perfektes Ziel für einen weihnachtlichen Winterspaziergang.

Ausgedehnte Spaziergänge durch den Winterwald, entspannende Auszeiten im weitläufigen Spa und gemütliche Treffen am Abend in der neuen Hotelbar zu geselligen Runden mit Drinks & Cocktails: Was für eine herrliche Vorstellung, um die festlichen Tage einzuläuten. Am 23. Dezember lädt der BollAnts Wintermarkt „Unter der Linde“ mit weihnachtlichem Gebäck, köstlichen Apfelbeignets, Winzerglühwein, Kaffee und Kakao sowie Weihnachtsmusik von Oliver Schneiß zum Kennenlernen und Einstimmen auf den Heiligen Abend ein.

Am Heiligabend selbst erwartet die Gäste um 17.00 Uhr ein stimmungsvoller Sektempfang mit Fingerfood und Musik auf der Terrasse des Hermannshofs. Die Direktion begrüßt die Gäste zum Weihnachtsfest und freut sich darauf, ihnen kleine Weihnachtspräsent zu überreichen. Nach dem Sektempfang genießen die Gäste das festliche Gänge-Menü unter dem großen geschmückten Weihnachtsbaum.

Auch die Tage „zwischen den Jahren“ machen im BollAnts Spa im Park Vorfreude auf die Silvesternacht und den Jahreswechsel. Am 30. Dezember startet um 15.30 Uhr eine winterliche Fackelwanderung über die idyllischen Hügel des Nahetals. Nach der Rückkehr wärmen sich die Wanderer mit einem ausgezeichneten „Schnäpschen“ aus der Digestif-Brennerei Dotzauer auf. Gemeinsam suchen die Gäste den perfekten „Verdauungs-Digestif“ für das Silvestermenü aus. Ab 20.30 Uhr gibt es Gitarrenmusik von Oliver Schneiß in der LINDEN bar & lounge.

Der Silvesterabend startet mit einem eleganten Aperitif auf der Terrasse des Hermannshofs und im Rudolf-Desch-Saal. Bei festlicher Musik und köstlichem Fingerfood klingt das alte Jahr gemächlich aus. Gegen 19.00 Uhr starten die Gourmetmenüs mit vielen kleinen, ausgefallenen Gängen im Villa Restaurant, dem Hermannshof und dem Jungborn Restaurant. In den Restaurants wird der Abend ab 20.00 Uhr durch Livemusik begleitet.

Um 24.00 Uhr stoßen alle gemeinsam „Unter der Linde“ mit einem prickelnden Glas Winzersekt auf das neue Jahr an und genießen das Feuerwerk am Nachthimmel. Ab 22.30 Uhr startet die Silvesterparty mit der Live Band PRO-FILE Acoustic. Der Neujahrstag beginnt ganz entspannt mit einem ausführlichen Neujahrsfrühstück. Um 14.00 Uhr steht dann eine kleine Wanderung zum nahe gelegenen Disibodenberg mit anschließendem Snack und wärmendem Tee auf unserem Wintermarkt auf dem Programm.

Das romantische Hotel BollAnts Spa im Park mit seinem weitläufigen Spa ist ein ganzheitliches Gesundheitsresort, das mitten in einem schönen historischen Jugendstil-Park liegt. Hier ist der Sinn für Ästhetik, Genuss und Gesundheit allgegenwärtig. Im BollAnts hat man es sich zur spannenden Aufgabe gemacht, den traditionsreichsten Gründungsbetrieb der Felke-Heilkunde in Deutschland bis heute zu pflegen und auszubauen. Nicht umsonst schwören Stammgäste aus aller Welt das ganze Jahr über auf die heilenden Anwendungen und Therapien. Weihnachten kann kommen – und steht im BollAnts Spa im Park in diesem Jahr unter einem besonders gesunden und magischen Stern.

Die Weihnachtsangebote des BollAnts Spa im Park 2023 (Schon im Advent geht es los …)

WEIHNACHTSZAUBER

Buchbar an den Adventswochenenden vom 01.-03.12., 08.-10.12. und 15. bis 17.12.2023 – 2 Übernachtungen, inklusive Genießer-Halbpension

BollAnts Verwöhnleistungen: täglich wechselndes Aktiv- & Entspannungsprogramm

2 Verzehrkarten für den BollAnts Wintermarkt im Wert von je 15 EUR / pro Person

2 Übernachtungen im schönen Doppelzimmer „Wellness Classic“, pro Person bei Doppelbelegung ab 418,00 EUR

—————-

WEIHNACHTEN MIT FEIERTAGSMENÜ IM RESTAURANT HERMANNSHOF AN HEILIGABEND

Buchbar bei Anreise am 22.12. und 23.12.23 – 3 Übernachtungen, inklusive Genießer-Halbpension

BollAnts Verwöhnleistungen: täglich wechselndes Aktiv- & Entspannungsprogramm

Sektempfang mit Fingerfood am Heiligabend mit musikalischer Begleitung

5-Gang Feiertagsmenü mit Amuse Bouche an Heiligabend im Restaurant Hermannshof

Weihnachtspräsent

2 Verzehrkarten für den BollAnts Wintermarkt im Wert von je 20 EUR / pro Person

3 Übernachtungen im schönen Doppelzimmer „Wellness Classic“, pro Person bei Doppelbelegung ab 884,00 EUR

—————-

WEIHNACHTEN MIT FEIERTAGSMENÜ IM VILLA-RESTAURANT AN HEILIGABEND

Buchbar bei Anreise am 22.12. und 23.12.23 – 3 Übernachtungen, inklusive Genießer-Halbpension

BollAnts Verwöhnleistungen: täglich wechselndes Aktiv- & Entspannungsprogramm

Sektempfang mit Fingerfood am Heiligabend mit musikalischer Begleitung

4-Gang Feiertagsmenü mit Amuse Bouche an Heiligabend im Villa-Restaurant

Weihnachtspräsent

2 Verzehrkarten für den BollAnts Wintermarkt im Wert von je 20 EUR / pro Person

3 Übernachtungen im schönen Doppelzimmer „Wellness Classic“, pro Person bei Doppelbelegung ab 854,00 EUR

—————–

SILVESTER IM BOLLANTS SPA IM PARK 2023

Silvesterabend mit Gala Dinner im Villa-Restaurant

Buchbar zur Anreise am 30.12.2023 – 2 Übernachtungen, inklusive Genießer-Halbpension

BollAnts Verwöhnleistungen: täglich wechselndes Aktiv- & Entspannungsprogramm

Sektempfang am Silvesterabend mit festlicher Musik und köstlichem Fingerfood

6-Gang Gala Dinner am Silvesterabend im Villa-Restaurant

Feuerwerk am Nachthimmel und Begrüßung des neuen Jahres mit einem Glas Winzersekt

Silvesterparty mit Live Musik

2 Übernachtungen im schönen Doppelzimmer „Wellness Classic“, pro Person bei Doppelbelegung ab 775,00 EUR

Über BollAnts Spa im Park

Das mehrfach ausgezeichnete Traditionshotel nahe des Naturparks Soonwald-Nahe am Rande des Städtchens Bad Sobernheim gilt als eines der führenden Wellnesshotels in Deutschland und bestes in Rheinland-Pfalz. Gegründet 1907 von Andres Dhonau, dem Großvater von Dr. med Axel Bolland, wirkt Familie Bolland-Anton (die „BollAnts“) seit Generationen an diesem einmaligen Ort und führte den 113 Jahre alten und traditionsreichsten Gründungsbetrieb der Felke-Heilkunde in Deutschland zu jetziger Blüte.

Seit 2018 wird das BollAnts von einer Londoner Hotel Betreibergesellschaft in bewährtem Stil weitergeführt. Eingebettet in die sanfte Fluss- und Weinlandschaft des Nahetals ist das Haus mit seinem großen Spa und der idyllischen Gartenanlage ein idealer Rückzugsort für Erholungssuchende und Genießer. Drei Restaurants, darunter das mit einem Michelin-Stern und 17 Gault Millau Punkten dotierte Das Jungborn sorgen mit leichten und innovativen Kreationen für kulinarischen Hochgenuss.

