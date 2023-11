Tech-Anbieter Cookie Information und Piwik PRO bündeln Kräfte

Fusion ermöglicht europäischen Marketern eine bessere Kontrolle über ihre Online-Daten

Berlin, 07. November 2023_ Cookie Information, führend im Bereich Consent-Management, und der Analytics-Spezialist Piwik PRO gehen ab sofort gemeinsame Wege. Die Fusion stößt auch unter den Stakeholdern auf eine breite Zustimmung. So unterstützen sowohl der an Piwik PRO beteiligte Investor Kirk Kapital als auch der dänische Export- und Investitionsfonds den Zusammenschluss.

Die Allianz ist ein strategisch logischer Schritt, der nicht nur das Angebot an datenschutzfreundlichen Technologien auf dem europäischen Markt stärkt, sondern auch die langjährige Partnerschaft zwischen Cookie Information und Piwik PRO festigt.

Zusammenarbeit baut auf Vertrauen und Respekt

Cookie Information und Piwik PRO verfügen über einen großen Kunden- und Partnerstamm, der für eine stabile Positionierung in den jeweiligen Märkten sorgt. Der Zusammenschluss soll diese Position durch die operative und strategische Ausrichtung beider Unternehmen sowie durch die Erschließung technologischer Synergien weiter ausbauen.

Piwik PRO ist ein schnell wachsendes Unternehmen, das eine Plattform zur Erfassung, Analyse und Aktivierung von Web- und App-Daten entwickelt. Im Mittelpunkt des Angebots von Piwik PRO steht die Bereitstellung einer umfassenden und präzisen Datenkontrolle über die gesamte Customer Journey hinweg, die gleichzeitig die höchsten Sicherheits- und Datenschutzstandards erfüllt. Das jährliche wiederkehrende Umsatzvolumen (ARR) von Piwik PRO stieg in den vergangenen 12 Monaten um fast 80 %, während die Anzahl der Kunden um 90 % zunahm.

Karsten Rendemann, CEO von Cookie Information, sagt: „Piwik PRO ist seit vielen Jahren unser zuverlässiger Geschäftspartner, der die entscheidende Rolle des Datenschutzes beim Aufbau eines fairen und gesunden digitalen Ökosystems vollends versteht. Unser gemeinsames Ziel ist es, diese Technologie weiterzuentwickeln und Marketern damit optimale Tools an die Hand zu geben, mit denen sie auf sichere und gesetzeskonforme Weise aussagekräftige Erkenntnisse gewinnen. Durch unseren Zusammenschluss werden die Kunden von Cookie Information in der Lage sein, Daten über ihre Zielgruppen über eine sichere und leistungsstarke digitale Analyseplattform zu sammeln.“

Cookie Information ist ein in Dänemark ansässiges Privacy-Tech-Unternehmen, das eine Consent Management Platform (CMP) für mittlere bis große Unternehmen entwickelt. Durch Tracking-Cookies stellt die Technologie nicht nur ein effektives Consent Management bei der Erhebung von Daten sicher, sondern ermöglicht vielmehr auch eine transparente Dokumentation. Das Unternehmen bedient rund 5.000 Kunden und ist Marktführer in Skandinavien.

„Beide Organisationen unterstützen digitale Unternehmen dabei, datenschutzfreundlich zu agieren. Auf diesem Fundament bauen wir jetzt gemeinsam auf und bieten robuste Lösungen an, die Compliance und Geschäftsanforderungen in Einklang bringen. Konkreter Vorteil für Anwender: Sie kontrollieren und steuern selbst, wie ihre Analysedaten gesammelt werden. Mit der Fusion erweitert sich unser Lösungsportfolio. Kunden steht damit die Möglichkeit offen, ein leistungsstarkes Consent-Management-Tool in ihre Marketing-Stacks zu integrieren“, fügt Piotr Korzeniowski, CEO von Piwik PRO, hinzu.

Zukunftspläne

Beide Plattformen werden weiterhin bestehen. Die Nutzer von Piwik PRO können sich auf die Integration mit der Consent Management Platform freuen, während die Nutzer von Cookie Information von einer Analytics Plattform profitieren, die ihre Prioritäten bei der Einhaltung des Datenschutzes berücksichtigt.

Der Zusammenschluss wird auch für beide Unternehmen Marktsynergien bringen. So verschafft das in Dänemark beheimatete Cookie Information Piwik PRO einen direkten Zutritt zum skandinavischen Markt, während Cookie Information über Piwik PRO Zugang zum europäischen Markt erhält.

Ziel beider Unternehmen ist es, aus ihren gegenseitig integrierbaren Technologien eine umfassende Suite für digitale Analysen zu formen. Dieses Produkt versetzt Marketer in die Lage, noch mehr Daten miteinander zu verknüpfen, während gleichzeitig die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen bei jedem Schritt gewährleistet wird.

Über Piwik PRO

Piwik PRO ist ein in der EU ansässiges Unternehmen mit über 200 Kunden, darunter KODA Auto, Credit Agricole und die Europäische Kommission. Private und öffentliche Organisationen arbeiten mit Piwik PRO zusammen, um eine leistungsstarke, datenschutzkonforme Analysesoftware zu erhalten. Die Piwik PRO Analytics Suite bietet flexible Datenerfassung und Berichte sowie Consent-Management, Tag-Management und eine Kundendatenplattform.

Weitere Informationen unter https://piwikpro.de/

Über Cookie Information

Cookie Information entwickelt datenschutzkonforme Softwarelösungen. Mit über 55 Milliarden Aufrufen im Jahr 2022 ist sein Produkt die führende Consent Management Platform für Websites und Apps in Nordeuropa. Weltweit greifen mehr als 5.000 Kunden, darunter öffentliche Organisationen und private Unternehmen, auf die Lösung zurück.

Informationen unter: www.cookieinformation.com

Firmenkontakt

Piwik PRO

Tobias Jost

Aberlestraße 18

81371 München

089 7201370



https://piwikpro.de/

Pressekontakt

ELEMENT C

Tobias Jost

Aberlestraße 18

81371 München

089 7201370



https://elementc.de/